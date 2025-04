8 bí ẩn "nhức não" nhất lịch sử loài người, mãi mãi không lời giải

1. Số phận của Hòm Giao ước. Năm 587 TCN, một đội quân Babylon dưới thời vua Nebuchadnezzar II đã chinh phục Jerusalem, cướp phá thành phố, phá hủy đền thờ Thiên chúa của người Do Thái. Đền thờ này chứa Hòm Giao ước, trong đó có các bảng ghi lại 10 điều răn của Chúa. Số phận của Hòm Giao ước đến nay vẫn là một bí ẩn lịch sử. Các nguồn tài liệu cổ xưa chỉ ra rằng chiếc hòm đã được mang đi và người Babylon đã cất giấu nó trước khi thành phố bị chiếm. Cũng có thể chiếc hòm đã bị phá hủy trong cuộc cướp phá thành phố. Có giả thuyết cho rằng cuối cùng chiếc hòm đã đến được Ethiopia, nơi nó được lưu giữ đến tận ngày nay. Một câu chuyện khác nói rằng chiếc hòm được thần thánh cất giấu và sẽ không xuất hiện cho đến khi Đấng cứu thế xuất hiện. 2. Vườn treo Babylon có thật không? Các tác giả cổ đại mô tả một loạt các khu vườn tuyệt vời được xây dựng tại thành phố cổ Babylon ở Iraq ngày nay. Không rõ những khu vườn này được xây dựng khi nào, nhưng một số nhà văn cổ đại đã bị ấn tượng bởi những khu vườn đến mức họ gọi chúng là một "kỳ quan của thế giới." Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã khai quật Babylon vẫn chưa thể tìm thấy tàn tích của một khu vườn giống như đã được mô tả. Điều này đã khiến các nhà khảo cổ đặt ra câu hỏi: Liệu những khu vườn treo có thực sự tồn tại? Vào năm 2013, Stephanie Dalley, một nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, đã đề xuất trong một cuốn sách của mình rằng các khu vườn thực sự nằm ở thành phố Nineveh của Assyria. Trong hai thập kỷ qua, cả Babylon và Nineveh đều phải hứng chịu thiệt hại do chiến tranh và cướp bóc, và có vẻ như bí ẩn này sẽ không bao giờ được giải đáp hoàn toàn. 3. Chúa Jesus trông như thế nào? Các sách Phúc âm sớm nhất còn sót lại ghi chép về chúa Jesus có niên đại vào thế kỷ thứ hai, gần 100 năm sau thời Chúa sinh sống (mặc dù gần đây, người ta đã thông báo tìm thấy một mảnh vỡ của kinh sách có thể có từ thế kỷ thứ nhất). Việc thiếu các văn bản từ thế kỷ thứ nhất về chúa Jesus khiến các học giả kinh thánh đặt ra một số câu hỏi: Phúc âm được viết khi nào? Có bao nhiêu câu chuyện thực sự đã diễn ra? Chúa Jesus trông thế nào trong cuộc sống thực? Các cuộc điều tra khảo cổ học ở Nazareth, quê hương chúa Jesus đã tiết lộ thêm về nơi Chúa lớn lên. Gần đây hơn, các nhà khoa học phát hiện ra một ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ thứ nhất, sau thời Chúa Jesus nhiều thế kỷ, được coi là ngôi nhà mà Chúa lớn lên. Nhưng liệu đó có thực sự là nhà của Chúa Jesus hay không thì vẫn chưa thể khẳng định. 4. Mộ của Cleopatra ở đâu? Cleopatra là nhà cai trị cuối cùng của Vương triều Ptolemaios của Ai Cập. Bà là người phụ nữ quyền lực và được cho là vô cùng xinh đẹp. Nhưng lăng mộ thật sự của Cleopatra ở đâu luôn là dấu hỏi lớn cho các nhà khảo cổ. Các nhà nghiên cứu cổ đại cho rằng Cleopatra VII và người tình của bà, Mark Antony, đã được chôn cất cùng nhau trong một lăng mộ sau khi họ qua đời vào năm 30 trước Công nguyên. Tuy nhiên đến nay, vị trí của ngôi mộ vẫn còn là điều bí ẩn. Năm 2010, Zahi Hawass, cựu Bộ trưởng Cổ vật của Ai Cập, đã cho khai quật tại một địa điểm gần Alexandria ngày nay, được gọi là Taposiris Magna, nơi có một số lăng mộ thời Cleopatra VII trị vì Ai Cập. Nhiều