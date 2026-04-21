Khám phá lâm viên hoàng gia lớn nhất thế giới tại Trung Quốc

Tị Thử Sơn Trang là cung điện và vườn hoàng gia đẹp nhất Hà Bắc, nơi lưu giữ lịch sử và kiến trúc tuyệt đẹp của triều đại nhà Thanh.

Công Tuyên (PV TTXVN tại Trung Quốc)
Đây hiện là lâm viên hoàng gia lớn nhất thế giới và là một trong bốn lâm viên nổi tiếng nhất Trung Quốc và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, một Di tích quốc gia và là một thắng cảnh cấp quốc gia được xếp hạng 5A. Được xây dựng từ năm 1703 đến 1792 dưới triều đại nhà Thanh, Tị Thử Sơn Trang phải mất đến 89 năm để hoàn thành.
Nơi đây nổi tiếng với quần thể kiến trúc cung đình tuyệt đẹp và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.
Du khách tham quan khu Lãnh cung-nơi giam giữ các phi tần, cung nữ bị thất sủng, mắc tội hoặc bị hoàng đế ghẻ lạnh thời nhà Thanh.
Các hoàng đế nhà Thanh thường đến đây vài tháng trong năm để tránh cái nắng nóng mùa hè ở Bắc Kinh.
Tị Thử Sơn Trang là điểm đến lý tưởng để bạn khám phá văn hóa, lịch sử triều đại nhà Thanh và tận hưởng không gian thanh bình.
Nơi đây nổi tiếng với quần thể kiến trúc cung đình tuyệt đẹp và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.
Trong suốt khoảng thời gian trị vì của mình, hoàng đế Khang Hy đã dành 12 mùa hè tại đây, trong khi con số này của hoàng đế Càn Long là 52.
Tị Thử Sơn Trang là một trong những di sản văn hóa và thiên nhiên nổi bật của Trung Quốc.
Vào mùa Xuân các loại hoa đào đua nhau khoe sắc trong khuôn viên Tị Thử Sơn Trang.
#Tị Thử Sơn Trang #Lâm viên hoàng gia #Hà Bắc #Trung Quốc #Di sản thế giới #triều đại nhà Thanh

