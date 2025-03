Dính bẫy 'bạn gái' AI, tài khoản bất ngờ bay sạch tiền

Một người đàn ông ở Trung Quốc tên Liu đã bị lừa 200.000 Nhân dân tệ (701 triệu VND) bởi một "bạn gái AI" tên Jiao. Những kẻ lừa đảo sử dụng video, ảnh và hóa đơn y tế được tạo bằng AI để thuyết phục Liu chuyển tiền.(Ảnh: Tiền phong) Liu tin rằng mình đang có mối quan hệ xa với Jiao, nhưng thực chất cô gái này là nhân vật không có thật. Cảnh sát xác nhận các video và hình ảnh gửi cho Liu đều được tạo bằng AI hoặc kết hợp từ nhiều hình ảnh khác nhau. (Ảnh:Facephi) Công nghệ có tên là Deepfake được quản lý bằng AI có khả năng mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người. Nó có thể thay thế một cách nhanh chóng khuôn mặt của một hay nhiều người trong một bức ảnh hay đoạn video thành những khuôn mặt khác được cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng. (Ảnh: Chuyển đổi số)Deepfake là công nghệ kết hợp học sâu (deep learning) và học máy để tạo nội dung giả mạo, xuất hiện từ năm 2017 và nhanh chóng phổ biến. Ban đầu, Deepfake được sử dụng trong giải trí, nhưng hiện nay đã trở thành mối đe dọa lớn về an ninh mạng và đời sống cá nhân. (Ảnh: Thế giới di động) Các video Deepfake có thể được dùng để vu khống, lan truyền thông tin sai lệch hoặc bôi nhọ danh tiếng, gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội và kinh tế. Một số ví dụ điển hình là các video giả mạo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc tỉ phú Mark Zuckerberg, gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Ảnh: Unite.Ai) Deepfake cũng được dùng trong tấn công tài chính, như lừa đảo nhà đầu tư hoặc giả mạo người điều hành ngân hàng để trục lợi. (Ảnh: Thế giới di động) Tuy nhiên, Deepfake cũng mang lại lợi ích trong giáo dục, y học, phim ảnh và truyền thông khi được sử dụng đúng cách và có kiểm soát. (Ảnh: Vice). Việc quản lý chặt chẽ và nâng cao nhận thức của người dùng là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro từ công nghệ này. (Ảnh: PRNigeria) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.

Một người đàn ông ở Trung Quốc tên Liu đã bị lừa 200.000 Nhân dân tệ (701 triệu VND) bởi một "bạn gái AI" tên Jiao. Những kẻ lừa đảo sử dụng video, ảnh và hóa đơn y tế được tạo bằng AI để thuyết phục Liu chuyển tiền.(Ảnh: Tiền phong) Liu tin rằng mình đang có mối quan hệ xa với Jiao, nhưng thực chất cô gái này là nhân vật không có thật. Cảnh sát xác nhận các video và hình ảnh gửi cho Liu đều được tạo bằng AI hoặc kết hợp từ nhiều hình ảnh khác nhau. (Ảnh:Facephi) Công nghệ có tên là Deepfake được quản lý bằng AI có khả năng mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người. Nó có thể thay thế một cách nhanh chóng khuôn mặt của một hay nhiều người trong một bức ảnh hay đoạn video thành những khuôn mặt khác được cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng. (Ảnh: Chuyển đổi số) Deepfake là công nghệ kết hợp học sâu (deep learning) và học máy để tạo nội dung giả mạo, xuất hiện từ năm 2017 và nhanh chóng phổ biến. Ban đầu, Deepfake được sử dụng trong giải trí, nhưng hiện nay đã trở thành mối đe dọa lớn về an ninh mạng và đời sống cá nhân. (Ảnh: Thế giới di động) Các video Deepfake có thể được dùng để vu khống, lan truyền thông tin sai lệch hoặc bôi nhọ danh tiếng, gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội và kinh tế. Một số ví dụ điển hình là các video giả mạo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc tỉ phú Mark Zuckerberg, gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Ảnh: Unite.Ai) Deepfake cũng được dùng trong tấn công tài chính, như lừa đảo nhà đầu tư hoặc giả mạo người điều hành ngân hàng để trục lợi. (Ảnh: Thế giới di động) Tuy nhiên, Deepfake cũng mang lại lợi ích trong giáo dục, y học, phim ảnh và truyền thông khi được sử dụng đúng cách và có kiểm soát. (Ảnh: Vice). Việc quản lý chặt chẽ và nâng cao nhận thức của người dùng là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro từ công nghệ này. (Ảnh: PRNigeria) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.