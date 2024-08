Thông 5 lá mới phát hiện ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Trong một phát hiện đáng chú ý, các nhà khoa học Việt Nam đã công bố loài thông mới mang tên Pinus cernua L. K. Phan ex Aver., K. S. Nguyen & T. H. Nguyen sp. nov. (Ảnh:Threatened Conifers of the World) Loài thông này được tìm thấy tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La, và đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng khoa học quốc tế. (Ảnh:Threatened Conifers of the World) Pinus cernua là loài thông năm lá, với mỗi lá dài tới 25 cm, mềm và thường buông thõng xuống. Điều đặc biệt là hạt của loài này không có cánh, khác biệt so với các loài thông khác trong họ Pinaceae. (Ảnh:Nguyễn Sinh Khang) Loài thông này mọc ở độ cao từ 900 đến 1400 mét trên dãy Pha Luông của Cao nguyên Mộc Châu, nơi có địa hình bị chia cắt mạnh với nhiều đỉnh núi đá vôi xen lẫn núi đất và sườn dốc dựng đứng. (Ảnh:The Gymnosperm Database) Pinus cernua hiện chỉ được biết đến tại ba quần thể nhỏ trong khu vực Xuân Nha, với phạm vi phân bố hẹp khoảng 2 km². (Ảnh:The Gymnosperm Database) Số lượng cá thể rất hạn chế và khả năng tái sinh tự nhiên của loài này rất thấp, khiến nó được xếp vào danh sách các loài cực kỳ nguy cấp (CR) theo tiêu chí của IUCN. (Ảnh:The Gymnosperm Database) Phát hiện này không chỉ đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng sinh học mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về các loài cây lá kim đặc hữu của Việt Nam. Việc xác định và bảo vệ Pinus cernua là một bước tiến quan trọng trong việc duy trì và phát triển các hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi cao của nước ta. (Ảnh:Plants of the World Online) Pinus cernua là một minh chứng rõ ràng cho sự phong phú và đa dạng của hệ thực vật Việt Nam. Việc bảo tồn và nghiên cứu loài thông này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống tự nhiên, đảm bảo sự cân bằng sinh thái cho các thế hệ tương lai. (Ảnh:ResearchGate) Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

