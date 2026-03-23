Kho tri thức

Thành phố cổ đẹp như cổ tích ở Áo khiến ai cũng mê mẩn

Nằm bên dòng sông thơ mộng và bao quanh bởi núi non hùng vĩ, khu trung tâm lịch sử Salzburg ở Áo được coi là viên ngọc kiến trúc châu Âu.

T.B (tổng hợp)
Thành phố của âm nhạc cổ điển. Salzburg là quê hương của thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart. Nhiều địa điểm trong khu phố cổ vẫn lưu giữ dấu ấn cuộc đời ông, thu hút người yêu nhạc khắp thế giới. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc Baroque đặc trưng châu Âu. Khu trung tâm nổi bật với các nhà thờ, quảng trường và cung điện mang phong cách Baroque tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, hài hòa hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Những con phố hẹp đầy quyến rũ. Khu vực này nổi tiếng với các con hẻm nhỏ lát đá, cửa hiệu truyền thống và biển hiệu sắt rèn thủ công, mang đậm không khí châu Âu cổ kính. Ảnh: Pinterest.
Pháo đài cổ sừng sững trên cao. Phía trên khu phố cổ là Pháo đài Hohensalzburg – một trong những pháo đài thời Trung Cổ còn nguyên vẹn lớn nhất châu Âu, mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
Dòng sông Salzach thơ mộng. Sông Salzach chảy qua thành phố, chia Salzburg thành hai phần và tạo nên khung cảnh nên thơ với những cây cầu cổ kính nối liền hai bờ. Ảnh: Pinterest.
Bối cảnh của bộ phim nổi tiếng. Nhiều cảnh trong bộ phim kinh điển “The Sound of Music” được quay tại đây, khiến khu phố cổ trở thành điểm đến yêu thích của du khách điện ảnh. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm văn hóa sống động quanh năm. Salzburg Festival là sự kiện lớn diễn ra hàng năm, quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, biến nơi đây thành một trung tâm nghệ thuật sôi động. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Trung tâm lịch sử của Salzburg được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị kiến trúc Baroque và lịch sử lâu đời từ thời Trung Cổ. Ảnh: Pinterest.
Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Thành phố cổ Salzburg #Kiến trúc Baroque châu Âu #Lịch sử Trung Cổ #Di sản thế giới UNESCO #Nghệ thuật và âm nhạc cổ điển #Phong cảnh sông Salzach

Bài liên quan

