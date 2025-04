Ớn lạnh hồ nước tử thần đoạt mạng cả nghìn người trong một đêm

1. Hồ Nyos từng "phun" ra một đám mây giết người. Vào đêm 21/8/1986, hồ Nyos bất ngờ giải phóng một lượng lớn khí CO₂ tích tụ dưới đáy, tạo ra một đám mây vô hình bao phủ các làng xung quanh và khiến hơn 1.700 người cùng hàng nghìn động vật chết ngạt. Ảnh: Pinterest. 2. CO₂ – kẻ giết người không màu, không mùi. Khí carbon dioxide (CO₂) nặng hơn không khí, khi thoát ra với nồng độ cao có thể nhanh chóng thay thế ôxy khiến con người và động vật bị ngạt mà không kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Ảnh: Pinterest. 3. Nguyên nhân là hiện tượng phun khí limnic hiếm gặp. Hiện tượng này xảy ra khi khí CO₂ hòa tan tích tụ lâu ngày trong lòng hồ sâu bất ngờ bị giải phóng hàng loạt do biến động địa chất hoặc thời tiết – một kiểu "núi lửa khí" dưới nước. Ảnh: Pinterest. 4. Nạn nhân không có dấu hiệu bị thương. Tất cả các thi thể được tìm thấy sau thảm họa đều không có vết thương ngoài da, càng khiến vụ việc thêm phần bí ẩn cho đến khi các nhà khoa học xác định được nguyên nhân là khí CO₂. Ảnh: Pinterest. 5. Hồ Nyos hình thành trong miệng núi lửa cổ. Hồ nằm trên đỉnh một miệng núi lửa đã tắt, nơi có các hoạt động địa nhiệt bên dưới vẫn tiếp tục sản sinh khí CO₂ – khiến hồ này giống như một quả bom khí khổng lồ âm ỉ dưới lòng đất. Ảnh: Pinterest. 6. Người sống sót kể lại cảm giác như “bị bóp cổ”. Những người may mắn sống sót cho biết họ bất ngờ ngất lịm đi sau khi cảm thấy ngột ngạt và khó thở – tất cả chỉ trong vài giây, như thể có một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ họ. Ảnh: Pinterest. 7. Hệ thống “giải khí” được lắp đặt để phòng thảm họa tái diễn. Các nhà khoa học quốc tế đã triển khai hệ thống ống dẫn từ đáy hồ để đưa khí CO₂ thoát ra từ từ, tránh tình trạng tích tụ nguy hiểm như trước kia. Ảnh: Pinterest. 8. Hồ Nyos vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn. Dù đã có hệ thống an toàn, hồ Nyos vẫn tiềm ẩn nguy cơ nếu hoạt động địa chất trở nên bất thường hoặc nếu hệ thống giải khí gặp trục trặc – đây vẫn là một trong những hồ nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: britannica.com. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

