Vì sao SpaceX bất ngờ phá hủy 3 - 4 vệ tinh Starlink mỗi ngày?

Jonathan McDowell, một nhà thiên văn học theo dõi các vệ tinh, cho biết tần suất phá hủy vệ tinh Starlink trước tháng 5/2024 rất thấp, nhưng sau đó đã tăng lên 1 hoặc 2 vệ tinh mỗi ngày. Ảnh: NSF Làn sóng phá hủy thứ hai bắt đầu vào tháng 12, với tốc độ từ 3 đến 4 vệ tinh mỗi ngày. McDowell thậm chí đã trình bày biểu đồ về động lực học đối với quá trình hạ cánh của vệ tinh Starlink vào bầu khí quyển của Trái Đất. Vệ tinh Starlink được thiết kế để cháy hoàn toàn trong khí quyển, nhưng điều này lại khiến các nhà khoa học lo ngại. Khi bị đốt cháy, các hạt vật chất nhẹ sẽ hình thành và tồn tại trong không khí trong nhiều thập kỷ. Nhôm oxit, thành phần chính trong cấu trúc vệ tinh, được coi là đặc biệt nguy hiểm, dẫn đến việc các nhà nghiên cứu tìm kiếm giải pháp thay thế từ gỗ. Hơn nữa, việc phá hủy vệ tinh trong khí quyển có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tầng ôzôn, lớp bảo vệ sự sống trên Trái Đất khỏi bức xạ cực tím. Ảnh: LoyOman Việc giám sát chặt chẽ tình trạng của các vệ tinh Starlink buộc công ty phải ngừng hoạt động những vệ tinh không còn khả năng hoạt động nhằm tránh gây hại cho các thiết bị khác trong không gian. Ảnh: Satellitemap.space Hiện tượng này đã gia tăng đáng kể kể từ tháng 5/2024 khi công ty quyết định tiêu hủy tới 100 vệ tinh mỗi tháng mà không giải thích rõ lý do. SpaceX đã tuyên bố rằng chính sách của họ dựa trên nguyên tắc phòng ngừa sự cố. Ảnh: As Well Planet Theo McDowell, trong số 7.821 vệ tinh Starlink đã được phóng, 817 vệ tinh đã ngừng hoạt động, bao gồm cả những vệ tinh hỏng ngay từ đầu. Hiện tại, khoảng 6.200 thiết bị Starlink vẫn đang hoạt động trên quỹ đạo. Ảnh: Satellitemap Vào tháng 1/2025, SpaceX đã phá hủy 87 vệ tinh Starlink, trong khi vẫn sản xuất 55 thiết bị mới mỗi tuần và có khả năng phóng tới 200 vệ tinh mỗi tháng. Điều này cho thấy, mặc dù hàng trăm vệ tinh bị tiêu hủy mỗi tháng, tốc độ triển khai chung của chòm sao này vẫn không giảm. Ảnh: SpaceXMời độc giả xem thêm video "Tàu vũ trụ của SpaceX vỡ thành những vệt sáng lao vào khí quyển"

