Top bí ẩn “xoắn não” nhất mọi thời đại, chưa bao giờ giải phá

Overtoun - cây cầu "tử thần" của loài chó nằm gần Dumbarton, Scotland là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới mà đến nay giới khoa học vẫn cố gắng đi tìm lời giải. Kể từ đầu những năm 1960, khoảng 50 con chó nhảy từ trên cây cầu Overtoun xuống dưới và chết. Ngoài ra, hàng trăm con chó khác nhảy xuống từ trên cầu nhưng may mắn sống sót. Sự việc hàng trăm con chó tìm đến cầu Overtoun rồi nhảy xuống tự sát khiến Hiệp hội chống đối xử tàn ác với động vật Scotland và nhiều chuyên gia bắt tay vào tìm hiểu. Khi điều tra, các chuyên gia phát hiện hầu hết những con chó đều đến một vị trí trên cầu Overtoun rồi nhảy xuống. Những vụ tự sát này thường xảy ra vào những ngày nắng ráo. Tuy nhiên, họ mãi chưa tìm ra nguyên nhân khiến chúng tự tử. Một vài giả thuyết cho rằng có thể cây cầu bị "ma ám" hoặc bên dưới cây cầu có mùi hương của loài chồn thu hút loài chó khiến chúng liều lĩnh nhảy xuống phía dưới và chết. Vị trí của Chén Thánh - chiếc cốc mà Chúa Jesus dùng trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đồ trước khi bị đóng đinh là một bí ẩn khó giải. Trong suốt nhiều năm qua, một số chuyên gia, nhà nghiên cứu nỗ lực tìm kiếm cách manh mối giúp tìm ra Chén Thánh huyền thoại. Tuy nhiên, đến nay, tung tích của báu vật này vẫn là một ẩn số. Không ai biết Chén Thánh hiện lưu lạc nơi đâu hoặc do ai sở hữu. Một giả thuyết nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng cho rằng, Vua Arthur đã hạ lệnh cho các hiệp sĩ tìm kiếm Chén Thánh. Họ có thể đã tìm ra báu vật trên rồi cất giấu ở vị trí bí mật mà chúng ta chưa phát hiện. Do đó, nhiều người hy vọng sẽ sớm tìm thấy kho báu này. Một bí ẩn lớn khác khiến giới khoa học "vò đầu bứt tai" mãi chưa tìm ra lời giải là việc một người đột nhiên trở thành thiên tài sau khi gặp tai nạn và bị chấn thương não. Đó là điều đã xảy đến với Jason Padgett. Jason là một nhân viên bán đồ gỗ của một cửa hàng nội thất ở thành phố Tacoma, bang Washington, Mỹ. Ông có cuộc sống bình thường và không học giỏi Toán khi còn đi học. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi vào ngày 13/9/2000 khi Jason bị cướp tấn công. Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tổn thương 1 bên thận và bị chấn thương vùng đầu. Sau khi hồi phục, ông đột nhiên trở thành thiên tài và dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu toán học và vật lý, vẽ những hình dạng hình học phức tạp… Về sau, ông Jason trở thành giảng viên Toán học và Triết học tại tiểu bang Washington. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải sự việc này. Mời độc giả xem video: Giải mã bí ẩn thiết bị tiết kiệm điện. Nguồn: VTV24.

Overtoun - cây cầu "tử thần" của loài chó nằm gần Dumbarton, Scotland là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới mà đến nay giới khoa học vẫn cố gắng đi tìm lời giải. Kể từ đầu những năm 1960, khoảng 50 con chó nhảy từ trên cây cầu Overtoun xuống dưới và chết. Ngoài ra, hàng trăm con chó khác nhảy xuống từ trên cầu nhưng may mắn sống sót. Sự việc hàng trăm con chó tìm đến cầu Overtoun rồi nhảy xuống tự sát khiến Hiệp hội chống đối xử tàn ác với động vật Scotland và nhiều chuyên gia bắt tay vào tìm hiểu. Khi điều tra, các chuyên gia phát hiện hầu hết những con chó đều đến một vị trí trên cầu Overtoun rồi nhảy xuống. Những vụ tự sát này thường xảy ra vào những ngày nắng ráo. Tuy nhiên, họ mãi chưa tìm ra nguyên nhân khiến chúng tự tử. Một vài giả thuyết cho rằng có thể cây cầu bị "ma ám" hoặc bên dưới cây cầu có mùi hương của loài chồn thu hút loài chó khiến chúng liều lĩnh nhảy xuống phía dưới và chết. Vị trí của Chén Thánh - chiếc cốc mà Chúa Jesus dùng trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đồ trước khi bị đóng đinh là một bí ẩn khó giải. Trong suốt nhiều năm qua, một số chuyên gia, nhà nghiên cứu nỗ lực tìm kiếm cách manh mối giúp tìm ra Chén Thánh huyền thoại. Tuy nhiên, đến nay, tung tích của báu vật này vẫn là một ẩn số. Không ai biết Chén Thánh hiện lưu lạc nơi đâu hoặc do ai sở hữu. Một giả thuyết nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng cho rằng, Vua Arthur đã hạ lệnh cho các hiệp sĩ tìm kiếm Chén Thánh. Họ có thể đã tìm ra báu vật trên rồi cất giấu ở vị trí bí mật mà chúng ta chưa phát hiện. Do đó, nhiều người hy vọng sẽ sớm tìm thấy kho báu này. Một bí ẩn lớn khác khiến giới khoa học "vò đầu bứt tai" mãi chưa tìm ra lời giải là việc một người đột nhiên trở thành thiên tài sau khi gặp tai nạn và bị chấn thương não. Đó là điều đã xảy đến với Jason Padgett. Jason là một nhân viên bán đồ gỗ của một cửa hàng nội thất ở thành phố Tacoma, bang Washington, Mỹ. Ông có cuộc sống bình thường và không học giỏi Toán khi còn đi học. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi vào ngày 13/9/2000 khi Jason bị cướp tấn công. Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tổn thương 1 bên thận và bị chấn thương vùng đầu. Sau khi hồi phục, ông đột nhiên trở thành thiên tài và dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu toán học và vật lý, vẽ những hình dạng hình học phức tạp… Về sau, ông Jason trở thành giảng viên Toán học và Triết học tại tiểu bang Washington. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải sự việc này. Mời độc giả xem video: Giải mã bí ẩn thiết bị tiết kiệm điện. Nguồn: VTV24.