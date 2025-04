Loại gỗ đắt đỏ được ví như "vàng đen", thế giới khát khao săn lùng

Gỗ đen châu Phi, hay còn gọi là African Blackwood, là một trong những loại gỗ đắt nhất nhì trên thế giới. Loại gỗ này được ví như “vàng đen” trong ngành công nghiệp gỗ toàn cầu nhờ giá trị kinh tế cao và vẻ đẹp độc nhất vô nhị. (Ảnh: Wood Demand) Với tên khoa học là Dalbergia melanoxylon, loại gỗ này có nguồn gốc từ các khu vực khô hạn của châu Phi, từ phía đông Senegal đến phía nam Eritrea và đông nam của Nam Phi. (Ảnh: Bell Forest Products)Gỗ đen châu Phi nổi tiếng với kết cấu dày đặc, bóng láng và màu sắc từ đỏ đến đen thuần khiết. (Ảnh: IndiaMART) Loại gỗ này có khả năng gia công tuyệt vời, độ ổn định kích thước cao và chống ẩm tốt, làm cho nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc chế tạo nhạc cụ như kèn clarinet, oboes, sáo ngang và sáo piccolos. (Ảnh: African Blackwood Conservation Project) Ngoài ra, gỗ đen châu Phi còn được sử dụng trong sản xuất đồ nội thất cao cấp và các tác phẩm điêu khắc tinh xảo. (Ảnh: Reddit) Gỗ đen châu Phi không chỉ được ưa chuộng vì vẻ đẹp và tính năng vượt trội mà còn vì giá trị lịch sử của nó. Từ thời Ai Cập cổ đại, loại gỗ này đã được sử dụng để chế tạo đồ nội thất và các tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Orissa POST) Ngày nay, nó vẫn giữ vững vị thế là một trong những loại gỗ quý hiếm nhất, với giá trị thương mại cao. (Ảnh: ProSono Hardwoods) Mặc dù có giá trị cao, nhưng gỗ đen châu Phi đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do việc khai thác quá mức và kế hoạch bảo tồn kém. Các quần thể của loài cây này trong phạm vi bản địa đang bị đe dọa nghiêm trọng, với tỷ lệ nảy mầm thấp và môi trường sống bị suy giảm. (Ảnh: International Journal of Medical Research and Health Sciences) Việc bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên này là vô cùng cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của loài cây quý hiếm này trong tương lai.(Ảnh:Rare Woods) Gỗ đen châu Phi không chỉ là một loại gỗ quý hiếm với nhiều ứng dụng trong đời sống mà còn là một phần quan trọng của di sản thiên nhiên cần được bảo vệ. Việc nâng cao nhận thức về giá trị và tình trạng bảo tồn của gỗ đen châu Phi là cách bảo vệ và duy trì nguồn tài nguyên quý báu này cho các thế hệ tương lai. (Ảnh: Greenberg Woods) Mời quý độc giả xem thêm video: Loại cây mọc khắp nơi, được ví như "nhân sâm".

Gỗ đen châu Phi, hay còn gọi là African Blackwood, là một trong những loại gỗ đắt nhất nhì trên thế giới. Loại gỗ này được ví như “vàng đen” trong ngành công nghiệp gỗ toàn cầu nhờ giá trị kinh tế cao và vẻ đẹp độc nhất vô nhị. (Ảnh: Wood Demand) Với tên khoa học là Dalbergia melanoxylon, loại gỗ này có nguồn gốc từ các khu vực khô hạn của châu Phi, từ phía đông Senegal đến phía nam Eritrea và đông nam của Nam Phi. (Ảnh: Bell Forest Products) Gỗ đen châu Phi nổi tiếng với kết cấu dày đặc, bóng láng và màu sắc từ đỏ đến đen thuần khiết. (Ảnh: IndiaMART) Loại gỗ này có khả năng gia công tuyệt vời, độ ổn định kích thước cao và chống ẩm tốt, làm cho nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc chế tạo nhạc cụ như kèn clarinet, oboes, sáo ngang và sáo piccolos. (Ảnh: African Blackwood Conservation Project) Ngoài ra, gỗ đen châu Phi còn được sử dụng trong sản xuất đồ nội thất cao cấp và các tác phẩm điêu khắc tinh xảo. (Ảnh: Reddit) Gỗ đen châu Phi không chỉ được ưa chuộng vì vẻ đẹp và tính năng vượt trội mà còn vì giá trị lịch sử của nó. Từ thời Ai Cập cổ đại, loại gỗ này đã được sử dụng để chế tạo đồ nội thất và các tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Orissa POST) Ngày nay, nó vẫn giữ vững vị thế là một trong những loại gỗ quý hiếm nhất, với giá trị thương mại cao. (Ảnh: ProSono Hardwoods) Mặc dù có giá trị cao, nhưng gỗ đen châu Phi đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do việc khai thác quá mức và kế hoạch bảo tồn kém. Các quần thể của loài cây này trong phạm vi bản địa đang bị đe dọa nghiêm trọng, với tỷ lệ nảy mầm thấp và môi trường sống bị suy giảm. (Ảnh: International Journal of Medical Research and Health Sciences) Việc bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên này là vô cùng cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của loài cây quý hiếm này trong tương lai.(Ảnh:Rare Woods) Gỗ đen châu Phi không chỉ là một loại gỗ quý hiếm với nhiều ứng dụng trong đời sống mà còn là một phần quan trọng của di sản thiên nhiên cần được bảo vệ. Việc nâng cao nhận thức về giá trị và tình trạng bảo tồn của gỗ đen châu Phi là cách bảo vệ và duy trì nguồn tài nguyên quý báu này cho các thế hệ tương lai. (Ảnh: Greenberg Woods) Mời quý độc giả xem thêm video: Loại cây mọc khắp nơi, được ví như "nhân sâm".