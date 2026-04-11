Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Khoai tây có thể trồng trên Mặt trăng, nhưng cần đến phân giun đất

Một nghiên cứu mới cho thấy, khoai tây có thể được trồng trong môi trường tương tự như bụi Mặt trăng, nhưng cần một lượng lớn phân bón từ Trái đất.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Trong bộ phim khoa học viễn tưởng “Người Sao Hỏa”, các phi hành gia trồng khoai tây trong đất và sống sót trên sao Hỏa nhờ sự trợ giúp của chất thải con người. Ý tưởng này có lẽ không quá xa vời. Khi các nhà nghiên cứu của NASA lên kế hoạch thiết lập một căn cứ lâu dài trên Mặt trăng, họ đang xem xét việc trồng các loại cây trồng như khoai tây. Khoai tây giàu dinh dưỡng, nhiều calo và có khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.

Jared Long-Fox thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA cho biết, các nhà nghiên cứu cần tiến hành phân tích chuyên sâu để trả lời những câu hỏi có thể phát sinh trong các nhiệm vụ dài hạn. Ví dụ, lớp đất đá Mặt Trăng, lớp bột tơi xốp bao phủ bề mặt Mặt Trăng trong việc cần được tái tạo lại...

Ảnh: @scitechdaily.

Trong nghiên cứu mới này, David Handy và các đồng nghiệp tại Đại học Tiểu bang Oregon (OSU) đã tái tạo đất Mặt trăng bằng cách sử dụng hỗn hợp các mảnh vụn khoáng chất và tro núi lửa. Hỗn hợp này có thành phần hóa học giống hệt đất Mặt trăng.

Tuy nhiên, lớp đất đá trên Mặt Trăng thiếu chất hữu cơ cần thiết cho sự phát triển của thực vật. "Việc biến đất cát vô tri thành thứ có thể hỗ trợ sự phát triển của thực vật là rất phức tạp", Anna-Lisa Paul thuộc Đại học Florida cho biết.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm của Handy đã thêm phân trùn quế – một sản phẩm hữu cơ từ chất thải của giun đất – vào đất Mặt trăng nhân tạo. Họ phát hiện ra rằng, chỉ cần thêm 5% phân trùn quế là đủ để khoai tây có thể phát triển trong môi trường khắc nghiệt mô phỏng trên Mặt trăng. Hai tháng sau, nhóm thu hoạch củ khoai tây, sấy khô bằng phương pháp đông khô và nghiền nhỏ để tiến hành các thử nghiệm tiếp theo.

Phân tích ADN của những củ khoai tây này cho thấy sự hoạt hóa của các gen liên quan đến stress. Hơn nữa, chúng chứa hàm lượng đồng và kẽm cao hơn khoai tây trên Trái Đất, điều này có thể gây hại cho con người. Tuy nhiên, điều khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên là giá trị dinh dưỡng của những loại cây trồng này không hề giảm. Ban đầu, Handy cho rằng khoai tây trồng trên đất Mặt trăng sẽ có hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn do liên tục phải chịu đựng những áp lực nhất định.

Tuy nhiên, Long-Fox chỉ ra rằng, nghiên cứu này không mô phỏng các mối nguy hiểm khác trên Mặt Trăng, chẳng hạn như bức xạ dai dẳng và môi trường chân không. Ông hy vọng rằng thí nghiệm này có thể được lặp lại với đất Mặt Trăng thật trong tương lai, thay vì chỉ là một mô phỏng, điều này có thể giúp ích cho chương trình thám hiểm Mặt Trăng của NASA.

“Khi chương trình Artemis tiến triển, việc thu thập các mẫu vật từ Mặt Trăng với số lượng lớn hơn và đa dạng hơn sẽ trở nên rất quan trọng”, Long-Fox nói.

Hiện tại, nhóm của Handy đang tiến hành thí nghiệm tiếp theo – trồng các giống khoai tây khác nhau trong lớp đất đá trên Mặt Trăng để xem giống nào phát triển tốt nhất.

"Có lẽ các nhà di truyền học có thể lai tạo ra những giống khoai tây phù hợp hơn để trồng trên Mặt trăng", Aymeric Goyer của OSU, một trong những tác giả của bài báo, cho biết.

Bài liên quan

Kho tri thức

Việt Nam đã đi được bao xa trong cuộc đua vũ trụ?

Trong bối cảnh tàu vũ trụ Orion của NASA thực hiện hành trình tới Mặt Trăng, câu hỏi về vị trí của Việt Nam trong cuộc đua vũ trụ trở nên đáng suy ngẫm.

Tháng 4/2026, sứ mệnh Artemis II do NASA thực hiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt Trăng. Không chỉ là một chuyến bay thử nghiệm có người lái, Artemis II còn tượng trưng cho sự hồi sinh của tham vọng chinh phục không gian sâu, mở đường cho các căn cứ lâu dài ngoài Trái Đất. Trong bối cảnh ấy, những quốc gia đi sau trong ngành công nghiệp vũ trụ như Việt Nam đối diện với câu hỏi rằng mình đang đứng ở đâu, đã đi được bao xa?

Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã công nghệ giúp tàu Orion truyền dữ liệu từ Mặt trăng về Trái đất

Trong sứ mệnh Artemis II, NASA lần đầu triển khai Hệ thống liên lạc quang học Orion Artemis II (O2O) để gửi dữ liệu về Trái đất với tốc độ 260 Mb/giây.

Phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Orion đang thực hiện sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày (từ ngày 1 - 10/4 giờ EDT) bay quanh Mặt trăng. Theo đó, 4 phi hành gia gồm: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen sẽ trở thành những con người tiến xa nhất ra vũ trụ khi quỹ đạo của tàu Orion tiếp cận cả phần vùng tối của Mặt trăng.

Sứ mệnh Artemis II cũng đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người bay quanh Mặt trăng và cũng là chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của hệ thống tên lửa đẩy SLS và tàu vũ trụ Orion.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới