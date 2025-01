Soi loài thú túi kỳ lạ có dấu vân tay giống hệt con người

Không phải gấu thực sự: Mặc dù thường được gọi là "gấu túi", koala không phải là gấu mà là một loài thú có túi, giống như kangaroo. Ảnh: Pinterest. Chỉ sống ở Úc: Koala là loài thú có túi đặc hữu của Úc và chỉ được tìm thấy trong tự nhiên ở các khu vực phía đông và đông nam của đất nước này. Ảnh: Pinterest. Thích ăn lá bạch đàn: Chế độ ăn của koala chủ yếu là lá cây bạch đàn, và chúng có thể tiêu thụ tới 500g lá mỗi ngày. Ảnh: Pinterest. Hệ tiêu hóa đặc biệt: Koala có một cơ quan tiêu hóa gọi là manh tràng (caecum), giúp phân giải các chất độc trong lá bạch đàn. Ảnh: Pinterest. Không uống nước thường xuyên: Tên gọi "koala" trong tiếng thổ dân Úc có nghĩa là "không uống nước", vì chúng nhận đủ nước từ lá cây bạch đàn. Ảnh: Pinterest. Ngủ rất nhiều: Koala ngủ từ 18 đến 22 giờ mỗi ngày để tiết kiệm năng lượng do chế độ ăn ít dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest. Túi của koala “lộn ngược”: Koala mẹ có túi mở về phía sau để bảo vệ con non khỏi bị bẩn bởi bụi đất. Ảnh: Pinterest. Con non gọi là "joey": Con koala non được gọi là joey, khi mới sinh chỉ dài khoảng 2 cm và chưa có lông. Ảnh: Pinterest. Học ăn từ phân mẹ: Joey học ăn lá bạch đàn bằng cách tiêu hóa một loại phân đặc biệt của mẹ, gọi là "pap", chứa vi khuẩn cần thiết. Ảnh: Pinterest. Hệ thống dấu vân tay giống người: Koala có dấu vân tay gần như giống hệt con người, thậm chí khó phân biệt dưới kính hiển vi. Ảnh: Pinterest. Tiếng kêu đáng ngạc nhiên: Koala đực phát ra tiếng kêu giống tiếng gầm để giao tiếp và thu hút bạn đời. Ảnh: Pinterest. Thích sống đơn độc: Koala thường sống một mình và chỉ tụ tập với nhau trong mùa giao phối. Ảnh: Pinterest. Khả năng leo cây giỏi: Chân koala có móng vuốt sắc nhọn và ngón cái đối diện, giúp chúng leo cây rất tốt. Ảnh: Pinterest. Rất kén chọn chỗ ở: Koala chỉ chọn sống trên một số loại cây bạch đàn cụ thể. Ảnh: Pinterest. Nguy cơ tuyệt chủng: Koala đang đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống do nạn chặt phá rừng và biến đổi khí hậu. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

