Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lê Thúy - Đỗ An tình tứ kỷ niệm 11 năm ngày cưới

Giải trí

Lê Thúy - Đỗ An tình tứ kỷ niệm 11 năm ngày cưới

Người mẫu Lê Thúy - diễn viên Đỗ An tổ chức tiệc mừng 11 năm về chung một nhà. Trong không gian lãng mạn, đôi vợ chồng son khóa môi ngọt ngào.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Đỗ An)
Buổi tiệc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Đỗ An diễn ra trong không gian ngập tràn hoa tươi, mang tông màu đỏ.
Buổi tiệc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Đỗ An diễn ra trong không gian ngập tràn hoa tươi, mang tông màu đỏ.
Lê Thúy - Đỗ An khóa môi ngọt ngào trong bữa tiệc.
Lê Thúy - Đỗ An khóa môi ngọt ngào trong bữa tiệc.
Đôi vợ chồng son mời nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến dự tiệc. Trong ảnh, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà đến chúc mừng vợ chồng Lê Thúy.
Đôi vợ chồng son mời nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến dự tiệc. Trong ảnh, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà đến chúc mừng vợ chồng Lê Thúy.
Lê Thúy - Đỗ An chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ chồng Tuyết Lan. Lê Thúy và Tuyết Lan là đôi bạn thân trong 15 năm qua, đều khởi nghiệp là người mẫu.
Lê Thúy - Đỗ An chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ chồng Tuyết Lan. Lê Thúy và Tuyết Lan là đôi bạn thân trong 15 năm qua, đều khởi nghiệp là người mẫu.
Đàm Vĩnh Hưng đến chúc mừng vợ chồng Lê Thúy kỷ niệm 11 năm ngày cưới.
Đàm Vĩnh Hưng đến chúc mừng vợ chồng Lê Thúy kỷ niệm 11 năm ngày cưới.
Ngọc Thanh Tâm cùng mẹ - doanh nhân Bích Hằng đều thân thiết với vợ chồng Lê Thúy.
Ngọc Thanh Tâm cùng mẹ - doanh nhân Bích Hằng đều thân thiết với vợ chồng Lê Thúy.
Vợ chồng Lê Thúy còn mời các diễn viên: Thúy Ngân, Trương Quỳnh Anh dự tiệc.
Vợ chồng Lê Thúy còn mời các diễn viên: Thúy Ngân, Trương Quỳnh Anh dự tiệc.
Lê Thúy - Đỗ An cùng Trương Quỳnh Anh, Thúy Ngân thường xuyên tụ tập trong các dịp, sự kiện quan trọng.
Lê Thúy - Đỗ An cùng Trương Quỳnh Anh, Thúy Ngân thường xuyên tụ tập trong các dịp, sự kiện quan trọng.
Kỷ niệm 11 năm ngày cưới, Đỗ An chia sẻ: "11 năm của những yêu thương, của tình và nghĩa vợ chồng. Thúy và An đã có những khoảnh khắc trọn vẹn trong tình yêu, trong sự quý mến của những cái ôm, những lời chúc, những giây phút chia sẻ hạnh phúc cùng những anh chị em bạn bè thân thương nhất của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả mọi người, giữa những bận rộn cuối năm, đã dành thời gian đến và ghi lại những kỷ niệm tràn ngập tiếng cười cùng nhau".
Kỷ niệm 11 năm ngày cưới, Đỗ An chia sẻ: "11 năm của những yêu thương, của tình và nghĩa vợ chồng. Thúy và An đã có những khoảnh khắc trọn vẹn trong tình yêu, trong sự quý mến của những cái ôm, những lời chúc, những giây phút chia sẻ hạnh phúc cùng những anh chị em bạn bè thân thương nhất của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả mọi người, giữa những bận rộn cuối năm, đã dành thời gian đến và ghi lại những kỷ niệm tràn ngập tiếng cười cùng nhau".
Nam diễn viên nhắn nhủ ngọt ngào đến vợ: "Sẽ còn nhiều lần 11 năm cùng nhau nữa nhé bạn đời tôi ơi! 11 năm đủ để chúng ta không phải nói thêm những lời ngọt ngào nào nữa cả em nhỉ. I love you. Now and ever".
Nam diễn viên nhắn nhủ ngọt ngào đến vợ: "Sẽ còn nhiều lần 11 năm cùng nhau nữa nhé bạn đời tôi ơi! 11 năm đủ để chúng ta không phải nói thêm những lời ngọt ngào nào nữa cả em nhỉ. I love you. Now and ever".
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Đỗ An)
#Lê Thúy #người mẫu Lê Thúy #vợ chồng Lê Thúy #chồng Lê Thúy #Đỗ An

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT