Lịch sử đen tối của các mỏ than ở Wallonia - kỳ quan công nghiệp ở Bỉ

Di sản thế giới Các địa điểm khai thác mỏ chính của Wallonia là một quần thể gồm bốn khu mỏ than tiêu biểu tại vùng Wallonia, phía Nam nước Bỉ. Được UNESCO công nhận vào năm 2012, các địa điểm này không chỉ là tàn tích công nghiệp mà còn là chứng tích sống động của cuộc cách mạng công nghiệp từng làm thay đổi châu Âu trong thế kỷ 19 và 20. Bốn khu vực chính bao gồm Grand-Hornu, Bois-du-Luc, Bois du Cazier và Blegny-Mine, mỗi nơi mang một câu chuyện riêng nhưng cùng phản ánh sự phát triển và hệ lụy của ngành khai thác than.

Ảnh: www.sitesofconscience.org.

Điều khiến các mỏ này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hệ thống giếng mỏ, tháp nâng hay đường hầm sâu hun hút dưới lòng đất, mà còn ở cách chúng được quy hoạch như những cộng đồng hoàn chỉnh. Tại Grand-Hornu hay Bois-du-Luc, người ta có thể thấy những khu nhà ở công nhân được xây dựng đồng bộ, trường học, bệnh viện và cả nhà hát – tất cả tạo nên một “thành phố công nghiệp thu nhỏ”. Đây là minh chứng cho một mô hình xã hội nơi đời sống công nhân gắn chặt với doanh nghiệp khai mỏ.

Ảnh: MACS.

Nhưng đằng sau sự phát triển ấy là có cả những câu chuyện bi thương. Tiêu biểu nhất là thảm họa tại Bois du Cazier năm 1956, khi một vụ cháy trong mỏ đã cướp đi sinh mạng của 262 thợ mỏ, phần lớn là lao động nhập cư. Sự kiện này không chỉ gây chấn động nước Bỉ mà còn dẫn đến những thay đổi quan trọng trong luật an toàn lao động trên toàn châu Âu. Ngày nay, khu mỏ này được bảo tồn như một nơi tưởng niệm, nhắc nhở về cái giá của tiến bộ công nghiệp.

Ảnh: boisdulucmmdd.be.

Blegny-Mine lại mang đến một trải nghiệm khác: du khách có thể xuống tận lòng đất bằng thang máy mỏ cũ, trực tiếp cảm nhận không gian làm việc khắc nghiệt của thợ mỏ xưa. Sự kết hợp giữa bảo tồn và giáo dục giúp nơi đây trở thành một “bảo tàng sống”, nơi lịch sử không chỉ được trưng bày mà còn được tái hiện sinh động.

Qua thời gian, những địa điểm từng nhuốm màu than bụi này đã chuyển mình thành không gian văn hóa, nghệ thuật và du lịch. Tuy nhiên, chúng vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, như những ký ức bằng thép và gạch đá. Di sản các mỏ chính của Wallonia vì thế không chỉ kể về than đá, mà còn kể về con người – về lao động, hy sinh và khát vọng đổi thay trong một thời đại đã qua.