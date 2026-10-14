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Chính trị

Lễ cầu nguyện tưởng niệm 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng sớm nay, 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức lễ cầu nguyện trước lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại đây.

Theo Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị không gian, vật chất phục vụ Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, đã được TP HCM đã hoàn tất.

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Sáng sớm 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ cầu nguyện, cầu siêu, tưởng niệm 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

731 quách đựng hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt ngay ngắn trên giá khiêng, phủ Quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ. Lực lượng tiêu binh đứng túc trực, giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ.

Đúng 5h, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ cầu nguyện, cầu siêu, tưởng niệm 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại đây.

Tham dự cầu nguyện, tưởng niệm các liệt sĩ có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Hoạt động thể hiện lòng tri ân của Phật giáo thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ cầu nguyện, Lễ viếng, truy điệu các liệt sĩ sẽ được tổ chức trọng thể tại công viên, trước khi hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.

Một số hình ảnh Lễ cầu nguyện tưởng niệm 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

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Công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được hoàn tất từ sáng sớm, bảo đảm không gian tổ chức trang nghiêm.
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731 quách đựng hài cốt liệt sĩ được đặt ngay ngắn trên giá khiêng, phủ Quốc kỳ và bảo vệ bằng lồng kính.
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Đúng 5h sáng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cử hành lễ cầu nguyện, cầu siêu cho 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.
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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh TP HCM tham dự lễ cầu nguyện, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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