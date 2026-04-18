Học sinh Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mấy ngày?

Học sinh Hà Nội được nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 27/4 và nghỉ tiếp 2 ngày 30/4 - 1/5, tổng cộng 3 ngày trong tuần lễ cao điểm nghỉ lễ.

Nguyễn Hinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ các dịp lễ lớn năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Theo kế hoạch, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), trùng ngày nghỉ hàng tuần. Vì vậy, cán bộ, giáo viên và học sinh được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4.

anh-avatar-2649.jpg
Tiếp đó, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được thực hiện trong 2 ngày liên tiếp, từ thứ Năm (30/4) đến hết thứ Sáu (1/5/2026). Như vậy, trong tuần cao điểm, học sinh Hà Nội có 3 ngày nghỉ lễ gồm 27/4, 30/4 và 1/5.

Bên cạnh việc nghỉ lễ, Sở yêu cầu các trường học đảm bảo công tác trực, an ninh và an toàn trong thời gian nghỉ.

Các đơn vị cần treo cờ Tổ quốc đúng quy định, tăng cường bảo vệ cơ sở vật chất, chủ động phòng chống cháy nổ và phối hợp với lực lượng chức năng địa phương giữ gìn trật tự.

Công tác giáo dục học sinh cũng được nhấn mạnh, đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông, giữ gìn nếp sống văn minh, không tham gia các hành vi vi phạm như đua xe trái phép.

Sau kỳ nghỉ, các trường phải nhanh chóng ổn định nền nếp, đảm bảo tiến độ dạy và học theo kế hoạch năm học.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Từ ngày 1/7 được sử dụng ô tô điện để sát hạch lái xe. Nguồn: THĐT1.

Không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5 theo đúng Bộ luật Lao động

Chiều 10/4, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5.

