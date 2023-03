Nghi vấn người ngoài hành tinh đáp tàu do thám xuống sao Hỏa

Mới đây, các nhà nghiên cứu của NASA đã công bố hình ảnh rõ nét nhất về một đốm sáng bay kỳ lạ xuất hiện trên sao Hỏa. Bức ảnh cho thấy xuất hiện trên không trung sao Hỏa đều là một đốm sáng bay kỳ lạ đang hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa. Hình ảnh gây nghi vấn được máy ghi hình Navcam Right trên "chiến binh" Curiosity của NASA chụp lại. Điểm trắng này không được chú ý lắm cho đến khi có người đưa lên Youtube một video cho rằng có thể đó là tín hiệu cho thấy một UFO, tàu do thám của người ngoài hành tinh đang đáp xuống sao Hỏa. Tuy nhiên, chuyên gia hình ảnh của NASA giải thích rằng đó chỉ là một điểm ảnh nóng (hot pixel) tức hình ảnh xuất hiện bất thường khi các thiết bị cảm biến quá nóng do máy ghi hình vận hành trong thời gian dài kết hợp với tia vũ trụ hoặc một bất thường nào khác. Curiosity có hệ thống ghi hình gồm 17 máy thu. Trong đó tập trung ở phần đỉnh trên cùng với đầu và cổ có máy thu gắn ở hai bộ phận phải và trái gọi là Navcam Right và Navcam Left. Steve Martin, một nhà nghiên cứu thiên văn nghiệp dư dành nhiều thời gian tìm kiếm nơi ẩn náu của người ngoài hành tinh. Ông thường xuyên kiểm tra hàng ngàn bức ảnh chụp sao Hỏa do NASA công bố. Sau nhiều giờ xem các bức ảnh của NASA, ông Martin tuyên bố đã phát hiện điều kỳ lạ trong một bức ảnh. Cụ thể, ông Martin cho hay đã phát hiện những vật thể bí ẩn bị hoài nghi là thi thể ngoài hành tinh. Ông Martin cho rằng, một vật thể trên sao Hỏa trông giống hình dáng con người nằm trên bề mặt sao Hỏa. Sinh vật này có đầu, chân tay và đôi mắt to. Trước những hoài nghi về việc chỉnh sửa bức ảnh, ông Martin cho hay không có bất cứ can thiệp nào để sửa ảnh. Ông khẳng định đó là ảnh gốc. >>>Xem thêm video: Sốc: Tàu mẹ của người ngoài hành tinh có thể ở trong hệ Mặt trời. Nguồn: Kienthucnet.

Mới đây, các nhà nghiên cứu của NASA đã công bố hình ảnh rõ nét nhất về một đốm sáng bay kỳ lạ xuất hiện trên sao Hỏa. Bức ảnh cho thấy xuất hiện trên không trung sao Hỏa đều là một đốm sáng bay kỳ lạ đang hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa. Hình ảnh gây nghi vấn được máy ghi hình Navcam Right trên "chiến binh" Curiosity của NASA chụp lại. Điểm trắng này không được chú ý lắm cho đến khi có người đưa lên Youtube một video cho rằng có thể đó là tín hiệu cho thấy một UFO, tàu do thám của người ngoài hành tinh đang đáp xuống sao Hỏa. Tuy nhiên, chuyên gia hình ảnh của NASA giải thích rằng đó chỉ là một điểm ảnh nóng (hot pixel) tức hình ảnh xuất hiện bất thường khi các thiết bị cảm biến quá nóng do máy ghi hình vận hành trong thời gian dài kết hợp với tia vũ trụ hoặc một bất thường nào khác. Curiosity có hệ thống ghi hình gồm 17 máy thu. Trong đó tập trung ở phần đỉnh trên cùng với đầu và cổ có máy thu gắn ở hai bộ phận phải và trái gọi là Navcam Right và Navcam Left. Steve Martin, một nhà nghiên cứu thiên văn nghiệp dư dành nhiều thời gian tìm kiếm nơi ẩn náu của người ngoài hành tinh. Ông thường xuyên kiểm tra hàng ngàn bức ảnh chụp sao Hỏa do NASA công bố. Sau nhiều giờ xem các bức ảnh của NASA, ông Martin tuyên bố đã phát hiện điều kỳ lạ trong một bức ảnh. Cụ thể, ông Martin cho hay đã phát hiện những vật thể bí ẩn bị hoài nghi là thi thể ngoài hành tinh . Ông Martin cho rằng, một vật thể trên sao Hỏa trông giống hình dáng con người nằm trên bề mặt sao Hỏa. Sinh vật này có đầu, chân tay và đôi mắt to. Trước những hoài nghi về việc chỉnh sửa bức ảnh, ông Martin cho hay không có bất cứ can thiệp nào để sửa ảnh. Ông khẳng định đó là ảnh gốc. >>>Xem thêm video: Sốc: Tàu mẹ của người ngoài hành tinh có thể ở trong hệ Mặt trời. Nguồn: Kienthucnet.