Không phải Càn Long, đây mới là hoàng tử được Ung Chính sủng ái nhất

Càn Long và Khang Hi có rất nhiều điểm tương đồng. Càn Long còn đặt Hoàng Gia Gia (ông nội) của mình làm tấm gương, tình cảm sâu đậm giữa hai ông cháu đã tạo cơ hội cho Ung Chính lên ngôi. Vì thế nên Càn Long cũng cực kỳ được Ung Chính trọng dụng. Phải biết rằng, năm Khang Hi thứ 60, ông lão Khang Hi lần đầu tiên tới Viên Minh Viên và nhìn trúng cháu trai Hoằng Lịch của mình. Niềm vui hạnh phúc trong gia đình đã giúp Khang Hi - người đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn người thừa kế như được nhẹ lòng hơn.

Vốn dĩ năm ấy, Khang Hi đã bệnh nặng sắp chết, còn Thập Tứ Gia - người được sủng ái nhất cũng đã được điều về kinh thành từ Tây Bắc, vì thế mọi người đều nghĩ không còn đoán già đoán non gì nữa. Thế nhưng, cuối cùng lão Thập Tứ lại bị “đá” về Tây Bắc và Tứ Gia đã thắng. Trong chuyện này cũng nhờ có Hoằng Lịch nói đỡ cho Ung Chính trước mặt Hoàng gia gia.

Tuy Ung Chính cũng rất ân sủng Càn Long, thế nhưng người con được Ung Chính yêu thương nhất lại không phải là Hoằng Lịch. Trong 10 người con, người được Ung Chính yêu thương nhất lại là người khác. Chỉ là người đó lại chết yểu vì bệnh. Vậy người đó rốt cuộc là ai và mẫu thân người đó là ai?

Người con trai thứ 9 của Ung Chính là Phúc Tuệ. Nhưng do Hoàng Nhị Tử chết sớm, chưa được nhập vào danh hiệu thì đã chết vì bệnh. Vì thế Phúc Tuệ còn được gọi là Bát A Ca. Phúc Tuệ sinh năm Khang Hi thứ 60, cũng là năm mà Hoằng Lịch và Khang Hi đang “tình cảm ông cháu đi lên”. Vì thế, Hoàng Gia Gia gần như không biết tới người cháu trai này.

Trên thực tế, các con trai của Ung Chính đều lấy chữ Hoằng đứng đầu nhưng Bát A Ca lại khác. Năm Ung Chính thứ 4, Hoằng Thạnh khi ấy 6 tuổi đã được đổi tên thành Phúc Tuệ, mục đích là để cầu phúc cho Bát A Ca - người từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, thậm chí chính vì thế mà còn hạ lệnh giảm lượng cống nạp.

Mẫu thân của Bát A Ca cũng là một người không tầm thường. Hoàng Quý Phi Niên Thị trước kia cũng là Trắc Phúc Tấn, sau đó lập tức được phong làm Hoàng Quý Phi. Niên Canh Nghiêu (một vị quan lớn ở triều Thanh) còn là cậu của Bát A Ca. Khi ấy triều Thanh đã có quy định từ lâu rằng các phi tần không được phép nuôi dưỡng con ruột, thế nhưng người từ trước đến giờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như Ung Chính lại phá lệ vì Niên Thị. Bát A Ca Phúc Tuệ lại được mẹ ruột của mình nuôi dưỡng chứ không phải là Hoàng Hậu. Sau này, Niên Thị cũng ốm bệnh mà qua đời, Phúc Tuệ được Ung Chính đích thân nuôi dưỡng, thậm chí ông đi đâu cũng đem theo vị hoàng tử nhỏ tuổi này theo.

Trong một số tài liệu có ghi chép, năm Ung Chính thứ nhất, Phúc Tuệ chiếm được lòng yêu thương của phụ thân nhiều nhất. Năm Ung Chính thứ 6, trong ban thưởng “Cổ kim đồ thư tập thành”, chỉ có Phúc Tuệ là có được sách vải gấm hiếm có, còn Hoằng Lịch (Càn Long) và những người con trai khác lại chỉ được ban sách giấy trúc bình thường. Có thể thấy đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, chúng ta đều biết quan hệ giữa Thập Tam Gia và Ung Chính khá tốt, là “người huynh đệ” hiếm có của Ung Chính. Còn Phúc Tuệ lại thường xuyên được giao phó nhờ cậy Thập Tam Gia. Từ đó có thể thấy, Ung Chính yêu thương Phúc Tuệ đến mức nào.

Ung Chính là một người cuồng công việc hiếm có của triều Thanh, vì thế ông gần như không đồng tình với chủ nghĩa ăn chơi hưởng lạc. Năm Ung Chính thứ 8, ông từng viết một chiêu thư cho Ngạc Nhĩ Thái (một triều thần nổi tiếng thời Thanh) nói: “Hoàng tử là một cuộc đời bình thường, đời con cháu trẫm cũng chẳng phải là người tài trác việt”. Năm Ung Chính thứ 6, Phúc Tuệ ốm bệnh qua đời, tuổi đời chưa quá 8 tuổi, vậy thì câu nói kia của Ung Chính đại ý là không hài lòng về những người con khác của mình, bao gồm cả Hoằng Lịch. Đương nhiên, nếu như Phúc Tuệ có thể khỏe mạnh trường thọ thì chắc chắn Ung Chính vẫn sẽ ưng Bát A Ca hơn.

Từ trước đến nay, hình ảnh mà Ung Chính để lại cho mọi người đều là một người vô cùng nghiêm khắc và không có tình cảm. Thế nhưng Phúc Tấn mất sớm vào năm Ung Chính thứ 6 càng khiến Ung Chính đau lòng khôn nguôi. Sau đó còn phá lệ tổ chức tang lễ cho Phúc Tuệ bằng nghi thức thân vương. Đối với cái chết của Bát A Ca, Ung Chính vô cùng đau lòng, thậm chí 2 năm sau khi Bát A Ca mất, khi nhắc tới Phúc Tuệ mà huynh trưởng Doãn Chỉ đã trở thành thân vương lộ vẻ mặt hồ hởi vui tươi, Ung Chính đã nổi trận lôi đình, thậm chí còn gán tội “ác nghịch” lên đầu Doãn Chỉ.