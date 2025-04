Sửa ống nước, người nông dân sướng ngất đụng trúng “báu vật” Trời ban

Một người nông dân ở Bartosze, Ba Lan đã tình cờ phát hiện " báu vật" là hai mảnh kim loại khi sửa ống nước trên cánh đồng hồi tháng 1.(Ảnh: Warmian-Masurian Voivodeship Conservator of Monuments) Hai mảnh kim loại có thể ghép lại thành một món đồ hoàn chỉnh, được cho là từng là một chiếc vòng cổ. (Ảnh: thehistoryblog) Phân tích cho thấy món đồ làm bằng đồng từ cuối thời đại đồ đồng, có niên đại hơn 2.500 năm tuổi. (Ảnh: thehistoryblog) Các chuyên gia cho rằng chiếc vòng này thuộc về một cá nhân thuộc văn hóa Lusatian, trong giai đoạn chuyển tiếp từ thời đại đồ đồng sang đồ sắt.(Ảnh: All That's Interesting) Chiếc vòng sẽ tiếp tục được kiểm tra tại Viện Khảo cổ học, Đại học Nicolas Copernicus trước khi được trưng bày trong bảo tàng địa phương.(Ảnh: Ancient Pages) Thời kỳ phát hiện được xác định là Hallstatt C (800–600 TCN), gắn với sự lan rộng của việc sử dụng sắt trong chế tạo công cụ và vũ khí. (Ảnh: link.springer.com) Nhiều hiện vật từ thời kỳ này ở Ba Lan như rìu, kiếm, ghim trang trí, dây cương ngựa đã được tìm thấy, cho thấy kỹ thuật luyện kim tiến bộ. (Ảnh: allthatsinteresting) Những phát hiện này còn phản ánh sự thay đổi trong văn hóa Lusatian như nghi lễ tang lễ phức tạp và sự xuất hiện của tầng lớp tinh hoa xã hội. (Ảnh: indo-european-connection) Mời quý độc giả xem thêm video: Hành trình của báu vật trời ban Black Beauty đến Trái đất.

