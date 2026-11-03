Khám phá diện mạo mới, trải nghiệm mới tại Vincom Plaza bên vịnh di sản

Vincom Plaza Hạ Long đã trở thành là điểm hẹn nơi nhịp sống địa phương bên vịnh di sản hòa cùng những trải nghiệm hiện đại. Từ mua sắm, ẩm thực liên tục được làm mới đến các hoạt động cộng đồng, nơi đây mang đến không gian gần gũi để các gia đình Hạ Long sum vầy tận hưởng và tự hào đón bạn bè muôn phương cùng khám phá nét riêng của quê hương.

Nâng cấp trải nghiệm từ sản phẩm đến không gian

Tinh thần đổi mới tại Vincom Plaza Hạ Long được thể hiện qua những lựa chọn ngày càng phong phú dành cho khách hàng. Các thương hiệu mới, bộ sưu tập theo mùa và sáng tạo mang cảm hứng địa phương mang đến thêm những điều đáng khám phá trong mỗi hành trình mua sắm, dùng bữa và gặp gỡ.

Trong tháng 10/2026, Pizza 4P’s chính thức ra mắt nhà hàng mới tại Vincom Plaza Hạ Long với Pizza Hàu độc quyền và bộ sưu tập “Taste of the Bay – Vị của Vịnh”.

Tại Pizza 4P’s, sự đầu tư cho trải nghiệm bắt đầu từ thiết kế lấy cảm hứng từ những gợn sóng trên mặt nước. Vỏ hàu từ các cơ sở nuôi gần vịnh được sử dụng trong sàn bê tông, tường lối vào và phần ốp quanh lò nướng; mặt bàn có chi tiết khảm vỏ trai. Chất liệu của vùng vịnh hiện diện ở những bề mặt thực khách nhìn thấy và sử dụng trong bữa ăn, tạo dấu ấn riêng cho nhà hàng tại Hạ Long.

Không gian nhà hàng được tổ chức thành nhiều lớp, có sự phân tầng và các mảng xanh nhiệt đới. Các khu bàn ăn thoáng đãng, có khoảng riêng tư để gia đình, nhóm bạn dùng bữa và trò chuyện.

Trên bàn ăn, bộ sưu tập “Taste of the Bay – Vị của Vịnh” giới thiệu Pizza Hàu, kết hợp cảm hứng từ nguyên liệu biển địa phương với phong cách pizza Ý. Hàu được đặt trong thố đất để giữ ấm nhẹ, gợi nhắc cách giữ món ăn ấm nóng trong bữa cơm Việt. Sự thống nhất giữa vật liệu nhà hàng, món ăn và cách phục vụ tạo nên một trải nghiệm gắn với Hạ Long. Người dân có thêm cách giới thiệu nét riêng của quê hương với bạn bè, du khách, ngay trong một bữa ăn.

Sự đổi mới trong ẩm thực còn nằm ở hình thức dùng bữa. Poseidon Grand Buffet lần đầu ra mắt tại Vincom Plaza Hạ Long, kết hợp 100 món buffet hải sản cùng lẩu bò tươi. Các thành viên có thể chọn món theo sở thích, từ cua Cà Mau sốt me đến sashimi cá hồi, và cùng thưởng thức lẩu trong một bữa ăn chung. Cách kết hợp này phù hợp với các gia đình, nhóm bạn có nhiều khẩu vị khác nhau. Tất cả khách dùng bữa trong dịp khai trương được tặng Tôm Mũ Ni.

Danh mục nhà hàng cũng có thêm phong vị Triều Châu từ TIAN LONG, với bò tươi thái tay và sốt sa tế tôm sò điệp; khách dùng lẩu bò tươi Triều Châu được tặng Tôm Bạch Ngọc trong chương trình Hạ Long Signature. Som Tum Thai phục vụ súp Tom Yum, Pad Thai tôm trong không gian Tropical với sắc xanh và nội thất gỗ. Với những khoảng nghỉ giữa buổi mua sắm, Phúc Long có Trà Lài Đác Thơm, Trà Vải Lài và Trà Nhãn Sen.

