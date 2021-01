Mất niềm tin khi thấy nhan sắc thật của nữ streamer nóng bỏng

Mới đây, câu chuyện của nữ streamer có tên là 'February Super Nice' (tên Hán Việt: Nhị Nguyệt Siêu Nại Tư) trong đêm Gala cuối năm của nền tảng Douyu – TikTok Trung Quốc (Lễ trao giải thường niên của nền tảng này) đã làm cho khán giả được một phen 'hết hồn' và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhan sắc thật sự, vốn được xem là hình ảnh 'nhạy cảm' đối với nhiều streamer đã được tất cả khán giả nhìn thấy. Những hình ảnh mà người xem thường thấy trên clip khác biệt hoàn toàn so với nhan sắc thật sự của cô nàng trên thảm đỏ Douyu vừa qua. Nữ streamer này từng được xem là biểu tượng sexy của Douyu và đó chính là một phần lý do để cô nàng có mặt tại đêm vinh danh những gương mặt thành công nhất của nền tảng này tại thị trường Trung Quốc. Có thể thấy, nhan sắc thật sự của cô nàng khi không qua tấm 'filter' nào là một trời một vực so với những gì mà khán giả vẫn thường được chiêm ngưỡng. Có vẻ như fan của cô nàng đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Trước đó, rất nhiều nữ streamer đã khiến fan "xỉu lên xỉu xuống" khi lộ nhan sắc thật. Nữ streamer là A Leng một trong những hot girl cover được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Sau đó, nữ streamer lộ loạt ảnh quá khứ cho thấy nhan sắc "một trời một vực" so với hiện tại. Sự việc làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của A Leng. Cô nàng đã buộc phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian vì bị nhiều fan quay lưng, chỉ trích. Nữ streamer Lợi Ca khiến fan "hết hồn" khi vô tình tắt filter làm đẹp trong lúc livestream. Gương mặt thật của Lợi Ca khi thiếu lớp trang điểm và các bộ lọc bị nhận xét kém sắc, khác hoàn toàn với hình ảnh xinh đẹp trước đó của cô. Hứa Tĩnh Uyển, đến từ Hà Nam, Trung Quốc, là một trong những nữ streamer có số lượng lớn người theo dõi. Đầu tháng 1/2019, trong một sự cố khi đang livestream, Tĩnh Uyển vô tình để lộ gương mặt thật trước người hâm mộ. Cô nàng bị nhận xét già nua, không "xinh lung linh" như ảnh đăng trên mạng trước đó. Sau sự việc này, kênh cá nhân của nữ streamer tụt follow nhanh chóng. Phùng Đề Mạc (biệt danh Feng Timo, sinh năm 1991) là một trong những "thánh nữ cover" nổi tiếng tại Trung Quốc. Đầu năm 2019, nữ streamer 29 tuổi từng tổ chức đêm nhạc riêng, giá vé cao nhất trong đêm diễn ngang với ca sĩ chuyên nghiệp như Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm. Tuy nhiên, Đề Mạc cũng dính không ít tai tiếng khi từng lộ gương mặt khác lạ trên sóng livestream do vô tình tắt app làm đẹp và bị đồn nhiều lần can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như hiện tại.

