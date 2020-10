Nữ streamer Linh Ngọc Đàm để mặt mộc khiến cộng đồng... thêm yêu

Linh Ngọc Đàm (tên thật: Đàm Ngọc Linh, sinh năm 1996) là một trong những nữ streamer nổi tiếng hiện nay với 2,1 triệu người theo dõi trang cá nhân. Nữ streamer được nhận xét có vẻ ngoài cá tính, cuốn hút khi thường xuyên diện các trang phục khoe lợi thế hình thể. Mới đây nhất, Linh Ngọc Đàm đã không ngần ngại khoe mặt mộc 100% trong chuyến đi nghỉ dưỡng xả stress trên Đà Lạt. Linh Ngọc Đàm đã ghi lại hành trình đi học một lớp thiền trên Đà Lạt. Theo như những gì cô nàng chia sẻ thì đây sẽ là chuyến đi dành cho "tâm hồn", nên những gì thuộc về thể xác sẽ ít được quan tâm hơn.Streamer nổi tiếng này đã thực sự khiến người theo dõi bất ngờ và thích thú khi khoe những hình ảnh mặt mộc của mình. Không ít người thậm chí còn vote Linh Ngọc Đàm không make up còn xinh hơn ở tấm này nhờ lớp "filter" ánh sáng tự nhiên. Cho dù đã make up hay để mặt mộc thì Linh Ngọc Đàm vẫn cực kỳ cuốn hút nhờ nhan sắc cực phẩm. hi đi học hoặc đi chơi với bạn bè, "Đàm tổng" cũng chỉ mặc đồ đơn giản, dễ thương và trang điểm cực kì nhẹ nhàng. Nữ streamer này sẽ khiến nhiều người phải lưu luyến nếu rời xa nghiệp live stream bởi nhan sắc và những câu chuyện vô cùng hóm hỉnh của cô. Thời gian đầu, Linh Ngọc Đàm stream ở game Liên Minh Huyền Thoại, sau đó chuyển sang PUBG. Hiện, nữ streamer chủ yếu thực hiện vlog về cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, cô còn làm mẫu ảnh, cosplayer và tham gia nhiều sự kiện về game. Ngoài khả năng livestream cực cuốn, Linh Ngọc Đàm còn gây ấn tượng khi sở hữu phong cách thời trang ưng mắt được bao bạn trẻ yêu thích. Style của Linh Ngọc Đàm bấy lâu này cũng chất ngầu như idol Hàn Quốc, đặc biệt cô nàng luôn mặc áo ngắn để khéo khoe vòng eo của mình. Mới quý độc giả xem video: Linh Ngọc Đàm khiến dân tình choáng ngợp trước khối tài sản 'khổng lồ' ở tuổi 23 - Nguồn: SaoStar

