Không thấy vết thương người phụ nữ nguy kịch vì vỡ thận độ V

Vỡ thận người bệnh có thể mất máu ồ ạt, sốc nặng, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật cấp cứu thành công cứu sống bệnh nhân nữ bị sốc mất máu nguy kịch do vỡ thận phải độ V sau tai nạn giao thông.

Đây là tổn thương nặng nhất trong phân loại chấn thương thận đòi hỏi phải được phẫu thuật xử trí kịp thời, chính xác bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm.

Bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt sau phẫu thuật và được xuất viện.

Bệnh nhân Trần T V (45 tuổi, ở phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) sau tai nạn giao thông được chuyển cấp cứu từ Trung tâm Y tế Quảng Yên đến Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng tỉnh, huyết áp tụt sâu (50/30 mmHg), da niêm mạc nhợt, đau vùng bụng, hông lưng phải dữ dội, không chướng bụng.

Tình trạng sốc mất máu không đưa đi chụp CTScanner ổ bụng, chỉ kịp siêu âm tại giường bệnh cấp cứu cho thấy hình ảnh chấn thương gan, thận phải, dịch tự do ổ bụng nhiều.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán sốc mất máu trên nền đa chấn thương gồm chấn thương bụng kín (chấn thương gan, thận), theo dõi chấn thương ngực kín và chấn thương cột sống thắt lưng.

Trước tình nguy bệnh nhân có thể tử vong do sốc mất máu, ekip của bác sĩ CKII Chu Mạnh Tường – Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp dưới sự chỉ đạo của BSCKI Hoàng Đình Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí thương tổn.

Quá trình phẫu thuật mở ổ bụng kiểm tra, các bác sĩ quan sát thấy tổn thương nặng nề gồm tụ máu lớn khoang sau phúc mạc từ hố thận phải lan sang trái, xuống tận ụ nhô, thận phải vỡ ngang cuống, đứt động – tĩnh mạch thận, máu phun thành tia, cơ thắt lưng đụng dập và chảy máu nhiều.

Xác định bệnh nhân bị sốc mất máu nguy kịch do chấn thương vỡ thận phải độ V, phẫu thuật viên đã kiểm soát và thắt cuống mạch, cắt thận phải, cầm máu và dẫn lưu hố thận, đồng thời cắt ruột thừa xử trí tổn thương đụng dập ruột thừa, cầm máu triệt để.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc hồi sức tích cực. Sau gần 2 tuần, người bệnh phục hồi sức khỏe, chức năng thận trái hoạt động bình thường, không gặp phải biến chứng hậu phẫu.

Bác sĩ CKII Chu Mạnh Tường – Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Vỡ thận độ V là mức độ nặng nhất của chấn thương thận, thường xảy ra do lực va đập mạnh trong tai nạn giao thông hoặc ngã cao. Người bệnh có thể mất máu ồ ạt, sốc nặng, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời.

BSCKII Chu Mạnh Tường, Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp đánh giá: “Đây là một ca phẫu thuật cực kỳ khó và thách thức. Bệnh nhân tai nạn giao thông đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, không rõ mình bị đau chấn thương vùng nào và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nguy kịch.

Việc chẩn đoán chính xác và đưa ra chỉ định can thiệp đúng, kịp thời trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt sâu, chảy máu ồ ạt do vỡ thận độ V (mức độ tổn thương nghiêm trọng nhất) nhằm khống chế nguồn chảy máu một cách nhanh nhất để có thể cứu sống bệnh nhân.

Khối máu tụ lan rộng sau phúc mạc khiến việc đánh giá, kiểm soát nguồn chảy máu và tiếp cận cuống thận rất khó khăn. Nếu không thao tác nhanh chóng, chuẩn xác, bệnh nhân có thể ngừng tim do mất máu cấp.

Thành công của ca mổ đến từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa Ngoại tổng quát, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực và Huyết học truyền máu. Ê-kíp phẫu thuật phải xử lý nhiều nhiệm vụ - vừa kiểm soát huyết động, hồi sức tích cực, vừa tiến hành mở bụng, tìm và kẹp cuống thận để cầm máu kịp thời.

Đặc biệt, phẫu thuật cắt thận cấp cứu trong tình cảnh bệnh nhân sốc mất máu đòi hỏi phẫu thuật viên phải quyết đoán, thao tác nhanh, chính xác tuyệt đối, bảo tồn tối đa các tạng lành.

Vì vậy, với những tổn thương phức tạp như vỡ thận độ V tổn thương động tĩnh mạch thận, nếu không có sự phối hợp tốt giữa các khâu từ tiếp nhận cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, gây mê, hồi sức đến phẫu thuật thì rất khó giành lại sự sống cho người bệnh.