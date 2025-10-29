Hà Nội

Xã hội

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can.

Theo Đình Hiếu/ Vietnamnet

Tối 29/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (SN 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là kết quả của quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành.

vu-an.jpg
Bị can Nguyễn Thị Tường An. Ảnh: BCA

Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

5 bị can còn lại là: Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Công ty TNHH Cavipha, là em rể Hường); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường); Hoàng Anh Dũng (nguyên giám đốc marketing, Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ) và Nguyễn Thị Hường (nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

vietnamnet.vn
