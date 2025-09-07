Hà Nội

Khối tài sản "khủng" của Độ Mixi trước khi lộ ảnh hút chất cấm

Kinh doanh

Khối tài sản "khủng" của Độ Mixi trước khi lộ ảnh hút chất cấm

Trước khi vướng ồn ào lộ ảnh hút chất cấm, Độ Mixi nổi tiếng là một trong những đại gia trong làng streamer với nguồn thu nhập khủng từ kênh YouTube...

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, hình ảnh Độ Mixi hút shisha tại một quán bar ở Hà Nội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Znews
Mới đây, hình ảnh Độ Mixi hút shisha tại một quán bar ở Hà Nội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Znews
Khi xảy ra ồn ào, trong một livestream ngày 4/9, Độ Mixi khẳng định người trong video đang lan truyền chính là mình và tiết lộ thêm bản thân không hề biết shisha bị liệt vào danh sách cấm. Ảnh: Vietnamnet
Khi xảy ra ồn ào, trong một livestream ngày 4/9, Độ Mixi khẳng định người trong video đang lan truyền chính là mình và tiết lộ thêm bản thân không hề biết shisha bị liệt vào danh sách cấm. Ảnh: Vietnamnet
Độ Mixi (tên thật Phùng Thanh Độ) là một streamer, YouTuber có lượng người theo dõi đông đảo. Ảnh: Vietnamnet
Độ Mixi (tên thật Phùng Thanh Độ) là một streamer, YouTuber có lượng người theo dõi đông đảo. Ảnh: Vietnamnet
Độ Mixi thành danh nhờ các tựa game như CS:GO, PUBG cùng với khả năng nói chuyện hài hước. Anh và nhóm bạn thân Pew Pew, Xemesis và ViruSs còn được biết đến với danh xưng "tứ hoàng streamer". Ảnh: Vietnamnet
Độ Mixi thành danh nhờ các tựa game như CS:GO, PUBG cùng với khả năng nói chuyện hài hước. Anh và nhóm bạn thân Pew Pew, Xemesis và ViruSs còn được biết đến với danh xưng "tứ hoàng streamer". Ảnh: Vietnamnet
Với việc sở hữu kênh Youtube hơn 8 triệu người đăng ký, theo trang thống kê Social Blade, mỗi tháng Độ Mixi có thể thu về 11.000 – 174.000 USD (289 triệu – 4,5 tỷ đồng). Ảnh: Internet
Với việc sở hữu kênh Youtube hơn 8 triệu người đăng ký, theo trang thống kê Social Blade, mỗi tháng Độ Mixi có thể thu về 11.000 – 174.000 USD (289 triệu – 4,5 tỷ đồng). Ảnh: Internet
Dù chỉ là con số "tham khảo" song cũng phần nào cho thấy độ giàu có của nam streamer. Ảnh: Znews
Dù chỉ là con số "tham khảo" song cũng phần nào cho thấy độ giàu có của nam streamer. Ảnh: Znews
Bên cạnh đó, Độ Mixi còn thành lập công ty riêng mang tên TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming có vốn điều lệ 500 triệu đồng với loạt ngành nghề đa dạng như quảng cáo, sản xuất phim, kinh doanh bất động sản,...Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, Độ Mixi còn thành lập công ty riêng mang tên TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming có vốn điều lệ 500 triệu đồng với loạt ngành nghề đa dạng như quảng cáo, sản xuất phim, kinh doanh bất động sản,...Ảnh: Internet
Độ Mixi đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà 7 tầng khang trang thiết kế với phong cách hiện đại, có cả thang máy. Ảnh: chụp màn hình
Độ Mixi đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà 7 tầng khang trang thiết kế với phong cách hiện đại, có cả thang máy. Ảnh: chụp màn hình
Ngoài ra, streamer 8X còn nổi tiếng với thú chơi xe. Độ Mixi từng tậu Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2016 tiền tỷ sau khi chia tay chiếc Mazda CX-5 2016. Ảnh chụp màn hình
Ngoài ra, streamer 8X còn nổi tiếng với thú chơi xe. Độ Mixi từng tậu Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2016 tiền tỷ sau khi chia tay chiếc Mazda CX-5 2016. Ảnh chụp màn hình
Nam streamer từng khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện cùng nhiều mẫu xe máy phân khối lớn. Ảnh: Znews
Nam streamer từng khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện cùng nhiều mẫu xe máy phân khối lớn. Ảnh: Znews
Độ Mixi còn cho thấy độ chịu chi khủng khi rinh về cơ ngơi các mô hình đồ chơi đắt tiền. Ảnh: Internet
Độ Mixi còn cho thấy độ chịu chi khủng khi rinh về cơ ngơi các mô hình đồ chơi đắt tiền. Ảnh: Internet
#Độ Mixi #tài sản streamer #thu nhập YouTube #đời sống giàu có #xe hơi đắt tiền #kênh YouTube triệu lượt đăng ký

