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Kho tri thức

Khotyn – cổ thành bất khuất chứng kiến những cuộc chiến làm thay đổi Đông Âu

Bên dòng Dniester thơ mộng, một pháo đài đá sừng sững suốt nhiều thế kỷ, chứng kiến những cuộc đụng độ giữa các đế chế hùng mạnh.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm gần thị trấn Khotyn, thuộc tỉnh Chernivtsi ngày nay của Ukraine, pháo đài Khotyn là một trong những công trình quân sự nổi tiếng nhất vùng Đông Âu. Những bức tường đá cao, tháp canh vững chãi và vị trí hiểm yếu bên bờ sông Dniester khiến nơi đây trở thành điểm kiểm soát quan trọng trên các tuyến giao thương giữa Đông và Tây. Lịch sử công trình kéo dài qua nhiều thế kỷ, gắn liền với sự trỗi dậy và suy yếu của các vương quốc, cùng những cuộc tranh giành lãnh thổ khốc liệt.

Khu vực Khotyn đã có các công trình phòng thủ từ thời Trung cổ sớm, nhưng pháo đài bằng đá phát triển qua nhiều giai đoạn, đặc biệt từ thế kỷ XIII đến XVIII. Dưới thời các nhà cai trị Moldavia, nhất là trong thế kỷ XV, hệ thống tường thành và tháp được củng cố đáng kể. Một số đoạn tường cao hàng chục mét, dày nhiều mét, tạo thành lớp phòng thủ khó vượt qua. Vị trí trên mỏm đất sát sông vừa giúp quan sát đối phương từ xa, vừa khiến việc tiếp cận pháo đài trở nên khó khăn.

Pháo đài Khotyn nằm trên bờ sông Dniester, với hệ thống tường đá và tháp canh đặc trưng. Ảnh: life.nv.ua

Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất gắn với Khotyn là trận chiến năm 1621, khi quân Ottoman đối đầu với lực lượng Liên bang Ba Lan – Litva cùng các chiến binh Cossack. Cuộc chiến diễn ra trong bối cảnh Đế chế Ottoman tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại khu vực, còn các thế lực Đông Âu quyết tâm ngăn chặn bước tiến ấy. Quân Cossack dưới sự lãnh đạo của Petro Konashevych-Sahaidachny đóng vai trò quan trọng trong lực lượng phòng thủ. Cuộc giao tranh kéo dài và gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên, cuối cùng dẫn đến một thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khotyn trở thành biểu tượng của cuộc kháng cự trước sức mạnh quân sự Ottoman.

Năm 1673, khu vực này lại chứng kiến một trận chiến lớn giữa quân Ba Lan và Ottoman. Sau đó, trong thế kỷ XVIII, Khotyn tiếp tục bị cuốn vào các cuộc chiến Nga – Ottoman. Mỗi lần đổi chủ, pháo đài lại được sửa chữa, mở rộng hoặc gia cố theo yêu cầu quân sự mới. Khi chiến tranh dần chuyển sang sử dụng pháo binh hiện đại và những hệ thống phòng thủ quy mô lớn hơn, vai trò chiến lược của Khotyn suy giảm. Đến năm 1856, công trình chính thức mất chức năng quân sự.

Toàn cảnh pháo đài Khotyn với những tháp canh và lối vào được bảo tồn, phục dựng qua nhiều giai đoạn. Ảnh: brate.com

Ngày nay, Khotyn không còn là tiền đồn quân sự mà trở thành di tích lịch sử – kiến trúc quan trọng của Ukraine. Công trình được đưa vào danh sách các kỳ quan lịch sử nổi bật của đất nước, đồng thời thu hút du khách nhờ kiến trúc Trung cổ và cảnh quan sông nước hùng vĩ. Nơi đây cũng từng được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim lịch sử, bởi những bức tường đá và tháp canh tạo nên khung cảnh gần như đưa người xem trở lại thời đại hiệp sĩ.

Điều khiến pháo đài Khotyn đặc biệt không chỉ là tuổi đời hay vẻ ngoài kiên cố, mà còn là câu chuyện về một vùng đất nằm giữa những thế lực cạnh tranh suốt nhiều thế kỷ. Những bức tường từng chứng kiến quân đội tiến công, các cuộc vây hãm và sự thay đổi biên giới nay trở thành chứng tích của lịch sử Đông Âu. Khi tiếng súng đã lùi xa, Khotyn vẫn đứng đó bên dòng Dniester, nhắc nhở rằng các đế chế có thể hưng thịnh rồi suy tàn, nhưng dấu tích của những cuộc chiến vẫn tiếp tục kể chuyện với hậu thế.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Pháo đài Khotyn #Lịch sử Ukraine #Lịch sử Đông Âu #Đế chế Ottoman #Di tích lịch sử

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