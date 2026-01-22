Hà Nội

Làng cổ Đường Lâm hút khách đến chụp áo dài giữa không gian làng quê Bắc Bộ

Những ngày gần Tết, làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) trở thành điểm đến lý tưởng để chụp áo dài, lưu giữ vẻ đẹp hoài niệm của làng quê Bắc Bộ xưa.

Vân Giang/ Ảnh Phương Tali
Cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 40 km, làng cổ Đường Lâm được xem là ngôi làng cổ duy nhất ở Việt Nam còn lưu giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc và nếp sinh hoạt truyền thống của vùng trung du Bắc Bộ. Những bức tường đá ong nâu sậm, mái ngói rêu phong, cổng làng cổ kính, bến nước, cây đa, sân đình cùng hàng trăm ngôi nhà cổ tạo nên không gian đậm dấu ấn thời gian, rất phù hợp để tái hiện hình ảnh làng quê Việt trong những ngày giáp Tết.
Dạo bước trong làng vào thời điểm này, du khách dễ dàng bắt gặp sắc hoa điểm xuyết trước hiên nhà, những con ngõ nhỏ vắng người và ánh nắng dịu nhẹ phủ lên từng mảng tường đá ong. Chính sự mộc mạc ấy trở thành phông nền lý tưởng cho các bộ ảnh áo dài truyền thống.
Chỉ với áo dài trắng, áo dài gam trung tính hoặc áo dài kết hợp quần đỏ, thêm nón lá, giỏ mây hay cành hoa cầm tay, người chụp đã có thể ghi lại những khoảnh khắc rất “Tết xưa”, giản dị mà giàu cảm xúc.
Nhiều góc chụp tại Đường Lâm được ví như một “phim trường tự nhiên”. Cổng làng Mông Phụ mang vẻ đẹp cổ kính, tạo chiều sâu cho khung hình. Những con ngõ đá ong hẹp với ánh sáng tự nhiên chiếu xiên gợi cảm giác hoài niệm.
Cổng nhà cổ, cửa gỗ bạc màu theo năm tháng lại giúp tôn lên nét dịu dàng, kín đáo của tà áo dài. Bên cạnh đó, sân đình, bến nước hay những đoạn đường làng rợp bóng cây cũng là nơi lý tưởng để ghi lại những bước chân chậm rãi trong không khí giáp Tết.
Một trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là thuê xe đạp dạo quanh làng. Hình ảnh tà áo dài bay nhẹ theo từng vòng bánh xe, len qua những con đường gạch cổ, vừa mang lại cảm giác thư thả, vừa giúp tạo nên những khung hình đời thường, gần gũi với sinh hoạt làng quê Bắc Bộ. Sắc hoa, màu lá, gam nâu trầm của đá ong hòa quyện cùng màu áo dài khiến tổng thể bức ảnh trở nên hài hòa, ấm áp.
Không chỉ là điểm chụp ảnh, Đường Lâm trong những ngày cận Tết còn hấp dẫn bởi nhịp sống chậm và không khí chuẩn bị cho năm mới của người dân địa phương.
Tiếng trò chuyện trước hiên nhà, những công việc thường nhật diễn ra nhẹ nhàng khiến du khách có cảm giác như được trở về với một miền ký ức xưa cũ, nơi Tết đến không vội vã mà đầy đủ sự ấm áp.
Hiện nay, vé vào tham quan làng cổ Đường Lâm khoảng 20.000 đồng mỗi người, dịch vụ thuê xe đạp có giá khoảng 50.000 đồng mỗi xe. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là buổi sáng sớm hoặc xế chiều, khi ánh sáng dịu, không quá gắt. Với không gian cổ kính, yên bình và đậm bản sắc văn hóa, làng cổ Đường Lâm trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai muốn lưu giữ vẻ đẹp áo dài trong khung cảnh làng quê Bắc Bộ những ngày gần Tết.
#Chụp ảnh áo dài truyền thống #Không gian làng quê Bắc Bộ #Trải nghiệm du lịch Tết cổ truyền #làng cổ #Đường Lâm #áo dài

