(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm TPBVSK M-PHÉ đang quảng cáo tại một số website.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua trên các website https://trungtamthuoc.com/p/m-phetang-cuong-sinh-luc-phai-manhtrungtamthuoccom-p5620.html, http://mega3.vn/m-phe-206.htm và http://vinherb.com/2018/08/09/thuc-pham-chuc-nang-m-phe có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe M-PHÉ vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

TPBVSK tăng cường sinh lý nam M-PHÉ quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, TPBVSK M-Phé được quảng cáo trên nhiều website, trang mạng bán hàng thực phẩm chức năng và dược phẩm nói chung. Trên hầu hết các website có bán M-Phé, sản phẩm đều được quảng cáo “tinh chiết từ thiên nhiên sử dụng an toàn tuyệt đối, có tác dụng Tăng cường sức khỏe sinh lý cho nam giới, giúp tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, giúp phòng và điều trị rối loạn cương dương, hỗ trợ điều trị mãn dục nam; Giúp phòng và hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng sinh lý nam, tăng lượng tinh dịch, tăng mật độ và số lượng tinh trùng, hỗ trợ điều trị hiếm muộn, vô sinh nam giới; Giúp tăng khả năng hoạt động trí óc”.

Trong các nội dung quảng cáo này, TPBVSK M-Phé luôn được khẳng định công dụng “điều trị vô sinh nam”, cố ý gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh nhằm lừa dối niềm tin của người tiêu dùng. Một số website thậm chí còn “khuyến mại” thêm vài công dụng như: “Tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi; Bổ sung năng lượng cho cơ thể, giúp giảm stress, mệt mỏi; Duy trì sự hưng phấn khi yêu, kéo dài thời gian yêu; Tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa khối u và phòng chống lão hoá.”

Sản phẩm TPBVSK M-Phé được Công ty TNHH Dược phẩm Tân Bách Tùng, (Địa chỉ: Số nhà 46, ngõ 268 phố Lê Trọng Tấn, Tổ 37, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Trước những vi phạm về quảng cáo TPBVSK tăng cường sinh lý nam M-Phé nêu trên, Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty TNHH Dược phẩm Tân Bách Tùng lên làm việc, tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm TPBVSK M-PHÉ đang quảng cáo trên https://trungtamthuoc.com/p/m-phetang-cuong-sinh-luc-phai-manhtrungtamthuoccom-p5620.html,http://mega3.vn/m-phe-206.htm và http://vinherb.com/2018/08/09/thuc-pham-chuc-nang-m-phe không phải do Công ty TNHH Dược phẩm Tân Bách Tùng thực hiện. Công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với sản phẩm được quảng cáo trên các website này.