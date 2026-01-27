Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Kinh ngạc năng lực khủng của chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro vừa lộ diện

Dòng chip flagship mới của Qualcomm vừa được hé lộ có thể đạt được xung nhịp "khủng" lên đến 5GHz, có thể lên đến 6GHz như một CPU trên máy tính thực thụ.

Tuệ Minh

Qualcomm được cho là đang chuẩn bị hai phiên bản cho dòng chip flagship thế hệ tiếp theo của mình, bao gồm Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn và một biến thể cao cấp hơn mang tên Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Theo một tin đồn mới xuất hiện, phiên bản Pro có thể đạt mức xung nhịp tiệm cận các bộ xử lý dành cho máy tính để bàn, đánh dấu một bước tiến đáng chú ý về hiệu năng di động.

Với xung nhịp 5GHz, có thể lên đến 6GHz, flagship SoC của Snapdragon có thể mang đến sức mạnh của máy tính bàn.

Nguồn tin đến từ một bài đăng trên Weibo của leaker Fixed Focus Digital, cho biết các thử nghiệm ban đầu với con chip mới của Qualcomm đã ghi nhận mức xung nhịp đạt 5 GHz. Không dừng lại ở đó, người này còn cho rằng mức trần lý thuyết của Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro có thể nằm trong khoảng từ 5,5 GHz đến 6,0 GHz.

Bước nhảy về xung nhịp được cho là có liên quan trực tiếp đến việc áp dụng công nghệ HBP, viết tắt của Heat Pass Block. Đây là một giải pháp tản nhiệt do Samsung phát triển cho chip Exynos 2600, cho phép tích hợp trực tiếp một khối tản nhiệt vào bên trong gói chip. Nhờ đó, nhiệt lượng sinh ra từ các nhân xử lý có thể được dẫn và phân tán hiệu quả hơn, tạo điều kiện để chip duy trì mức xung cao hơn trong quá trình hoạt động.

Snapdragon hưởng lợi từ lỗi quá nhiệt trên các dòng chip Exynos đã thúc đẩy Samsung tạo ra công nghệ HBP trên Exynos 2600.

Để so sánh, Snapdragon 8 Elite Gen 5 hiện tại có xung nhịp tối đa vào khoảng 4,61 GHz trên các nhân hiệu năng, với một số biến thể độc quyền cho Galaxy được đồn đoán là có mức xung nhỉnh hơn đôi chút. Việc vượt qua mốc 5 GHz sẽ là một cột mốc quan trọng đối với chip di động, ngay cả khi những mức xung này có thể khó duy trì liên tục trong điều kiện sử dụng thực tế.

Bên cạnh giải pháp tản nhiệt, một yếu tố khác được cho là góp phần giúp Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro đạt xung cao hơn là việc Qualcomm có thể chuyển sang sử dụng tiến trình 2 nm N2P mới của TSMC. Tiến trình này được kỳ vọng mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn, đồng thời cho phép chip đạt tần số hoạt động cao hơn so với các thế hệ trước.

Công nghệ HBP giúp SoC tản nhiệt tốt hơn 30% của Samsung thúc đẩy tăng xung nhịp CPU.
Gizmo China
Link bài gốc Copy link
https://www.gizmochina.com/2026/01/25/snapdragon-8-elite-gen-6-pro-5ghz-6ghz-rumor/
#xung nhịp #Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro #điện thoại #smartphone #snapdragon

Bài liên quan

Số hóa

Sức mạnh chip Exynos 2600 2nm đầu tiên Samsung vừa ra mắt

Đây là cột quan trọng của ngành bán dẫn khi lần đầu tiên một vi xử lý thương mại dành cho điện thoại được xây dựng trên tiến trình 2nm.

Samsung chính thức công bố thế hệ chipset flagship mới nhất mang tên Exynos 2600. Đây là cột mốc quan trọng của ngành bán dẫn khi lần đầu tiên một vi xử lý thương mại dành cho điện thoại được xây dựng trên tiến trình 2nm GAA (Gate-All-Around) của Samsung Foundry.

Xem chi tiết

Số hóa

Chip Samsung Exynos 2600 nhanh gấp 6 lần Apple A19 Pro gây chấn động

Với tốc độ AI nhanh gấp 6 lần Apple A19 Pro, hiệu năng vượt Snapdragon và quy trình 2nm tiên tiến, chip Samsung Exynos 2600 gây "sốc" cho cộng đồng công nghệ.

Samsung Electronics đã xác nhận sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ xử lý di động Exynos 2600 từ tháng 11 tới và trang bị cho toàn bộ dòng Galaxy S26, dự kiến ra mắt đầu năm sau.

Đây sẽ là lần đầu tiên sau bốn năm, chip Exynos “cây nhà lá vườn” được sử dụng cho phiên bản cao cấp Ultra – dấu hiệu cho thấy Samsung tự tin vào sức mạnh của thế hệ mới.

Xem chi tiết

Số hóa

Bỏ quay video 8K là có ngay Snapdragon 8 Gen 5 hiệu năng cao giá rẻ

Snapdragon 8 Gen 5 là thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm vừa chính thức công bố Snapdragon 8 Gen 5, thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite. Vi xử lý này hứa hẹn mang lại hiệu năng flagship với mức giá dễ tiếp cận hơn, tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý AI trên thiết bị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới