Lệ Quyên diện ‘cây’ hàng hiệu, khoe eo thon bên tháp Eiffel

Giải trí

Lệ Quyên diện ‘cây’ hàng hiệu, khoe eo thon bên tháp Eiffel

Xuất hiện bên tháp Eiffel, Lệ Quyên diện nguyên set hàng hiệu. Vóc dáng thon gọn, phong cách thời thượng giúp nữ ca sĩ nổi bật.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ loạt hình ảnh check-in tại tháp Eiffel trong chuyến du lịch châu Âu.
Nữ ca sĩ chọn outfit hàng hiệu với áo crop top khoe khéo vòng eo săn chắc, kết hợp chân váy ngắn giúp tôn trọn đôi chân dài nuột nà.
Toàn bộ trang phục và phụ kiện cô sử dụng đều đến từ thương hiệu thời trang cao cấp, tạo nên tổng thể sang trọng và cuốn hút.
Nữ ca sĩ sinh năm 1981 đã "gây bão" mạng xã hội khi diện nguyên một "cây" đồ hiệu từ đầu đến chân.
Tại kinh đô ánh sáng, Lệ Quyên đã chọn cho mình một outfit vô cùng táo bạo nhưng không kém phần sành điệu, tôn lên tối đa lợi thế hình thể.
Cô diện một chiếc áo crop top ôm sát bên trong, khéo léo khoe trọn vòng eo săn chắc đáng ngưỡng mộ, cho thấy thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ.
Dù đã ở độ tuổi U50, Lệ Quyên vẫn cho thấy cô là hình mẫu của sự duy trì nhan sắc và vóc dáng bền bỉ.
Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với những thiết kế cúp ngực, ôm sát hoặc hở eo để làm nổi bật đường cong gợi cảm.
Lệ Quyên cũng được biết đến là tín đồ hàng hiệu đình đám của Vbiz. Cô sở hữu bộ sưu tập túi xách, trang phục và phụ kiện từ nhiều nhà mốt danh tiếng trên thế giới, luôn biết cách phối đồ để tạo nên hình ảnh thời thượng và sang trọng. Ảnh: FB Lệ Quyên
