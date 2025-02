Dùng AI phác họa chân dung loài người năm 3025, cái kết sững sờ

AI dự đoán con người năm 3025 sẽ có những thay đổi đáng kể về chiều cao, màu da, trí tuệ và ngoại hình do tác động của công nghệ, tiến hóa và môi trường sống. (Ảnh: Dailymail) Chiều cao trung bình có thể giảm do xu hướng trưởng thành sớm hơn, giúp con người sinh sản nhiều hơn trong suốt cuộc đời.(Ảnh: Dailymail) Ngoại hình con người sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi phụ nữ có quyền tự do lựa chọn bạn đời, dẫn đến sự gia tăng các đặc điểm được ưa chuộng như trí tuệ, thể hình cân đối và đường nét khuôn mặt hài hòa. (Ảnh: Dailymail) Làn da sẽ có xu hướng sẫm màu hơn và đồng đều hơn do sự pha trộn chủng tộc ngày càng tăng, với hình mẫu có thể giống người Brazil hoặc Mauritius ngày nay.(Ảnh: Dailymail) Công nghệ chỉnh sửa gen như CRISPR-Cas9 có thể giúp con người tự chọn các đặc điểm mong muốn như chiều cao, trí thông minh, màu mắt, thậm chí tiếp nhận đặc điểm từ các loài độ Xu hướng thẩm mỹ và công nghệ sinh học sẽ cho phép con người thay đổi ngoại hình theo ý muốn, từ hình xăm đổi màu đến việc kết hợp cơ thể với công nghệ tiên tiến.(Ảnh: Dailymail) Xu hướng thẩm mỹ và công nghệ sinh học sẽ cho phép con người thay đổi ngoại hình theo ý muốn, từ hình xăm đổi màu đến việc kết hợp cơ thể với công nghệ tiên tiến.(Ảnh: Dailymail) Những thay đổi này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tiến hóa tự nhiên và sự can thiệp công nghệ, cũng như các vấn đề đạo đức liên quan đến việc chỉnh sửa con người trong tương lai.(Ảnh: Dailymail) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

