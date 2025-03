Kỳ tích Sông Cấm: Tàu điện đầu tiên trên thế giới Make in Vietnam

Tàu kéo RSD-E 2513, được đóng tại Việt Nam, đã lập kỷ lục Guinness là "tàu kéo điện mạnh nhất thế giới". (Ảnh: Damen) Đây là mẫu tàu chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới, sử dụng ắc-quy thay vì dầu diesel. Tàu có sức kéo 70 tấn, dài 24,73m, rộng 13,13m và có thể sạc đầy pin trong 2 giờ.(Ảnh: Thanh Phạm) Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã hoàn thành 7 tàu loại này và dự kiến đóng thêm 2 chiếc nữa.(Ảnh: dnse) Hệ thống pin của tàu đảm bảo hoạt động qua 30.000 chu kỳ sạc-xả, tương đương với tuổi thọ của tàu. Tàu giúp giảm 465 tấn CO2 mỗi năm và có chi phí vận hành chỉ bằng 1/3 tàu diesel.(Ảnh: damen) Tàu kéo RSD-E 2513 Bu Tinah, do Việt Nam thi công, đạt lực kéo trung bình 78,2 tấn, lập kỷ lục Guinness cho "Tàu kéo điện mạnh nhất thế giới", theo thông tin do tờ Marine Link (Mỹ) công bố ngày 12/11/2024.(Ảnh: damen) Nhà máy Damen Sông Cấm đã bàn giao tàu RSD-E 2513 cho nhiều cảng lớn, như Auckland (New Zealand) và Antwerp-Bruges (Bỉ).(Ảnh: damen) Việc đóng tàu điện đặt ra nhiều thách thức mới, đòi hỏi kỹ thuật cao và kiểm soát chặt chẽ về an toàn. (Ảnh: damen) Nhà máy Damen Sông Cấm được kỳ vọng trở thành cơ sở sản xuất tàu kéo điện lớn nhất của tập đoàn Damen. Thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành đóng tàu Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao và bền vững. (Ảnh: damen) Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.

