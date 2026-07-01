Kiên quyết chấm dứt kén chọn địa bàn khi sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường và từ tỉnh về xã, kiên quyết chấm dứt hiện tượng kén chọn địa bàn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh như trên khi trình bày những nội dung chính trong Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức, sáng 1/7.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, tại phiên họp ngày 26/6/2026, xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cơ bản thống nhất với Tờ trình, báo cáo và những kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu triển khai một số công việc ngay sau ngày 1/7/2026.

Cụ thể: Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn bản pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cấp xã, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, hoàn thành trước ngày 31/12/2027; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng quy định về khung tiêu chí, tiêu chuẩn theo định hướng khung bộ máy chuyên môn cấp xã phù hợp yêu cầu thực tiễn của các vùng (vùng đô thị đặc biệt, vùng đô thị, vùng đồng bằng, vùng miền núi), báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi ban hành.

Cân đối, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên nhất là cấp xã; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, để đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của bộ máy các cấp, nhất là cấp xã; đồng thời, đảm bảo chi đầu tư, tạo động lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn phương pháp biên soạn 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã gồm tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã và thu nhập bình quân đầu người cấp xã.

Chỉ đạo các bộ, cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu hoàn thành dứt điểm 12/12 cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và 104/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trước ngày 31/12/2026. Đồng bộ hóa các hệ thống phần mềm, tích hợp thống nhất hình thành nền tảng dùng chung toàn quốc.

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi Quyết định số 304-QĐ/TW, Quy định số 301-QĐ/TW theo hướng thành lập cơ quan Trung ương mặt trận ổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm hoạt động theo Luật và Điều lệ của từng tổ chức phù hợp Quy định thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện tương tự ở cấp tỉnh; bổ sung 1 Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối và ban hành định mức biên chế bám sát định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 40-KL/TW, ngày 2/6/2026; tiếp tục kiện toàn bộ máy bên trong gắn kết đồng bộ với việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện vị trí việc làm để bố trí đội ngũ cán bộ đúng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thống nhất phương án điều chỉnh, phân định rõ chức năng tham mưu, quản lý nhà nước tại các lĩnh vực còn giao thoa, chồng lấn. Chủ trì đánh giá, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuẩn của Hà Nội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở; đồng thời nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ chế, chính sách đãi ngộ, vinh danh chuyên gia, công chức chuyên môn chuyên sâu, bảo đảm tương thích, đồng bộ với hệ thống quy định về chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, tạo động lực để đội ngũ này phấn đấu phát triển theo con đường chuyên môn, yên tâm cống hiến lâu dài trong khu vực công.

Kiên quyết chấm dứt hiện tượng kén chọn địa bàn và vị trí công tác

Về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu rà soát, bổ sung hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ, thống nhất quy định về quy hoạch, quy chế, quy trình liên thông; quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, thay thế các văn bản, quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch, các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ, gắn kết chặt chẽ với việc hoàn thiện vị trí việc làm để bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chất lượng, đúng chuyên môn.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích cán bộ chủ động tự học tập, cập nhật kiến thức; triển khai phong trào học tập trên nền tảng số, nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, kiến thức số gắn với từng vị trí việc làm, tạo đột phá trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp công tác. Điều chuyển, luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu và từ cấp tỉnh về cấp xã để khắc phục tận gốc tình trạng mất cân đối nhân lực cục bộ, phân công không đúng năng lực, sở trường sau sắp xếp; kiên quyết chấm dứt hiện tượng kén chọn địa bàn và vị trí công tác khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm không có khâu trung gian, không chồng chéo nhiệm vụ, xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp, bảo đảm cấp xã là trung tâm vận hành mới ở cơ sở; hoàn thành trong năm 2026. Chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của một số sở đặc thù về các sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Kết thúc hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã khi 100% dịch vụ công trực tuyến thực hiện toàn trình.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực chặt chẽ; bảo đảm Trung ương tập trung hoạch định chiến lược, xây dựng thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát; địa phương chủ động kiến tạo, thực thi, tự quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện. Tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của chính quyền cơ sở ngay trong năm 2026, trình Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 4 những nội dung theo thẩm quyền; hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

“Tinh thần của Bộ Chính trị là rất khẩn trương, do đó, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu. Những khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét giải quyết”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc lưu ý.

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