khám phá khảo cổ học đặc biệt đã được thực hiện, nhưng lăng mộ của Cleopatra VII không nằm trong số những ngôi mộ mà Hawass công bố. 5. Hố tiền trên đảo Oak. Trong hơn hai thế kỷ, có câu chuyện được lưu truyền rằng đảo Oak nằm ngoài khơi Nova Scotia, Canada, có một hố chôn kho báu - được cho là do cướp biển William Kidd (1645-1701) để lại. Trong thời gian đó, rất nhiều cuộc thám hiểm tiêu tốn hàng triệu đô la được tổ chức để tìm kiếm kho báu bị mất nhưng vô ích. Bất chấp nhiều thế kỷ tìm kiếm, không có kho báu nào được tìm thấy trên Đảo Oak. 6. Kho báu của Copper Scroll. Năm 1952, các nhà khảo cổ học tìm thấy một cuộn đồng trong một hang động tại Qumran, cùng với cuốn “Tranh cuộn Biển Chết”. Như tên gọi của nó, chữ viết được khắc trên một cuộn đồng, ghi lại số lượng lớn kho báu vàng và bạc được cất giấu. Nhưng trên thực tế, số của cải có thể nhiều đến mức một số học giả tin rằng nó không thể tồn tại. Cuộn giấy có niên đại hơn 1.900 năm, vào thời kỳ đế chế La Mã kiểm soát khu vực Qumran. Đã có một số cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của La Mã vào thời điểm cuốn sách được viết và các nhà khoa học đặt giả thiết rằng kho báu đã được cất giấu để ngăn chặn sự chiếm giữ của các lực lượng La Mã. Liệu kho báu có thật hay không, chính xác nó được cất giấu ở đâu, liệu nó đã từng được tìm thấy hay chưa và liệu nó có còn tồn tại đến ngày nay hay không..., đây đều là những bí ẩn có thể sẽ không bao giờ có lời giải. 7. Jack the Ripper là ai? Năm 1888, Jack the Ripper đã giết ít nhất 5 phụ nữ ở London bằng cách cắt cơ thể của họ thành nhiều phần khiến thành phố sống trong hoang mang. Một số lá thư được cho là của Ripper gửi tới cảnh sát, chế nhạo nỗ lực của họ trong việc truy tìm hung thủ và bảo vệ nạn nhân. Liệu có bất kỳ bức thư nào trong số chúng thực sự được viết bởi Ripper hay không là vấn đề gây tranh luận giữa các học giả. Cái tên "Jack the Ripper" cũng bắt nguồn từ những lá thư được gửi này. Ripper vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và trong nhiều năm, các cuộc điều tra được mở ra nhằm tìm kẻ tình nghi nhưng hoàn toàn thất bại. Một cuốn sách gần đây cho rằng người phụ nữ tên Lizzie Williams chính là Ripper, nhưng các chuyên gia nghiên cứu vẫn nghi ngờ về điều đó. Có vẻ như danh tính thực sự của Ripper sẽ không bao giờ được xác định chắc chắn. 8. Lục địa Atlantis có thật không? Vào thế kỷ 4 TCN, nhà triết học Hy Lạp Plato đã kể chuyện về vùng đất tên là Atlantis nằm ở Đại Tây Dương. Trong câu chuyện, người Athen tiền sử đã tấn công chống lại người Atlantis. Tuy nhiên, Atlantis đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển trong một cơn đại hồng thủy và chấm dứt hoàn toàn nền văn minh của họ. Mặc dù có những học giả cho rằng câu chuyện này không có thật nhưng một số người suy đoán rằng truyền thuyết trên có thể được truyền cảm hứng một phần bởi những sự kiện có thật đã xảy ra trong lịch sử Hy Lạp. Có khả năng nền văn minh Minoan (phát triển mạnh mẽ trên đảo Crete cho đến khoảng năm 1400 trước Công nguyên) đã truyền cảm hứng cho câu chuyện về Atlantis. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học phát hiện ra rằng người Minoan cuối cùng đã bị chinh phục (hoặc buộc phải gia nhập với) một nhóm người được gọi là Mycenaeans, sống trên đất liền Hy Lạp. Tuy nhiên những giả thiết này có thể không đúng và lời giải về vùng đất Atlantis màu mỡ, huyền bí vẫn còn để ngỏ.

