Ác điểu nguy hiểm nhất hành tinh, gây sát thương chỉ bằng 1 cú đạp

Đà điểu Cassowary hay đà điểu đầu mào phương nam là loài chim nguy hiển, phân bố chủ yếu tại Đông Bắc châu Úc và các vùng rừng nhiệt đới New Guinea cùng một số đảo cần kề. Cassowary có thân hình giống như đà điểu, nhưng nhỏ hơn, thường có chiều cao từ 1,7- 1,8 mét, thậm chí một số cá thể có thể đạt tới 2 mét. Trên đầu có một cái mào được cấu tạo từ các chất giống như sừng và rỗng ở bên trong, đây cũng có thể là phương pháp gây sự chú ý cho bạn tình khi đến mùa giao phối. Cơ thể của đà điểu cassowary được bao phủ bởi lông đen, đầu và cổ có màu sáng. Mặt của chúng có màu xanh nước biển và sở hữu các thùy thịt đỏ treo quanh cổ. Tuy sợ ánh sáng mặt trời nhưng chúng lại tỏ ra rất thích thú với những vật phát sáng, chúng sẽ tò mò tiến lại gần khi thấy lửa than đang cháy, thậm chí có thể nuốt cả những cục than đang cháy.Cánh của loài chim cassowary bị thoái hóa và không có khả năng bay giống như đà điểu, bởi vậy chúng chủ yếu dựa vào đôi chân mạnh mẽ để di chuyển. Chúng có chạy về phía trước với tốc độ 30km/h, và có thể băng qua rừng với tốc độ khoảng 50km/h khi gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đừng để ngoại hình của chúng đánh lừa, Cassowary được đánh giá là loài chim nguy hiểm nhất trên thế giới với hơn 150 vụ tấn công con người đã được ghi nhận. Một trong những đặc biệt nổi bật tạo nên sự nguy hiểm của con vật là bàn chân của nó. Trên ngón út của đà điểu Cassowary có một chiếc móng dài 12cm và sắc như dao. Khi gặp nguy hiểm hoặc bị dồn vào chân tường, chúng thường nổi nóng và dùng móng tấn công kẻ thù. Ngay cả trong đàn cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp. Cassowary còn là bậc thầy về nhảy cao và bơi lội, một con cassowary trưởng thành có thể nhảy cao hơn 2 mét. Bên cạnh đó chúng còn sở hữu kỹ năng "quét chân" vô cùng mạnh mẽ. Khi bị quấy rối hoặc bị đe dọa, loài chim này sẽ nhảy lên, sử dụng sức mạnh từ đôi chân và tấn công bằng các ngón chân như một con dao găm. Khi một con đà điểu đầu mào tấn công, nó có thể đá xuyên qua một tấm thép dày vài mm. Đáng sợ hơn, đây là loài chim có bản tính hung dữ, ý thức bảo vệ lãnh thổ vô cùng nghiêm ngặt. Con người khó có thể chạy thoát chúng nếu bị rượt đuổi. Tuy nhiên khi chỉ có một mình và được tôn trọng, đà điểu Cassowary lại vô cùng e thẹn. Các nghiên cứu cho thấy cách thức ăn uống làm thay đổi hành vi tự nhiên của đà điểu Cassowary, điều này có thể giúp chúng làm quen và hòa nhập với con người nhờ thức ăn. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Đà điểu Cassowary hay đà điểu đầu mào phương nam là loài chim nguy hiển, phân bố chủ yếu tại Đông Bắc châu Úc và các vùng rừng nhiệt đới New Guinea cùng một số đảo cần kề. Cassowary có thân hình giống như đà điểu, nhưng nhỏ hơn, thường có chiều cao từ 1,7- 1,8 mét, thậm chí một số cá thể có thể đạt tới 2 mét. Trên đầu có một cái mào được cấu tạo từ các chất giống như sừng và rỗng ở bên trong, đây cũng có thể là phương pháp gây sự chú ý cho bạn tình khi đến mùa giao phối. Cơ thể của đà điểu cassowary được bao phủ bởi lông đen, đầu và cổ có màu sáng. Mặt của chúng có màu xanh nước biển và sở hữu các thùy thịt đỏ treo quanh cổ. Tuy sợ ánh sáng mặt trời nhưng chúng lại tỏ ra rất thích thú với những vật phát sáng, chúng sẽ tò mò tiến lại gần khi thấy lửa than đang cháy, thậm chí có thể nuốt cả những cục than đang cháy. Cánh của loài chim cassowary bị thoái hóa và không có khả năng bay giống như đà điểu, bởi vậy chúng chủ yếu dựa vào đôi chân mạnh mẽ để di chuyển. Chúng có chạy về phía trước với tốc độ 30km/h, và có thể băng qua rừng với tốc độ khoảng 50km/h khi gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đừng để ngoại hình của chúng đánh lừa, Cassowary được đánh giá là loài chim nguy hiểm nhất trên thế giới với hơn 150 vụ tấn công con người đã được ghi nhận. Một trong những đặc biệt nổi bật tạo nên sự nguy hiểm của con vật là bàn chân của nó. Trên ngón út của đà điểu Cassowary có một chiếc móng dài 12cm và sắc như dao. Khi gặp nguy hiểm hoặc bị dồn vào chân tường, chúng thường nổi nóng và dùng móng tấn công kẻ thù. Ngay cả trong đàn cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp. Cassowary còn là bậc thầy về nhảy cao và bơi lội, một con cassowary trưởng thành có thể nhảy cao hơn 2 mét. Bên cạnh đó chúng còn sở hữu kỹ năng "quét chân" vô cùng mạnh mẽ. Khi bị quấy rối hoặc bị đe dọa, loài chim này sẽ nhảy lên, sử dụng sức mạnh từ đôi chân và tấn công bằng các ngón chân như một con dao găm. Khi một con đà điểu đầu mào tấn công, nó có thể đá xuyên qua một tấm thép dày vài mm. Đáng sợ hơn, đây là loài chim có bản tính hung dữ, ý thức bảo vệ lãnh thổ vô cùng nghiêm ngặt. Con người khó có thể chạy thoát chúng nếu bị rượt đuổi. Tuy nhiên khi chỉ có một mình và được tôn trọng, đà điểu Cassowary lại vô cùng e thẹn. Các nghiên cứu cho thấy cách thức ăn uống làm thay đổi hành vi tự nhiên của đà điểu Cassowary, điều này có thể giúp chúng làm quen và hòa nhập với con người nhờ thức ăn. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News