Ở lĩnh vực mua sắm, cửa hàng New Era đầu tiên tại Hạ Long bổ sung một lựa chọn cho khách yêu thích phong cách thể thao Mỹ và streetwear. Gian hàng giới thiệu các dòng mũ 9FORTY, 9FIFTY cùng những thiết kế mang biểu trưng New York Yankees, LA Dodgers, với ưu đãi giảm 20% tất cả sản phẩm trong dịp khai trương. Sự hiện diện của thương hiệu giúp khách địa phương trực tiếp lựa chọn và trải nghiệm sản phẩm ngay tại Vincom.

LYN giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2026 THE LYN COLLECTIVE với túi xách, giày và phụ kiện. Các gia đình cũng có thể chọn giày chạy bộ, trang phục thể thao tại XTEP và quần áo Thu Đông cho bé tại Liti Baby.

Hành trình trải nghiệm tại Vincom Plaza Hạ Long còn được nối dài ra vịnh di sản với chương trình quà tặng dành cho khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 3.000.000 đồng sẽ nhận ngay 01 cặp vé thuyền Ba Vách ngay đối diện trung tâm thương mại để khám phá vẻ đẹp Vịnh Hạ Long. Đây là dịp để các gia đình cùng thưởng ngoạn cảnh sắc quê hương, hoặc mời bạn bè phương xa chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa lòng di sản.

Điểm hẹn gắn kết gia đình, lan tỏa bản sắc Hạ Long

Cùng với việc cập nhật thương hiệu và sản phẩm, Vincom Plaza Hạ Long phát triển các hoạt động thường kỳ để khách hàng có thêm thời gian trải nghiệm cùng nhau. Bản sắc vùng vịnh trở thành nguồn cảm hứng cho những hoạt động sáng tạo, giúp người dân và du khách tìm thấy sự kết nối với địa phương trong một không gian hiện đại.

CLB Thuyền trưởng nhí – Little Captain được giới thiệu với mong muốn tạo thêm điểm hẹn dành cho các gia đình. Phụ huynh có thể đăng ký CLB miễn phí; thành viên được ưu tiên đăng ký workshop “Craft Your Hạ Long” vào thứ Bảy hằng tuần, đồng thời nhận thông tin sự kiện và ưu đãi dành cho gia đình.Lịch workshop thường kỳ giúp phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian cùng con sáng tạo, đồng thời tạo cơ hội để các gia đình gặp gỡ và hình thành những kết nối mới. Một buổi cuối tuần tại Vincom có thể kết hợp hoạt động dành cho trẻ, bữa ăn chung và thời gian mua sắm, để mỗi thành viên đều có điều mình mong đợi.

Với người Hạ Long, những trải nghiệm được bổ sung ngay tại nơi mình sinh sống góp phần làm phong phú đời sống hằng ngày. Khi chất liệu và hương vị vùng vịnh được trân trọng trong những sáng tạo đương đại, người dân có thêm những câu chuyện để chia sẻ, những địa chỉ để giới thiệu và những trải nghiệm để cùng bạn bè tận hưởng.

Những đổi mới tại Hạ Long cũng thể hiện định hướng Vincom Retail theo đuổi trên toàn hệ thống: liên tục nâng cấp trải nghiệm khách hàng, phát triển các trung tâm thương mại có bản sắc và gắn bó với cộng đồng nơi hiện diện. Bên cạnh việc bổ sung thương hiệu, Vincom chú trọng những sản phẩm, không gian mang dấu ấn địa phương và các hoạt động để người dân cùng tham gia thường xuyên. Tinh thần “luôn mới” được thể hiện qua cách mỗi trung tâm thương mại phát triển cùng địa phương, đem đến trải nghiệm hiện đại và làm phong phú đời sống cộng đồng.