'Không leo cây đời không nể', mốt chụp ảnh độc lạ của thế hệ 8x, 9x đời đầu

Cộng đồng trẻ

Chẳng cần studio sang chảnh, thế hệ đi trước vẫn có những bộ ảnh 'để đời' với concept chụp ảnh đặc biệt: Không leo cây là đời không nể.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Gần đây, mạng xã hội đang rần rần chia sẻ lại những tấm ảnh cũ từ thời "ông bà anh". Giữa những khung hình nhuốm màu thời gian, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện ra một điểm chung thú vị: Cứ chụp ảnh tập thể hay ảnh "nghệ" là nhất định phải có một cái cây mới đúng bài.
Nếu gen Z ngày nay có studio xịn xò hay những quán cafe sang chảnh, thì thế hệ 7x, 8x ngày xưa lại có một tình yêu mãnh liệt với... những cành cây. Dù là đi dã ngoại ở rừng thông, ghé thăm suối hay chỉ là gốc cây cổ thụ đầu làng, cứ thấy cành nào đủ chắc là cả hội lại rủ nhau leo lên "tạo dáng".
Nhìn vào những bức ảnh này, chúng ta không khỏi bật cười trước sự sáng tạo vô biên. Từ thanh niên trai tráng cho đến các cô thiếu nữ dịu dàng trong tà áo sơ mi, tất cả đều sẵn sàng "treo mình" vắt vẻo để có được một góc máy ưng ý nhất.
Quả thực, cách sắp xếp đội hình thời đó cực kỳ "bài bản": người đứng dưới gốc, người ngồi cành thấp, người "tọa lạc" tít trên cao, tạo nên một bố cục đa tầng mà các app chỉnh ảnh hiện đại cũng khó lòng mô phỏng được cái thần thái ấy.
Dù góc chụp đôi khi hơi mạo hiểm, ánh sáng có thể bị cháy hay trang phục giản đơn, nhưng những bức ảnh "trên cây" ấy lại chứa đựng một thời thanh xuân rực rỡ và chân thật nhất.
Đó là thời mà để có một tấm ảnh, người ta phải chuẩn bị trang phục tươm tất, phải chờ đợi cả tuần để đợi tráng phim.
Giờ đây, những chàng trai, cô gái trong ảnh đều đã lên chức ông bà, cha mẹ. Như một bạn tài khoảnh mạng bồi hồi nhớ lại: "Mới ngày nào còn chụp ảnh cây mà giờ mình đã lên chức ông bà bố mẹ rồi".
Những tấm hình không chỉ là bằng chứng của một mốt chụp ảnh "độc lạ", mà còn là kho báu kỷ niệm về một thời thanh xuân vô lo, vô nghĩ.
Lướt dưới phần bình luận của những bài đăng, không khó để bắt gặp những dòng hồi tưởng đầy hài hước: "Ngày trước bọn mình 8x toàn leo trèo như khỉ, không hiểu sao cứ có cái mốt leo cây!". Có người còn hóm hỉnh đùa rằng: "Thời đó nhìn lại thấy nghệ cả củ chứ đùa!".
