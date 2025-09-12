Hà Nội

Kho tri thức

Napoleon III đối mặt vụ ám sát bom đẫm máu nhưng thoát chết thần kỳ

Khi đang trên đường đến nhà hát opera ở Paris, Pháp, hoàng đế Pháp Napoleon III đối mặt với vụ ám sát nguy hiểm khi 3 quả bom phát nổ.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 14/1/1858, hoàng đế Napoleon III và hoàng hậu Eugénie đối mặt vụ ám sát nguy hiểm khi đang trên đường đến nhà hát opera ở Paris. Ảnh: Palace of Versailles.
Vào ngày 14/1/1858, hoàng đế Napoleon III và hoàng hậu Eugénie đối mặt vụ ám sát nguy hiểm khi đang trên đường đến nhà hát opera ở Paris. Ảnh: Palace of Versailles.
Cụ thể, Felice Orsini và đồng phạm đã ném 3 quả bom tự chế vào cỗ xe ngựa chở hoàng đế Napoleon III và hoàng hậu Eugénie. Felice lên kế hoạch cho vụ ám sát này với hy vọng cái chết của hoàng đế Napoleon III sẽ khiến tình hình nước Pháp trở lên hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, Italy sẽ được giải phóng. Ảnh: RMN-GP (Château de Versailles).
Cụ thể, Felice Orsini và đồng phạm đã ném 3 quả bom tự chế vào cỗ xe ngựa chở hoàng đế Napoleon III và hoàng hậu Eugénie. Felice lên kế hoạch cho vụ ám sát này với hy vọng cái chết của hoàng đế Napoleon III sẽ khiến tình hình nước Pháp trở lên hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, Italy sẽ được giải phóng. Ảnh: RMN-GP (Château de Versailles).
Theo các nguồn tin, Felice đã tự thiết kế bom để vũ khí này phát nổ ngay khi va chạm thay vì phải kích hoạt ngòi nổ như thông thường. Hỗn hợp nổ chứa bên trong quả bom là thủy ngân fulmina - hợp chất hóa học được biết đến với tính chất nổ mạnh và độ nhạy cao với ma sát, nhiệt và va chạm. Ảnh: RMN-GP (Château de Versailles) / © Franck Raux.
Theo các nguồn tin, Felice đã tự thiết kế bom để vũ khí này phát nổ ngay khi va chạm thay vì phải kích hoạt ngòi nổ như thông thường. Hỗn hợp nổ chứa bên trong quả bom là thủy ngân fulmina - hợp chất hóa học được biết đến với tính chất nổ mạnh và độ nhạy cao với ma sát, nhiệt và va chạm. Ảnh: RMN-GP (Château de Versailles) / © Franck Raux.
Felice đã thực hiện các thí nghiệm với quả bom tự chế ở Putney. Trong một lần thử nghiệm vũ khí này khiến một túp lều bị nổ tung. Sau những thử nghiệm thành công, Felice mang vật liệu nổ đến Paris và gặp 3 đồng phạm khác để lên kế hoạch thực hiện vụ ám sát. Ảnh: H. Vittori © Musée Carnavalet Histoire de Paris.
Felice đã thực hiện các thí nghiệm với quả bom tự chế ở Putney. Trong một lần thử nghiệm vũ khí này khiến một túp lều bị nổ tung. Sau những thử nghiệm thành công, Felice mang vật liệu nổ đến Paris và gặp 3 đồng phạm khác để lên kế hoạch thực hiện vụ ám sát. Ảnh: H. Vittori © Musée Carnavalet Histoire de Paris.
Nhóm của Felice đã ném 3 quả bom về phía xe ngựa chở hoàng đế Napoleon III. Vụ nổ đã khiến những con ngựa hoảng loạn, làm 8 người qua đường thiệt mạng và 140 người khác bị thương. Ảnh: New York Public Library Digital Collections.
