Khối tài sản "vạn người ước" của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Kinh doanh

Ngoài bất động sản, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My còn sở hữu xe sang và nhiều đồ hiệu đắt đỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu, chia sẻ một góc nhỏ trong căn biệt thự bạc tỷ đang hoàn thiện. Chỉ một góc nhỏ cũng đủ thấy căn biệt thự bề thế đến mức nào. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà kết quả của sự tâm huyết và ấp ủ suốt gần một năm của cả hai vợ chồng. Ảnh: FBNV
Biệt thự nằm tại khu đô thị đắt đỏ ở Hà Nội, gồm 3 tầng và 1 tum. Ảnh: FBNV
Trước khi xây nhà mới, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sống trong căn hộ chung cư cao cấp ở Mỹ Đình (Hà Nội), thiết kế hiện đại và có tầm nhìn đẹp ra thành phố. Ảnh: FBNV
Ngoài bất động sản, Đoàn Văn Hậu còn sở hữu xe sang. Năm 2020, nam cầu thủ tậu Mercedes-Benz GLC 300, trị giá khoảng 2,57 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Năm 2023, Đoàn Văn Hậu tậu Porsche Macan 2023, trị giá gần 5 tỷ. Ảnh: FBNV
Đoàn Văn Hậu còn gửi tiền về quê để bố mẹ xây sửa lại căn nhà khang trang, rộng đẹp hơn. Ảnh: Vietnamnet
Nam cầu thủ còn sở hữu nhiều trang phục, phụ kiện từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Gucci, Chanel, Rolex... Ảnh: FBNV
Trong khi đó, Doãn Hải My không chỉ nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có sự nghiệp riêng. Ngoài công việc người mẫu, Doãn Hải My tham gia các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Ảnh: FBNV
Doãn Hải My sở hữu các sản phẩm thời trang riêng và thường xuyên quảng bá những sản phẩm này qua các kênh truyền thông xã hội, giúp xây dựng hình ảnh cá nhân và kiếm tiền từ việc hợp tác thương hiệu. Ảnh: FBNV
Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ những chuyến đi nghỉ dưỡng sang trọng. Ảnh: FBNV
