Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng giữ nguyên tắc không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

Chiều 23/4, với 485/494 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 97%), Quốc hội thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Trước khi đại biểu Quốc hội biểu quyết, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, về nguyên tắc thi đua, khen thưởng, Chính phủ tiếp thu giữ nguyên quy định về nguyên tắc “không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được”.

Đồng thời, bổ sung cụm từ “trừ khen thưởng công trạng” để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với loại hình khen thưởng này trong quá trình tổ chức thực hiện do khen thưởng công trạng là khen thưởng theo tiêu chuẩn tích lũy thành tích, đã quy định điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể trong từng hình thức, mức hạng khen thưởng.

Luật mới cũng bổ sung quy định chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đặc biệt, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc thay thế tiêu chí tổ chức đảng, đoàn thể "trong sạch vững mạnh" bằng tiêu chí "hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" nhằm phù hợp thực tế, tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời lưu ý tránh hạ thấp tiêu chí dẫn đến "phổ thông hóa" danh hiệu, bình quân hóa hoặc chia tỉ lệ chỉ tiêu thi đua khen thưởng.

Chính phủ sửa đổi tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” thành tiêu chuẩn “tổ chức đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” tại 15 điều của Luật hiện hành.

Đồng thời giao Chính phủ quy định tỷ lệ số năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức đảng đối với các hình thức khen thưởng cho tập thể có quy định tiêu chuẩn tổ chức đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian tính thành tích khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thêm, quá trình tổng hợp ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội có nhiều ý kiến đề nghị quy định khen thưởng cần dựa trên sản phẩm và kết quả cụ thể tránh việc khen thưởng theo tiêu chuẩn tích lũy, cộng dồn thành tích, có khen thưởng mức thấp mới khen thưởng ở mức cao hơn.

Về vấn đề này, Chính phủ nhận thấy, luật hiện hành đang quy định 6 loại hình khen thưởng gồm: khen thưởng công trạng; khen thưởng thường xuyên theo tiêu chuẩn tích lũy thành tích); khen thưởng đột xuất; khen thưởng phong trào thi đua; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn; khen thưởng đối ngoại.

Việc khen thưởng theo tiêu chuẩn tích luỹ, cộng dồn thành tích như các đại biểu nêu chỉ là một loại hình khen thưởng thành tích thường xuyên (còn gọi là khen thưởng công trạng).

Theo quy định hiện hành, trên cơ sở các loại hình khen thưởng luật đã quy định tiêu chuẩn khen thưởng tương ứng với từng loại hình khen thưởng nêu trên.

Theo đó, cá nhân, tập thể đạt thành tích đáp ứng tiêu chuẩn khen thưởng nào, sẽ đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng đó, không nhất thiết phải đợi tích lũy đủ thành tích mới đề nghị khen thưởng. Các quy định này thể hiện rõ nguyên tắc “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”.

Tại Nghị định 152/2025/NĐ-CP cũng đã quy định nguyên tắc khen thưởng “không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được hình thức khen thưởng mức cao hơn” để không phụ thuộc vào tích lũy thành tích.