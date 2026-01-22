Làng cổ Đường Lâm hút khách đến chụp áo dài giữa không gian làng quê Bắc Bộ

Những ngày gần Tết, làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) trở thành điểm đến lý tưởng để chụp áo dài, lưu giữ vẻ đẹp hoài niệm của làng quê Bắc Bộ xưa.
Lexus Việt Nam đạt doanh số 2.252 xe trong năm 2025, tăng trưởng hơn 64% so với cùng kỳ năm trước và vượt mốc 15.000 chiếc sau 13 năm gia nhập thị trường.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Xuất hiện trong bộ ảnh mới mang tông màu trầm và không khí điện ảnh, Misthy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi “lột xác” với màu tóc sáng cá tính.
Mặt nạ gốm sứ 3.300 năm tuổi được tìm thấy ở Bahrain trong một ngôi mộ thuộc nền văn minh Dilmun.
Nổi bật giữa rừng mưa Madagascar, ếch cà chua (Dyscophus antongilii) gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc rực rỡ và tập tính phòng vệ đặc biệt.
Bánh mì heo quay bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ẩm thực Việt Nam của TasteAtlas, vượt qua phở bò và bún chả quen thuộc.
Bộ ảnh cưới của VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và VĐV cầu lông Lê Đức Phát thu hút sự chú ý.
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Ngọc Huyền của Thương ngày nắng về chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.
Nằm giữa phố phường nhộn nhịp của Hà Nội, chùa Liên Phái lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử và văn hóa của kinh thành Thăng Long xưa.
NASA đã quyết định phóng tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis II vào ngày 6/2 với sự tham gia của 4 phi hành gia, bao gồm Christina Koch.
250 GTO là một "kỳ lân" thật sự, và chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất từng được xuất xưởng màu trắng này có giá tới 38,5 triệu USD (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng).
Hình ảnh về căn phòng trọ ngập rác được cho là của một nam sinh đang viral khắp mạng xã hội, nhận về 'cơn bão' chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Bị mỉa mai vì là con gái chơi game FPS, hot girl CFL Pu Nè thẳng thắn phản bác anti-fan, nhận về làn sóng đồng tình mạnh mẽ từ game thủ.
YouTube vừa công bố nhiều cập nhật quan trọng, giúp cha mẹ kiểm soát nội dung và thời gian xem của thanh thiếu niên an toàn, chủ động hơn.
Tử vi cho biết, 4 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc khấm khá, cơ hội làm giàu đến bất ngờ trong thời gian tới.
Phát hiện kèn đồng cổ xưa có thể liên quan đến nữ hoàng Boudica, giúp các nhà sử học khám phá âm nhạc và chiến tranh của bộ tộc Celtic cổ đại.
Hà Nội ứng dụng hệ thống camera AI kích hoạt 'làn sóng xanh' giúp dẫn đoàn, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội.
Bạch đậu khấu - loại gia vị đắt thứ 3 thế giới, đang mang lại nguồn thu ngày càng lớn cho Việt Nam.
Theo chuyên gia Ukraine, xe tăng sẽ không tồn tại trong chiến tranh hiện đại, khi UAV FPV có thể tiêu diệt chúng ở khoảng cách 10-15 km tính từ tiền tuyến.
Theo quan niệm phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong khuôn viên nhà ở, đặc biệt là vào dịp đầu năm.
Một lỗ hổng mang tên WhisperPair cho phép chiếm quyền tai nghe Bluetooth dùng Google Fast Pair, mở đường cho nghe lén và theo dõi vị trí người dùng.