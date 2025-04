Bí ẩn âm thanh "quỷ dị" trong nhà máy điện hạt nhân bỏ hoang

Hai tháp giải nhiệt WNP-3 và WNP-5 cao 151 mét của Hệ thống cung cấp điện công cộng Washington (WPPSS) bị bỏ hoang ở Satsop, từng là một phần của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Mỹ. Ban đầu, dự án này được dự định để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của tiểu bang trước khi bị hủy bỏ do chi phí tài chính tăng cao vào năm 1982. Từ đó công trình đã bị bỏ hoang về sau chuyển đổi một phần thành công viên thương mại. Lò phản ứng và tua-bin vẫn không được sử dụng cho đến năm 2010 khi chúng trở thành nơi đặt trụ sở của Phòng thí nghiệm NWAA - phòng thí nghiệm độc lập này thử nghiệm loa và vật liệu cho ngành âm thanh, âm học và xây dựng. Ron Sauro, cựu nhà khoa học của NASA và là chủ sở hữu của Phòng thí nghiệm NWAA, tiết lộ vật liệu giảm âm, máy giặt gây tiếng ồn và cabin của phi hành đoàn trên máy bay chỉ là một số trong nhiều thứ đã được đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra mức độ tiếng ồn mà chúng tạo ra. Sauro - chuyên gia về kỹ thuật cơ điện được đào tạo tại Stanford, cho biết phòng thí nghiệm có hai buồng phản xạ lớn nhất thế giới và được đặt trong một tòa nhà có nhiệt độ ổn định được xây dựng để chịu được vụ nổ hạt nhân 10 megaton và trận động đất có cường độ 10 độ richter. “Ở tần số rất thấp, NWAA Labs có thể đo chính xác tới 25Hz vì nó nằm trong một căn phòng nổi, tách biệt với thế giới bên ngoài bằng khoảng 7.6 mét bê tông”, Sauro nói với tạp chí Stereophile. “Tiếng ồn nền của căn phòng ở tần số 1000Hz là -43dB đáng kinh ngạc!” Các phòng cách âm mô phỏng môi trường không có phản xạ, cùng với một phòng tuabin được sử dụng để thử nghiệm trường tự do do có kích thước lớn và kết cấu chắc chắn. Thiết lập này cho phép kiểm tra độ suy hao truyền dẫn chính xác, với mức thay đổi lên tới 160dB giữa các phòng, do đó cho phép đo chính xác trên toàn bộ dải tần từ 25Hz đến 10kH. Vì lò phản ứng không bao giờ được tiếp nhiên liệu nên không gian này không có bức xạ, và với lớp bê tông dày gần 3 mét ngăn cách với bên ngoài, nơi này đã trở thành "căn phòng yên tĩnh nhất thế giới". Các phép đo loa chiếm phần lớn nhất trong hoạt động của phòng thí nghiệm, khoảng 20%. Người ta đã đo khoảng 300 thương hiệu - hơn 3000 loa - trong 10 năm qua. Các chuyên gia thử nghiệm mọi thứ từ mẫu thảm đến tai nghe chống ồn. Nếu một sản phẩm gây ra tiếng ồn, họ có thể xác minh mức độ (hoặc ít) âm thanh mà nó tạo ra. Điều đó quan trọng đối với một công ty cần đảm bảo sản phẩm của mình không quá ồn đến mức làm hỏng thính giác của những người làm việc xung quanh chúng hàng ngày. Địa điểm này còn thường được thuê theo giờ cho các nhạc sĩ và nhà thiết kế trò chơi điện tử bị thu hút bởi bối cảnh tận thế và âm thanh đặc biệt. Vẻ hoang tàn như kiểu hậu tận thế của nó cũng đã thu hút sự chú ý của các nhà làm phim. Những hình ảnh quen thuộc này thậm chí cũng đã từng xuất hiện trong một vài bộ phim Transformers. Mời độc giả xem thêm video "Vẻ hoang tàn như sau ngày tận thế của nhà máy điện hạt nhân".

