Trường Hân t/h
Khoảnh khắc sạt lở như thác, người dân bỏ xe máy tháo chạy
Sáng 17/11, một quả đồi nằm sát tuyến đường Trường Sơn Đông (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bị sạt lở, kéo theo đất, đá trào xuống trước cửa nhà dân.
Người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời
Một đoạn video kỳ lạ vừa lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc một vật thể bay không xác định (UFO) hình chữ V, lơ lửng trên bầu trời.
Xe tải đâm liên hoàn, hất văng xe con khỏi đường cao tốc
Chiếc xe tải lớn đã đâm thẳng vào chiếc xe màu trắng đang đỗ phía trước, khiến xe bị hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc.
Lao như tên bắn giữa trời mưa, ô tô đâm vào người đi xe máy rồi lật ngửa
Trong điều kiện trời mưa, đường trơn, việc phóng nhanh và đánh lái gấp đã khiến chiếc Fortuner mất lái, lao vào người đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa.
Thợ lặn thoát chết sau khi bị cá mập khổng lồ ngoạm đầu
Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một con cá mập khổng lồ bất ngờ tấn công, ngoạm chặt đầu một thợ lặn ngoài khơi một hòn đảo tại Maldives.
Cháu bé trôi trên sông Hàn do gia đình thấy trên livestream
Vụ cháu bé trôi trên sông Hàn có thông tin cháu bị lũ cuốn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân đã lên tiếng về vụ việc.
Nước lũ tràn qua đập, đường phố Huế chìm trong biển nước đục ngầu
Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông trong khu vực Huế đang lên nhanh và duy trì ở mức cao.
Cô gái đi xe máy vướng vào chùm dây cáp điện rơi giữa đường
Cô gái đi xe máy đã bất cẩn lao vào đống dây cáp bị sà xuống giữa đường do không tập trung khi tham gia giao thông, có thể gây nguy hiểm cho bản thân.
Lời kể của nhân chứng vụ đối tượng cầm dao tấn công nhiều người ở bệnh viện
Đối tượng đang chăm con tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, bất ngờ dọa ném một cháu bé, cầm dao tấn công khiến 3 nhân viên y tế và 4 người bị thương.
Hai trẻ em bị điện giật tử vong khi triều cường lên cao
Sáng 24/10, Công an xã Phong Điền (Cần Thơ) phối hợp với Công an thành phố làm rõ vụ rò rỉ điện trong khu vực ngập lụt do triều cường khiến 2 trẻ em tử vong.