Làm gì để tránh ngộ độc khi đi du lịch mùa hè?

Mùa hè là thời gian lý tưởng để đi du lịch, khám phá ẩm thực vùng miền. Tuy nhiên, nhiệt độ cao kết hợp việc ăn uống thất thường dễ làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong chuyến đi, bạn cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn thực phẩm sau:

Chuẩn bị thực phẩm mang theo

Mang theo đồ ăn nhẹ dễ bảo quản như bánh quy, trái cây khô, hạt, lương khô, sữa hộp tiệt trùng… khi di chuyển đường dài. Tránh mang thực phẩm dễ hỏng như sữa tươi, thức ăn đã nấu chín không có dụng cụ giữ lạnh. Sử dụng hộp giữ nhiệt hoặc túi giữ lạnh, nếu cần mang theo thức ăn đã chế biến. Trong thời gian du lịch, chọn nơi ăn uống an toàn. Ưu tiên quán ăn sạch sẽ, đông khách, có niêm yết giá và đảm bảo vệ sinh. Tránh ăn tại hàng rong không che chắn, khu vực gần rác, cống rãnh, ruồi nhặng nhiều. Quan sát cách chế biến, bảo quản thực phẩm tại chỗ, không ăn đồ có dấu hiệu ôi thiu, nguội lạnh, chưa chín kỹ.

Tuyệt đối không ăn thức ăn chưa nấu chín như tiết canh, nem chua, nem chạo, gỏi, các loại rau sống ăn kèm... Khi đi du lịch, hãy cố gắng tránh các loại thực phẩm như thịt cá, rau củ chưa nấu chín càng nhiều càng tốt. Đối với các loại hoa quả khi ăn phải chú ý rửa sạch, gọt vỏ để tránh bị nhiễm thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản.

Cẩn trọng với nước uống và đá lạnh

Uống nước đóng chai có nhãn mác, còn nguyên nắp. Không uống nước lã hoặc nước từ nguồn không rõ ràng. Hạn chế dùng đá viên không đảm bảo vệ sinh (nên dùng đá viên có nguồn gốc từ cơ sở được cấp phép).

Ăn uống hợp lý

Tránh thử quá nhiều món lạ, không ăn quá no, quá nhiều món lạ một lúc, đặc biệt là món tái, sống, lạ bụng dễ gây rối loạn tiêu hóa. Nên mang theo thuốc tiêu hóa, men vi sinh, oresol, đề phòng trường hợp đầy bụng, tiêu chảy do ăn uống không phù hợp.

Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc dùng nước rửa tay khô trước khi ăn. Luôn mang theo khăn giấy, khăn ướt, nước rửa tay khô, khẩu trang để sử dụng khi cần thiết.

Lưu ý đặc biệt khi đi du lịch cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi

Chỉ cho trẻ ăn thức ăn quen thuộc, tránh thức ăn lạ, cay, dầu mỡ. Luôn chuẩn bị nước uống sạch, đồ ăn nhẹ dự phòng và sẵn sàng xử lý nếu có dấu hiệu tiêu chảy hay ngộ độc thực phẩm.

Một chuyến đi an toàn không chỉ là di chuyển thuận lợi mà còn là sự chủ động trong việc ăn uống lành mạnh, vệ sinh. Hãy chuẩn bị kỹ càng và lựa chọn thông minh để có một kỳ nghỉ trọn vẹn, không bị gián đoạn vì các vấn đề về thực phẩm.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), nguy cơ ngộ độc thực phẩm thường tăng cao trong mùa hè khi thời tiết nóng ẩm, thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, xâm nhập đồ ăn, thức uống. Đặc biệt, khi du khách ăn, uống thực phẩm được giới thiệu là đặc sản địa phương của những người bán dạo ngoài trời tại các điểm du lịch thì rất dễ bị ngộ độc do bị nhiễm bẩn từ bụi, côn trùng, vệ sinh không đầy đủ hoặc do vi khuẩn phát triển dễ dàng hơn khi thực phẩm không được bảo quản trong vùng nhiệt độ an toàn.

Thêm vào đó, thói quen sử dụng, chế biến, bảo quản thực phẩm không đúng cách cũng là nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc. Những vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm thường gặp là vi khuẩn tả, vi khuẩn E.coli, Campylobacter... Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể bắt đầu trong vòng vài giờ sau khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm, thường bao gồm: Buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Tùy từng loại ngộ độc có thể gây sốt hoặc có triệu chứng rối loạn về thần kinh. Mức độ biểu hiện của các triệu chứng phụ thuộc vào chủng vi khuẩn gây ngộ độc.