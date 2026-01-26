Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim khi tảng đá 'size khủng' lăn xuống đường đè bẹp chiếc xe

Đoạn video kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông thoát chết khỏi tảng đá lăn chỉ vài giây trước khi nó đè bẹp chiếc xe máy của anh ta.

Trường Hân dịch

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi người đi bộ buộc phải tháo chạy khỏi đường chính trong lúc một tảng đá lao về phía họ, thông tin trên Mirror.

Video: @Leminhmobihome / X

Tảng đá khổng lồ thậm chí còn đè bẹp một chiếc xe máy , nhưng người lái xe đã may mắn thoát nạn mà không bị thương. Tảng đá khổng lồ lăn xuống từ một ngọn đồi ở thị trấn Dabeiba, thuộc vùng Antioquia của Colombia vào thứ Hai. Những hình ảnh gây sốc cho thấy hậu quả của tảng đá sau khi nó tạo ra một vết lõm lớn giữa đường và chặn cả hai làn đường.

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi người dân nghe thấy tiếng ầm ầm lớn, rồi ngước nhìn lên và thấy tảng đá đang nhanh chóng lăn xuống dốc và lao thẳng về phía họ.

Một người đàn ông đang nói chuyện với bạn mình thì cả hai cùng ngước nhìn lên khi nghe thấy âm thanh lạ. Trong một hành động có thể cứu mạng, người đàn ông nhanh chóng xuống xe máy và đặt nó xuống đất trước khi bỏ chạy.

Chỉ vài khoảnh khắc sau, đoạn video CCTV kinh hoàng đã ghi lại cảnh tảng đá khổng lồ đè bẹp chiếc xe đạp, trong khi những người khác sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng đó.

Điều kỳ diệu là người cưỡi ngựa đã thoát khỏi vụ đá rơi mà không hề bị thương. Các báo cáo địa phương cho biết vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng thứ Hai.

Đoạn video CCTV kinh hoàng này cũng cho thấy tảng đá rơi xuống đã tiến sát nhà dân như thế nào , vì con đường phía bên kia có nhiều nhà cửa. Do đó, tảng đá khổng lồ chỉ cách vài mét nữa là gây ra thiệt hại lớn hơn nữa.

Các đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, dọn dẹp mảnh vỡ từ vụ đá lở và kiểm tra sườn đồi, vốn không ổn định như thường lệ do mưa lớn những ngày gần đây.

Người dân địa phương được yêu cầu tránh xa con đường trong khi công tác dọn dẹp tảng đá và sửa chữa đường đang được tiến hành. Chính quyền cũng cảnh báo người dân ở Dabeiba phải báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của đất không ổn định hoặc có sự dịch chuyển.

Khoảnh khắc sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 khiến nhiều người bị vùi lấp

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ), đất đá từ taluy dương đổ xuống khiến 3 người bị vùi lấp, giao thông tê liệt.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h38 chiều 14/12, từ hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của một ô tô ghi lại, vào thời điểm trên, các phương tiện đang lưu thông bình thường qua đoạn Km123 Quốc lộ 6 thì bất ngờ vách núi (taluy dương) sạt lở mạnh, thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Góc quay từ camera xe phía sau cho thấy có 2 người đứng bên đường bị vùi lấp. Video: MXH
Khoảnh khắc sạt lở như thác, người dân bỏ xe máy tháo chạy

Sáng 17/11, một quả đồi nằm sát tuyến đường Trường Sơn Đông (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bị sạt lở, kéo theo đất, đá trào xuống trước cửa nhà dân.

Các chiến sĩ hóa 'thần đèn' giúp di dời nhà dân ở vùng nguy cơ sạt lở

Chiều 30/9, Công an xã biên giới Hùng Sơn (Đà Nẵng) cùng lực lượng quân đội di dời 7 căn nhà của người dân vùng nguy cơ sạt lở cao tại thôn Pứt đến nơi an toàn.

Trong sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND xã Hùng Sơn về tập hợp lực lượng tại chỗ di dời nhà 7 hộ dân tại mặt bằng khu dân cư thôn Pứt có nguy cơ sạt lở cao sau bão số 10, Công an xã Hùng Sơn đã phối hợp với Quân sự xã, Đồn Biên phòng Gari, lực lượng an ninh cơ sở đồng bộ triển khai nhiệm vụ.

Video: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng
