Kiên quyết xử lý, không bao che các vụ bạo lực học đường

Trước những vụ bạo lực học đường, trong đó có tình trạng học sinh hành hung giáo viên, Bộ GDĐT khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sáng 4/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, trả lời câu hỏi về các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, xử lý bạo lực học đường và việc xem xét sửa đổi quy định kỷ luật học sinh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên khẳng định quan điểm nhất quán của Bộ là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của giáo viên, học sinh.

Về công tác phòng ngừa, ông Đoàn Trung Kiên cho biết, Bộ GD&ĐT tập trung tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và nhận diện hành vi bắt nạt trên môi trường mạng. Cùng với đó, giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm. Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện những khó khăn các em gặp phải để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên. Ảnh: Chính phủ.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Đến nay, kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Đối với công tác can thiệp và xử lý, Bộ GD&ĐT xác định phải kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo vệ người bị ảnh hưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, tổ chức sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản các thông tin, tài liệu cần thiết.

Đặc biệt, đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, nhất là trẻ em. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Bộ GD&ĐT chú trọng công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn.

Đối với những trường hợp bị bạo lực học đường, nhà trường cần phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình để hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện tiếp tục dạy và học an toàn.

Đối với trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát quá trình khắc phục hành vi nhằm tránh tái phạm.

Một nhóm giải pháp khác là siết chặt an ninh trường học, nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục. Trong đó, tập trung rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, khuôn viên trường học và trên môi trường mạng.

Công tác kiểm tra cũng cần được tăng cường, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan khi để xảy ra hoặc chậm xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

Liên quan đến việc xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT để có biện pháp kỷ luật phù hợp đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc tái diễn, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, Bộ GD&ĐT đã giao Vụ Học sinh, sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia, Bộ sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc.

Bộ cũng đặt ra yêu cầu thống nhất dữ liệu báo cáo để theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường.