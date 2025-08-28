Phẫu thuật điều trị u bì kết giác mạc to trên mi người đàn ông 33 tuổi

Ngày 28/8, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công khối u nang bì to trên mi người bệnh ở Hưng Yên.

Theo đó, bệnh nhân N.V.D (33 tuổi, ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) xuất hiện khối u ở mi trên mắt trái từ lâu, không đau nhức, không cộm vướng.

Gần đây khối u to dần gây cộm nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, chụp cộng hưởng từ hốc mắt tại Bệnh viện Bãi Cháy, các bác sĩ phát hiện khối u kết mạc mi trên vị trí cùng đồ có kích thước khoảng 10x15mm, ranh giới chưa rõ, di động được. Bệnh nhân được tư vấn, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u kết mạc.

Hình ảnh u bì kết giác mạc trước và sau phẫu thuật

Ê- kíp phẫu thuật của ThS.BS Hoàng Thị Luyến, Phó Trưởng Khoa Mắt đã tiến hành bóc tách u triệt để, cắt lọc toàn bộ tổ chức u và một phần kết mạc, khâu phục hồi kết mạc. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn, bệnh nhân được xuất viện sau 3 ngày phẫu thuật.

U nang bì là một trong những khối u bẩm sinh lành tính thường gặp nhất ở hốc mắt, hay gặp ở vị trí góc ngoài mi trên. U có thể phát triển to dần gây biến dạng xương, ảnh hưởng đến thị lực. Tính chất khối u thường là khối tròn, ấn chắc, di động được, không đau, bao gồm lớp biểu mô vảy sừng kèm cấu trúc phụ của da (tuyến bã, nang lông,…)

ThS.BS Hoàng Thị Luyến, Phó trưởng Khoa Mắt Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Triệu chứng lâm sàng của u nang bì kết giác mạc có thể nhận biết như xuất hiện khối u vùng quanh ổ mắt, sụp mi.

Nếu u sâu có thể gây lồi mắt, hạn chế vận động nhãn cầu, song thị. Nang vỡ có thể gây viêm. Việc phát hiện và điều trị sớm mang đến tiên lượng tốt hơn, giúp ngăn ngừa biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và thẩm mỹ đôi mắt.

Ê - kíp phẫu thuật lấy u nang bì cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hiện nay, phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả với bệnh lý này nhằm loại bỏ triệt để khối u, ngăn ngừa u phát triển, hạn chế tái phát, bảo tồn chức năng thị giác và thẩm mỹ.

Do khối u thường bám dính vào giác mạc, kết mạc hoặc củng mạc nên quá trình phẫu thuật đòi hỏi phẫu thuật viên chuyên ngành nhãn khoa phải giàu kinh nghiệm, thao tác bóc tách khéo léo để tránh làm tổn thương mô lành, hạn chế sẹo giác mạc gây ảnh hưởng thị lực; kiểm soát chảy máu tốt.

Kỹ thuật khâu phục hồi kết mạc cần chính xác, cân đối để duy trì thẩm mỹ vùng mắt và tránh biến chứng co kéo”.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán và đánh giá khối u nang bì kết giác mạc.

Các bác sĩ Khoa mắt Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo đối với những trường hợp xuất hiện khối bất thường ở mắt, dù không đau nhức, người bệnh không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa mắt để được thăm khám, tư vấn và xử trí kịp thời.