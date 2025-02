Với 17 triệu, không tậu iPhone 16E thì mua được gì?

Apple vừa ra mắt chiếc iPhone 16E như một nâng cấp cho mẫu giá rẻ iPhone SE thế hệ trước. Giá bán cho mẫu smartphone cấu hình thấp nhất này được niêm yết tương đương 17 triệu đồng. Vậy, với số tiền này, không mua iPhone 16E thì sẽ mua được những gì? Nếu không phải iPhone, đương nhiên smartphone Android sẽ là lựa chọn của người dùng. Số tiền 17 triệu hoàn toàn có thể mua được hầu hết những smartphone thế hệ mới nhất chạy hệ điều hành "robo xanh". Lựa chọn nào xứng đáng nhất đương nhiên sẽ đến từ "đối thủ" nặng ký nhất. Samsung Galaxy S25 bản 256 GB bộ nhớ có giá 17.091.000 đồng. Là thế hệ mới nhất của dòng Galaxy, S25 sở hữu chip xử lý mạnh nhất hiện tại chứ không phải mang tiếng "giá rẻ" như iPhone 16E. Nói về giá trị cũng như cấu hình nhận lại, không thể không nói đến smartphone Xiaomi. Với 17.190.000, người dùng có thể tìm đến Xiaomi 15 5G bản 256GB. Có thể thấy, ngoài bộ nhớ gấp đôi so với iPhone 16E, Xiaomi còn mang đến nhiều thứ khác như pin, ram, thậm chí là camera Leica. Một đại diện của smartphone Android hiệu năng hàng đầu khác là Vivo X200 Pro. Thay vì sử dụng chip Snapdragon, 17.290.000 đồng đủ để sở hữu flagship của Vivo với sức mạnh xử lý của chip Dimensity 9400. Vẫn là bộ nhớ, ram gấp đôi cộng với camera cực khủng. Nếu so sánh với smartphone Android làm các tín đồ "Táo khuyết" phật lòng thì đây là một sản phẩm khác của Apple. Macbook Air 2020 dùng chip M1 ra mắt năm 2020 có thiết kế mỏng nhẹ, thời lượng pin dài, hiệu năng ổn định, mua bây giờ vẫn yên tâm dùng ít nhất 3 - 4 năm nữa mới lo lỗi thời. Nếu laptop chưa thuyết phục, thì hãy so sánh với chính iPhone. Chiếc iPhone gần nhất về mặt cấu hình và giá cả đó chính là iPhone 14 Pro với lợi thế 3 camera. Có điều, với số tiền này chỉ có thể mua được hàng like new. Ngoài ra, nếu xem xét thế hệ mới hơn thì iPhone 15 likenew cũng rất xứng đáng. Cả iPhone 15 lẫn iPhone 14 Pro đều vượt trội hơn một chút là ở màn hình không sử dụng thiết kế "tai thỏ" đã lỗi thời. Nếu không phải là một thiết bị điện toán, mà là một sản phẩm ...điện tiện ích khác thì số tiền này dư giả để sắm một chiếc xe điện. Evo 200 của Vinfast đang hiện chỉ có giá là 14.96 triệu khi mua qua cửa hàng Shopee. 2 triệu đồng còn lại vẫn có thể mua một chiếc smartphone với các tính năng cơ bản phục vụ nhu cầu nghe, gọi của người dùng. Mời độc giả xem thêm video: "Chiếc iphone 15 nạm kim cương có giá hơn 13 tỷ"