Nhóm của Felice đã ném 3 quả bom về phía xe ngựa chở hoàng đế Napoleon III. Vụ nổ đã khiến những con ngựa hoảng loạn, làm 8 người qua đường thiệt mạng và 140 người khác bị thương. Ảnh: New York Public Library Digital Collections.
Felice bị một mảnh bom đập trúng thái dương dẫn tới bị thương. Do có nhiều người đứng gần hiện trường nên y nhanh chóng rời đi mà không bị nghi ngờ. Tuy nhiên, Felice bị bắt vào sáng hôm sau khi đang lẩn trốn ở nhà. Ảnh: editions.covecollective.org.
Felice bị một mảnh bom đập trúng thái dương dẫn tới bị thương. Do có nhiều người đứng gần hiện trường nên y nhanh chóng rời đi mà không bị nghi ngờ. Tuy nhiên, Felice bị bắt vào sáng hôm sau khi đang lẩn trốn ở nhà. Ảnh: editions.covecollective.org.
May mắn là 3 quả bom không gây nguy hiểm đến tính mạng của hoàng đế Napoleon III và hoàng hậu Eugénie. Dù vậy, vụ nổ bom khiến họ có vài vết xước nhỏ do mảnh kính vỡ bắn vào. Ảnh: CeCILL at Wikipedia.
May mắn là 3 quả bom không gây nguy hiểm đến tính mạng của hoàng đế Napoleon III và hoàng hậu Eugénie. Dù vậy, vụ nổ bom khiến họ có vài vết xước nhỏ do mảnh kính vỡ bắn vào. Ảnh: CeCILL at Wikipedia.
Hoàng đế Napoleon III và hoàng hậu Eugénie đã giữ được sự bình tĩnh, trấn an mọi người rồi tiếp tục đến nhà hát opera như kế hoạch. Tối hôm ấy, người dân ở Paris đã xuống đường để chào mừng vợ chồng hoàng đế Napoleon III trở về cung điện bình an. Vụ ám sát hụt đã giúp hoàng đế Napoleon III càng nổi tiếng hơn và có ảnh hưởng rộng hơn đến các nước Áo, Italy, Pháp và Anh. Ảnh: The Daily Beast.
Hoàng đế Napoleon III và hoàng hậu Eugénie đã giữ được sự bình tĩnh, trấn an mọi người rồi tiếp tục đến nhà hát opera như kế hoạch. Tối hôm ấy, người dân ở Paris đã xuống đường để chào mừng vợ chồng hoàng đế Napoleon III trở về cung điện bình an. Vụ ám sát hụt đã giúp hoàng đế Napoleon III càng nổi tiếng hơn và có ảnh hưởng rộng hơn đến các nước Áo, Italy, Pháp và Anh. Ảnh: The Daily Beast.
Sau khi bị bắt giam, Felice đã viết một bức thư thỉnh cầu, kêu gọi hoàng đế Napoleon III hỗ trợ, giúp đỡ để giải phóng Italy. Với những tình cảm tốt đẹp với Itlay trước đó và nhiều yếu tố khác, nhà vua Pháp đã tuyên chiến với Áo vào năm 1859 và sau đó Italy đã giành được độc lập. Ảnh: wikipedia.
Sau khi bị bắt giam, Felice đã viết một bức thư thỉnh cầu, kêu gọi hoàng đế Napoleon III hỗ trợ, giúp đỡ để giải phóng Italy. Với những tình cảm tốt đẹp với Itlay trước đó và nhiều yếu tố khác, nhà vua Pháp đã tuyên chiến với Áo vào năm 1859 và sau đó Italy đã giành được độc lập. Ảnh: wikipedia.
Do gây ra nhiều thương vong trong vụ ám sát hoàng đế Napoleon III Napoleon nên Felice bị kết án tử hình và thi hành án vào ngày 13/3/1858. Ảnh: Britannica.
Do gây ra nhiều thương vong trong vụ ám sát hoàng đế Napoleon III Napoleon nên Felice bị kết án tử hình và thi hành án vào ngày 13/3/1858. Ảnh: Britannica.
Tâm Anh (TH)
#hoàng đế Napoleon III #vụ ám sát bằng bom #Felice Orsini #hoàng đế Pháp