Hai tháp giải nhiệt WNP-3 và WNP-5 cao 151 mét của Hệ thống cung cấp điện công cộng Washington (WPPSS) bị bỏ hoang ở Satsop, từng là một phần của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Mỹ. Ban đầu, dự án này được dự định để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của tiểu bang trước khi bị hủy bỏ do chi phí tài chính tăng cao vào năm 1982. Từ đó công trình đã bị bỏ hoang về sau chuyển đổi một phần thành công viên thương mại. Lò phản ứng và tua-bin vẫn không được sử dụng cho đến năm 2010 khi chúng trở thành nơi đặt trụ sở của Phòng thí nghiệm NWAA - phòng thí nghiệm độc lập này thử nghiệm loa và vật liệu cho ngành âm thanh, âm học và xây dựng. Ron Sauro, cựu nhà khoa học của NASA và là chủ sở hữu của Phòng thí nghiệm NWAA , tiết lộ vật liệu giảm âm, máy giặt gây tiếng ồn và cabin của phi hành đoàn trên máy bay chỉ là một số trong nhiều thứ đã được đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra mức độ tiếng ồn mà chúng tạo ra. Sauro - chuyên gia về kỹ thuật cơ điện được đào tạo tại Stanford, cho biết phòng thí nghiệm có hai buồng phản xạ lớn nhất thế giới và được đặt trong một tòa nhà có nhiệt độ ổn định được xây dựng để chịu được vụ nổ hạt nhân 10 megaton và trận động đất có cường độ 10 độ richter. “Ở tần số rất thấp, NWAA Labs có thể đo chính xác tới 25Hz vì nó nằm trong một căn phòng nổi, tách biệt với thế giới bên ngoài bằng khoảng 7.6 mét bê tông”, Sauro nói với tạp chí Stereophile. “Tiếng ồn nền của căn phòng ở tần số 1000Hz là -43dB đáng kinh ngạc!” Các phòng cách âm mô phỏng môi trường không có phản xạ, cùng với một phòng tuabin được sử dụng để thử nghiệm trường tự do do có kích thước lớn và kết cấu chắc chắn. Thiết lập này cho phép kiểm tra độ suy hao truyền dẫn chính xác, với mức thay đổi lên tới 160dB giữa các phòng, do đó cho phép đo chính xác trên toàn bộ dải tần từ 25Hz đến 10kH. Vì lò phản ứng không bao giờ được tiếp nhiên liệu nên không gian này không có bức xạ, và với lớp bê tông dày gần 3 mét ngăn cách với bên ngoài, nơi này đã trở thành "căn phòng yên tĩnh nhất thế giới". Các phép đo loa chiếm phần lớn nhất trong hoạt động của phòng thí nghiệm, khoảng 20%. Người ta đã đo khoảng 300 thương hiệu - hơn 3000 loa - trong 10 năm qua. Các chuyên gia thử nghiệm mọi thứ từ mẫu thảm đến tai nghe chống ồn. Nếu một sản phẩm gây ra tiếng ồn, họ có thể xác minh mức độ (hoặc ít) âm thanh mà nó tạo ra. Điều đó quan trọng đối với một công ty cần đảm bảo sản phẩm của mình không quá ồn đến mức làm hỏng thính giác của những người làm việc xung quanh chúng hàng ngày. Địa điểm này còn thường được thuê theo giờ cho các nhạc sĩ và nhà thiết kế trò chơi điện tử bị thu hút bởi bối cảnh tận thế và âm thanh đặc biệt. Vẻ hoang tàn như kiểu hậu tận thế của nó cũng đã thu hút sự chú ý của các nhà làm phim. Những hình ảnh quen thuộc này thậm chí cũng đã từng xuất hiện trong một vài bộ phim Transformers. Mời độc giả xem thêm video "Vẻ hoang tàn như sau ngày tận thế của nhà máy điện hạt nhân".