Khởi tố 3 đối tượng vì gây rối trật tự tại tòa án ở Ninh Bình

Mặc dù lực lượng Công an xã Phát Diệm có mặt nhắc nhở, yêu cầu giữ trật tự, nhóm người này vẫn tiếp tục xúc phạm, lăng mạ cán bộ Tòa án và lực lượng chức năng.

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi gây rối tại trụ sở TAND khu vực 4. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng tại trụ sở TAND khu vực 4.

3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hoè, sinh năm 1962; Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1992 (cùng trú tại thôn 1 Xuân Tiến, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình điều tra xác định, khoảng 14h ngày 13.10, do không đồng ý với Bản án số 04 ngày 31/12/2019 của TAND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (cũ), Nguyễn Văn Hoè, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Quang đã đến trụ sở TAND khu vực 4 - Ninh Bình (tại xóm 9, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) để khiếu nại, đề nghị hủy bản án trên.

Khi đến trụ sở TAND khu vực 4, Nguyễn Văn Hòe, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Quang được tiếp đón, giải thích, hướng dẫn về Bản án số 04 theo đúng quy định. Tuy nhiên, các đối tượng liên tục có lời nói to tiếng, chửi bới gây mất an ninh trật tự.

Lúc này, Tổ công tác của Công an xã Phát Diệm nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải thích, nhắc nhở. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hòe, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Hải vẫn tiếp tục to tiếng, chửi bới cán bộ TAND khu vực 4 và lực lượng chức năng.

Thậm chí, Nguyễn Văn Quang còn có lời nói đe dọa cán bộ TAND khu vực 4, còn Nguyễn Văn Hòe dùng tay phải tát vào mặt một cán bộ TAND khu vực 4. Sau đó, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Quang tiếp tục la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, Công an xã Phát Diệm buộc phải yêu cầu Hòe, Quang, Hải dừng hành vi gây rối, lập biên bản sự việc và mời về trụ sở Công an xã để làm việc.

