Số phận bi thương của công chúa nhà Minh bị cha chém lìa tay

Một công chúa nhà Minh có cuộc đời đầy bi kịch là Chu Mỹ Xúc hay còn gọi công chúa Trường Bình. Nàng là hoàng đế Sùng Trinh với Hiếu Tiết Liệt Hoàng hậu. Từ nhỏ, công chúa Trường Bình sống an yên, tận hưởng cuộc sống xa hoa trong hoàng cung lộng lẫy. Thế nhưng, cuộc sống nhung lụa của công chúa Trường Bình không kéo dài lâu. Vào năm nàng 15 tuổi, vận nước nhà Minh dần suy tàn với nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Trong đó, phía Bắc có tộc chủ Mãn Châu là Hoàng Thái Cực (người sáng lập nhà Thanh sau này) đang xua Bát Kỳ Nam hạ. Phía Đông thì giặc Lưu Khấu hoành hành còn trong triều thì Ngụy Trung Hiền thao túng, Lý Tự Thành nổi dậy. Cùng lúc đối mặt với thù trong giặc ngoài, vua Sùng Trinh không thể ổn định triều cương, đẩy lui kẻ địch ngoại bang. Đến tháng 4/1644, Lý Tự Thành dẫn quân khởi nghĩa tiến vào kinh thành trong đêm khiến cả kinh thành hỗn loạn. Do đó, không ít người vội vã rời khỏi kinh thành để lánh nạn bao gồm cả dân thường dân tới quan viên, quý tộc. Vua Sùng Trinh hoảng loạn, tuyệt vọng khi chỉ còn ít binh sĩ bảo vệ trong khi các phi tần khóc lóc, sợ hãi. Một lúc sau, ông hoàng này hạ chỉ buộc Hiếu Tiết Liệt Hoàng hậu và Viên Quý tuẫn tiết tự sát. Tiếp đến, vua Sùng Trinh cầm kiếm đi tới chỗ hai công chúa đang run rẩy sợ hãi. Ông hoàng này chĩa kiếm về phía công chúa Trường Bình rồi vung kiếm. Con gái Sùng Trinh khi ấy đưa tay trái lên đỡ kiếm nên bị chém đứt cánh tay dẫn đến bất tỉnh. Cho rằng công chúa Trường Bình đã chết, vua Sùng Trinh tự tay giết người con gái còn lại trước khi cùng một số thân tín, thái giám đến Môi Sơn treo cổ tự vẫn. Công chúa Trường Bình may mắn thoát chết khi được quân của Lý Tự Thành vào cung và cứu sống. Sau khi lành vết thương, nàng có tâm trạng u sầu, buồn bã khi người thân qua đời và nhà Minh diệt vong. Vài tháng sau, quân đội Mãn Châu đánh bại Lý Tự Thành và lập ra nhà Thanh. Công chúa Trường Bình được nhà Thanh giữ lại ở kinh đô, tận hưởng cuộc sống phú quý với tư cách là hoàng thất tiền triều. Về sau, công chúa Trường Bình viết thư cầu xin hoàng đế Thuận Trị cho nàng được xuất gia làm ni cô nhưng không được chấp thuận. Cuối cùng, nàng kết hôn với Chu Thế Hiển theo hôn ước trước đó. Dù được Chu Thế Hiển hết mực yêu thương nhưng công chúa Trường Bình không thể vượt qua nỗi đau sau khi trải qua biến cố lớn nên sức khỏe ngày càng sa sút. Nàng qua đời khi 18 tuổi và đang mang thai 5 tháng. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bí mật hài cốt nam giới bên trong lăng mộ công chúa nhà Đường.

Một công chúa nhà Minh có cuộc đời đầy bi kịch là Chu Mỹ Xúc hay còn gọi công chúa Trường Bình. Nàng là hoàng đế Sùng Trinh với Hiếu Tiết Liệt Hoàng hậu. Từ nhỏ, công chúa Trường Bình sống an yên, tận hưởng cuộc sống xa hoa trong hoàng cung lộng lẫy. Thế nhưng, cuộc sống nhung lụa của công chúa Trường Bình không kéo dài lâu. Vào năm nàng 15 tuổi, vận nước nhà Minh dần suy tàn với nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Trong đó, phía Bắc có tộc chủ Mãn Châu là Hoàng Thái Cực (người sáng lập nhà Thanh sau này) đang xua Bát Kỳ Nam hạ. Phía Đông thì giặc Lưu Khấu hoành hành còn trong triều thì Ngụy Trung Hiền thao túng, Lý Tự Thành nổi dậy. Cùng lúc đối mặt với thù trong giặc ngoài, vua Sùng Trinh không thể ổn định triều cương, đẩy lui kẻ địch ngoại bang. Đến tháng 4/1644, Lý Tự Thành dẫn quân khởi nghĩa tiến vào kinh thành trong đêm khiến cả kinh thành hỗn loạn. Do đó, không ít người vội vã rời khỏi kinh thành để lánh nạn bao gồm cả dân thường dân tới quan viên, quý tộc. Vua Sùng Trinh hoảng loạn, tuyệt vọng khi chỉ còn ít binh sĩ bảo vệ trong khi các phi tần khóc lóc, sợ hãi. Một lúc sau, ông hoàng này hạ chỉ buộc Hiếu Tiết Liệt Hoàng hậu và Viên Quý tuẫn tiết tự sát. Tiếp đến, vua Sùng Trinh cầm kiếm đi tới chỗ hai công chúa đang run rẩy sợ hãi. Ông hoàng này chĩa kiếm về phía công chúa Trường Bình rồi vung kiếm. Con gái Sùng Trinh khi ấy đưa tay trái lên đỡ kiếm nên bị chém đứt cánh tay dẫn đến bất tỉnh. Cho rằng công chúa Trường Bình đã chết, vua Sùng Trinh tự tay giết người con gái còn lại trước khi cùng một số thân tín, thái giám đến Môi Sơn treo cổ tự vẫn. Công chúa Trường Bình may mắn thoát chết khi được quân của Lý Tự Thành vào cung và cứu sống. Sau khi lành vết thương, nàng có tâm trạng u sầu, buồn bã khi người thân qua đời và nhà Minh diệt vong. Vài tháng sau, quân đội Mãn Châu đánh bại Lý Tự Thành và lập ra nhà Thanh. Công chúa Trường Bình được nhà Thanh giữ lại ở kinh đô, tận hưởng cuộc sống phú quý với tư cách là hoàng thất tiền triều. Về sau, công chúa Trường Bình viết thư cầu xin hoàng đế Thuận Trị cho nàng được xuất gia làm ni cô nhưng không được chấp thuận. Cuối cùng, nàng kết hôn với Chu Thế Hiển theo hôn ước trước đó. Dù được Chu Thế Hiển hết mực yêu thương nhưng công chúa Trường Bình không thể vượt qua nỗi đau sau khi trải qua biến cố lớn nên sức khỏe ngày càng sa sút. Nàng qua đời khi 18 tuổi và đang mang thai 5 tháng. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bí mật hài cốt nam giới bên trong lăng mộ công chúa nhà Đường.