10 vật phẩm phong thủy hút lộc khủng năm 2024, nhà giàu ầm ầm mua

Đồng Điếu: Có dạng hình tròn giống như một đồng tiền xu cổ. Vòng tròn bên ngoài tượng trưng cho sự rộng lớn giao hòa của trời đất, vòng bên trong thể hiện sự ổn định lâu dài. Vật phẩm phong thủy này sẽ giúp chủ sở hữu gặp may mắn trên đường công danh và tránh khỏi những kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu, giảm tà khí. Phật bản mệnh: Phật bản mệnh hay còn gọi là Phật Hộ Thân cho 12 con giáp. Mỗi con giáp sẽ thuộc sự quản lý và bảo vệ của một vị Phật khác nhau. Phật Bản Mệnh luôn mang đến sức khỏe, sự bình an, giúp hóa dữ thành lành, loại bỏ những ý niệm xấu cho mỗi con giáp.Hồ lô: Hồ lô là một loại quả có miệng nhỏ, tròn trịa và đầy đặn. Trong truyện cổ tích, hồ lô là vật bất ly thân của Tiên Ông dùng để đựng linh đan và nhốt yêu quái. Vậy nên, Hồ Lô được xem là bùa hộ mệnh, xua đuổi tà ma. Rùa đầu rồng (tượng Long Quy): Rùa đầu rồng mang tạo hình độc lạ, có sự kết hợp thú vị giữa các đặc điểm của rồng và rùa trên cùng một bức tượng. Việc trưng bày tượng rùa đầu rồng trên bàn làm việc không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ và độc đáo mà còn hỗ trợ đắc lực cho chủ nhân trong kinh doanh, làm ăn. Gậy như ý: Gậy như ý là một món bảo vật quý thể hiện ước nguyện vạn sự đều như mong muốn, cuộc sống sung túc và đủ đầy. Với kiểu dáng sang trọng cùng họa tiết tinh xảo giúp hút tài lộc, hóa giải vận xấu, ổn định sự nghiệp và cuộc sống bình an, vì vậy rất thích hợp đặt ở bàn làm việc. Tượng phật di lặc: Đây được xem là biểu tượng của hạnh phúc, thịnh vượng và công danh. Tượng Di Lặc thường đi cùng với túi tiền, xâu tiền vàng. Do đó, nhiều cửa hàng đặt thờ tượng Phật Di Lặc để cầu may mắn và kinh doanh phát đạt. Mèo thần tài: Mèo thần tài là đồ phong thủy không còn xa lạ đối với nhiều người. Mỗi tượng mèo thần lại có cách chiêu tài khác nhau mà chủ kinh doanh cần nắm được để lựa chọn chính xác. Cầu đá thạch anh: Cầu đá thạch anh là vật phẩm vừa có giá trị phong thủy lẫn thẩm mỹ. Sử dụng cầu đá thạch anh giúp công việc kinh doanh luôn thuận lợi, gặp được quý nhân phù trợ, xua đuổi tà khí. Lộc bình sung túc: Lộc bình là đồ phong thủy xuất hiện lâu đời và được bài trí trong cả gia đình quý tộc, quan lại hay vua chúa thời xưa. Lộc bình có thân mở rộng, cổ thắt lại, miệng xòe ra giúp thu giữ sinh khí, vận tài rất tốt. Đặt lộc bình trong phòng khách còn tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, tài lộc và may mắn. Tượng cá chép: Cá chép là con vật và biểu tượng rất ý nghĩa trong văn hóa phương Đông. Cá chép còn là con vật đưa ông táo về trời. Vì vậy, nó trở thành linh vật thiêng liêng và được đúc thành tượng trong phong thủy để mang lại sức khỏe và công danh cho mọi người. Tượng cá chép nên được đặt tại vị trí thông thoáng và khô ráo trong nhà để mang lại may mắn và thịnh vượng.

