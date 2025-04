Cả thế giới khát khao sở hữu loài cá đắt đỏ nhất Việt Nam này

Thuộc họ Sciaenidae, cá sủ vàng còn có tên gọi là cá đường, cá sủ kép vây vàng hay cá sủ giấy. Khu vực phân bố chủ yếu của loài cá này là ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Việt Nam may mắn khi có cá sủ vàng. Đứng top đầu trong hàng ngũ cá quý hiếm ở Việt Nam, giá trị của cá sủ vàng có thể lên tới tỷ đồng, do sở hữu phần bong bóng cá đặc biệt. 1kg bong bóng cá sủi vàng tươi đạt mức từ 45.000 - 55.000 USD/kg, tương đương từ 1 - 1,25 tỷ đồng/kg. Con cá nặng từ 40 - 50kg thì bóng cá sẽ rơi vào khoảng 1kg tươi. Cá sủ vàng ngoài tự nhiên có tuổi thọ cao, và kích thước lớn so với cá loài cá nước ngọt. Một con trưởng thành có thể dài tới 1m và nặng trên 100kg. Thân hình hơi dẹt 3 phía, hình bầu dục thuôn dài. So với phần thân mình thì đầu có kích thước hơi lớn hơn chút. Vây lưng của cá sủ vàng được chia làm 2 phần. Phần phía dưới mỏng và mềm, trong khi phần phía trên cứng và khá sắc. Phần đầu cá có răng rất nhỏ, miệng lớn và cá sủ vàng có khả năng hô hấp trong nước bằng mang hai bên. So với các loài cá khác, bong bóng của cá sủ vàng có phần lớn hơn. Công việc chính của phần bong bóng này là phát ra âm thanh tín hiệu giao tiếp với đồng loại trong đàn. Được đánh giá là loài cá ít xương. Sủ vàng chỉ có xương sống và một ít xương dài nằm ở phía bụng và đuôi. phần thân sau và bụng của cá sủ vàng rất béo và nhiều mỡ. Ở Việt Nam, chúng sống và sinh trưởng rải rác ở các vùng biển dọc theo cả nước, nhưng không còn nhiều do từng bị khai thác quá mức. Sông Hồng từng là trung tâm sinh sản của cá sủ vàng, từng đạt sản lượng 20 - 30 tấn khai thác mỗi ngày nhưng hiện giờ đã cạn kiệt. Cá sủ vàng gần như không thể nuôi trong môi trường nhân tạo. Tuy nhiên, chúng chưa được đưa vào sách đỏ vì vẫn có thể đánh bắt ngoài tự nhiên, nhưng vô cùng hiếm. Về dinh dưỡng, thịt cá sủ vàng ăn tươi cũng có mùi vị thơm ngon, bóng cá phơi khô là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao (ngang với nhân sâm vì bổ gan, thận). Phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh mà được ăn thịt cá sủ vàng sẽ giúp cơ thể bổ sung nhiều dinh dưỡng. Các món ăn độc đáo chế biến từ thịt cá sủ vàng nằm trong tốp 10 món ăn ưa thích nhất của người Hồng Kông, thuộc loại đắt nhất thế giới. Cá sủ vàng được trả giá cao bởi nó có giá trị cao trong dinh dưỡng và y học, đặc biệt trong lĩnh vực y học. Riêng bong bóng cá được thương lái Trung Quốc, Nhật Bản mua để làm chỉ khâu tự tiêu trong vi phẫu thuật và phẫu thuật. Đặc biệt người Trung Quốc sử dụng bong bóng cá trong một số phương thuốc bí truyền, khiến giá trị của nó càng nâng lên một cách chóng mặt. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

