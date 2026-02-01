Khách Việt chuộng Đà Lạt du xuân Tết, Nhật Bản dẫn đầu tour xuất ngoại

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày khiến du lịch bùng nổ, Đà Lạt dẫn đầu điểm đến nội địa, trong khi du khách Việt ngày càng chuộng xuất ngoại.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài tới 9 ngày đang tạo ra làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt. Không còn giới hạn trong vài ngày chính lễ, hành trình du xuân năm nay được kéo giãn trước, trong, sau Tết, với những lựa chọn đa dạng từ nghỉ dưỡng biển đảo, cao nguyên mát lành cho đến các đô thị quốc tế giàu trải nghiệm văn hóa.

Phú Quốc được nhiều du khách tìm kiếm trong dịp Tết. Ảnh Tâm Minh Mai

Dữ liệu tìm kiếm do nền tảng Booking.com công bố cho thấy bức tranh du lịch Tết Nguyên đán 2026 không chỉ sôi động, mà còn phản ánh rõ sự thay đổi trong thói quen và nhu cầu trải nghiệm của du khách Việt.

Trước Tết: Đi gần, nghỉ ngắn ngày lên ngôi

Giai đoạn trước Tết ghi nhận sự áp đảo của các điểm đến quen thuộc, thuận tiện di chuyển và phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày cùng gia đình. Phú Quốc tiếp tục dẫn đầu lượt tìm kiếm, cho thấy sức hút bền bỉ của “đảo ngọc” với biển xanh, nắng ấm và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp.

Phú Quốc được nhiều du khách tìm kiếm trong dịp Tết. Ảnh baochinhphu

Theo sau là Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM và Đà Lạt những lựa chọn an toàn, phù hợp với nhóm khách gia đình nhiều thế hệ. Đáng chú ý, Côn Đảo ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm mạnh, tăng 6 bậc lên vị trí thứ 12. Ngoài lợi thế thời tiết đẹp đầu năm, điểm đến này còn thu hút du khách nhờ yếu tố du lịch tâm linh, gắn với lễ giỗ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu lần thứ 74 diễn ra vào cuối tháng 1.

Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Côn Đảo còn thu hút khách du lịch tâm linh ghé thăm loạt di tích lịch sử. Ảnh chithuy.nguyen

Ở chiều quốc tế, Thái Lan vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ khoảng cách gần và chi phí hợp lý. Bangkok, Phuket và Chiang Mai đều nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm nhiều nhất. Bên cạnh đó, New Delhi (Ấn Độ) gây chú ý khi ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm đột biến, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Việt đối với các điểm đến giàu chiều sâu văn hóa.

Xuyên Tết: Đà Lạt vươn lên dẫn đầu

Với kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, giai đoạn xuyên Tết được xem là “mùa cao điểm” của du lịch. Nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng khiến các điểm đến có khí hậu mát mẻ hoặc không gian nghỉ dưỡng rõ nét trở thành tâm điểm.

Đà Lạt vươn lên dẫn đầu lượt tìm kiếm nội địa, vượt qua Phú Quốc và Nha Trang. Các điểm đến biển như Phan Thiết, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Mũi Né ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, cho thấy sức hút của biển ấm trong những ngày đầu xuân. Sa Pa, TP HCM và Hà Nội tiếp tục góp mặt trong top 10 điểm đến nội địa dịp Tết.

Đà Lạt vươn lên dẫn đầu lượt tìm kiếm nội địa trong dịp Tết nguyên đán. Ảnh Nguyễn Tho

Ở thị trường quốc tế, kỳ nghỉ dài giúp du khách Việt mạnh dạn “đi xa hơn”. Nhật Bản nổi lên là điểm đến được ưa chuộng nhất dịp Tết Nguyên đán 2026. Không chỉ Tokyo, các thành phố như Osaka, Nagoya hay Fukuoka cũng được quan tâm nhờ sự kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và trải nghiệm mùa đông đặc trưng. Song song đó, Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur vẫn giữ vai trò là những lựa chọn ổn định cho các chuyến đi ngắn ngày.

Sau Tết: Du lịch chậm, thiên về trải nghiệm văn hóa

Khi nhịp sống dần trở lại bình thường, nhiều du khách lựa chọn đi du lịch sau Tết để tránh đông đúc. Thời điểm này, các điểm đến gắn với văn hóa, lễ hội và trải nghiệm sâu bắt đầu lên ngôi.

Trong nước, Đà Nẵng, Phú Quốc và TP HCM tiếp tục giữ phong độ, trong khi Hà Nội, Đà Lạt và Nha Trang được quan tâm nhờ mùa lễ hội đầu năm. Đáng chú ý, Tiến Xuân (Hà Nội) nơi có chùa Tây Phương ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm ấn tượng, cho thấy du lịch tâm linh và lễ hội truyền thống vẫn giữ sức hút bền bỉ với người Việt.

Ảnh Vietravel

Ở thị trường quốc tế, bên cạnh các điểm đến quen thuộc tại châu Á, xu hướng mở rộng sang những đô thị toàn cầu như Paris (Pháp) hay Sydney (Australia) ngày càng rõ nét. Du khách không chỉ đi chơi, mà còn tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa sâu sắc, chậm rãi và mang tính khám phá nhiều hơn.

Theo Booking.com, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm điểm đến của người dùng Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1/12 đến 29/12/2025, với thời gian nhận phòng từ 31/1 đến 13/2/2026, phần nào phản ánh bức tranh sinh động của du lịch Việt dịp Tết Bính Ngọ.