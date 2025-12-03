Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào đạt nhiều kết quả quan trọng

Ngày 3/12 tại thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì cuộc họp báo.

Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Saleumxay Kommasith chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Phát biểu tại họp báo, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith chúc mừng và đánh giá cao thành công của Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam, khẳng định Kỳ họp đã diễn ra rất thành công, đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Ông Saleumxay Kommasith cho biết quan hệ chính trị, đối ngoại giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ổn định và toàn diện; việc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố lòng tin chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các diễn đàn khu vực, quốc tế. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, tin cậy; hợp tác kinh tế song phương từng bước được cải thiện; kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Lào có xu hướng tăng qua các năm, ước đạt khoảng 3 tỷ USD trong cả năm 2025.

Về đầu tư, đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào với 276 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 6,21 tỷ USD, đứng đầu trong số 85 quốc gia trong khu vực mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, cao su, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sữa… Trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đăng ký mới của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt 566,1 triệu USD, tập trung vào các dự án chất lượng, bền vững như năng lượng sạch, khai khoáng và nông nghiệp.

Đáng chú ý, các dự án điện gió như Trường Sơn, Savanh 1… được xúc tiến và triển khai tích cực. Về kết nối hạ tầng, hai bên phối hợp thúc đẩy các dự án trọng điểm như cảng Vũng Áng 1, 2, 3; tuyến đường sắt Lào - Việt Nam; và đường cao tốc Vientiane - Hà Nội, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa trong khu vực.

Hợp tác văn hóa - xã hội tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên thống nhất nâng cao chất lượng tuyển chọn sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam. Năm 2026, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cấp 1.300 suất học bổng cho cán bộ, sinh viên và học sinh Lào. Hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Kỳ họp, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết và trao 4 văn kiện hợp tác, gồm: Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Lào năm 2026; Biên bản Kỳ họp lần thứ 48; và Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Thể thao Lào với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Hai bên tin tưởng rằng thành công của Kỳ họp và các văn kiện được ký kết sẽ góp phần quan trọng nâng tầm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam lên một tầm cao mới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ Lào trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; đồng thời khẳng định Đảng và Chính phủ Lào luôn coi trọng và ưu tiên cao nhất quan hệ hợp tác đặc biệt Lào - Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng cho biết tham dự Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào có đại diện của hơn 25 bộ, ngành và địa phương của hai nước; thông báo hai bên đã đánh giá về tình hình hợp tác hai nước giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2025, thống nhất và cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao vào Thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào năm 2026 và sẽ tổ chức triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, đầu tư, thương mại cụ thể,

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên cũng sẽ tăng cường kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Lào, nhất là kết nối về giao thông - vận tải, năng lượng, viễn thông, du lịch và có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, doanh nghiệp Lào tại Việt Nam, tiến tới khắc phục tình trạng chậm trễ, dàn trải trong đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển giao thương giữa hai nước và thúc đẩy nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, giáo dục, y tế và khoa học kỹ thuật, thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội của Lào, đặc biệt là cơ sở hạ tầng mang tính kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế. Một số nội dung cụ thể đã được thống nhất tại kỳ họp như hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong năm 2025, hai bên đã triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận của bộ, ngành, địa phương. Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam - Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ, thực hiện tốt việc giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào ghi dấu ấn với tổng kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm 2025 vượt ngưỡng 2,6 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên tập trung thống nhất triển khai các nội dung trong Tuyên bố chung và các thỏa thuận ký kết tại Kỳ họp lần thứ 48; thúc đẩy quan hệ chính trị, quốc phòng - an ninh, tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, trong đó cần có các giải pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong thời gian gần nhất và hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới; triển khai các dự án mới thực sự hiệu quả trên cơ sở khai thác phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của nhau.