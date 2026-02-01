Hà Nội

Du lịch

Khách Việt chuộng Đà Lạt du xuân Tết, Nhật Bản dẫn đầu tour xuất ngoại

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày khiến du lịch bùng nổ, Đà Lạt dẫn đầu điểm đến nội địa, trong khi du khách Việt ngày càng chuộng xuất ngoại.

Vân Giang (Tổng hợp)

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài tới 9 ngày đang tạo ra làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt. Không còn giới hạn trong vài ngày chính lễ, hành trình du xuân năm nay được kéo giãn trước, trong, sau Tết, với những lựa chọn đa dạng từ nghỉ dưỡng biển đảo, cao nguyên mát lành cho đến các đô thị quốc tế giàu trải nghiệm văn hóa.

phu-quoc1.jpg
Phú Quốc được nhiều du khách tìm kiếm trong dịp Tết. Ảnh Tâm Minh Mai

Dữ liệu tìm kiếm do nền tảng Booking.com công bố cho thấy bức tranh du lịch Tết Nguyên đán 2026 không chỉ sôi động, mà còn phản ánh rõ sự thay đổi trong thói quen và nhu cầu trải nghiệm của du khách Việt.

Trước Tết: Đi gần, nghỉ ngắn ngày lên ngôi

Giai đoạn trước Tết ghi nhận sự áp đảo của các điểm đến quen thuộc, thuận tiện di chuyển và phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày cùng gia đình. Phú Quốc tiếp tục dẫn đầu lượt tìm kiếm, cho thấy sức hút bền bỉ của “đảo ngọc” với biển xanh, nắng ấm và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp.

phu-quoc.jpg
Phú Quốc được nhiều du khách tìm kiếm trong dịp Tết. Ảnh baochinhphu

Theo sau là Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM và Đà Lạt những lựa chọn an toàn, phù hợp với nhóm khách gia đình nhiều thế hệ. Đáng chú ý, Côn Đảo ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm mạnh, tăng 6 bậc lên vị trí thứ 12. Ngoài lợi thế thời tiết đẹp đầu năm, điểm đến này còn thu hút du khách nhờ yếu tố du lịch tâm linh, gắn với lễ giỗ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu lần thứ 74 diễn ra vào cuối tháng 1.

kinh-nghiem-di-le-con-dao-dip-tet.jpg
Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Côn Đảo còn thu hút khách du lịch tâm linh ghé thăm loạt di tích lịch sử. Ảnh chithuy.nguyen

Ở chiều quốc tế, Thái Lan vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ khoảng cách gần và chi phí hợp lý. Bangkok, Phuket và Chiang Mai đều nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm nhiều nhất. Bên cạnh đó, New Delhi (Ấn Độ) gây chú ý khi ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm đột biến, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Việt đối với các điểm đến giàu chiều sâu văn hóa.

Xuyên Tết: Đà Lạt vươn lên dẫn đầu

Với kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, giai đoạn xuyên Tết được xem là “mùa cao điểm” của du lịch. Nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng khiến các điểm đến có khí hậu mát mẻ hoặc không gian nghỉ dưỡng rõ nét trở thành tâm điểm.

Đà Lạt vươn lên dẫn đầu lượt tìm kiếm nội địa, vượt qua Phú Quốc và Nha Trang. Các điểm đến biển như Phan Thiết, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Mũi Né ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, cho thấy sức hút của biển ấm trong những ngày đầu xuân. Sa Pa, TP HCM và Hà Nội tiếp tục góp mặt trong top 10 điểm đến nội địa dịp Tết.

da-lat.jpg
Đà Lạt vươn lên dẫn đầu lượt tìm kiếm nội địa trong dịp Tết nguyên đán. Ảnh Nguyễn Tho

Ở thị trường quốc tế, kỳ nghỉ dài giúp du khách Việt mạnh dạn “đi xa hơn”. Nhật Bản nổi lên là điểm đến được ưa chuộng nhất dịp Tết Nguyên đán 2026. Không chỉ Tokyo, các thành phố như Osaka, Nagoya hay Fukuoka cũng được quan tâm nhờ sự kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và trải nghiệm mùa đông đặc trưng. Song song đó, Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur vẫn giữ vai trò là những lựa chọn ổn định cho các chuyến đi ngắn ngày.

Sau Tết: Du lịch chậm, thiên về trải nghiệm văn hóa

Khi nhịp sống dần trở lại bình thường, nhiều du khách lựa chọn đi du lịch sau Tết để tránh đông đúc. Thời điểm này, các điểm đến gắn với văn hóa, lễ hội và trải nghiệm sâu bắt đầu lên ngôi.

Trong nước, Đà Nẵng, Phú Quốc và TP HCM tiếp tục giữ phong độ, trong khi Hà Nội, Đà Lạt và Nha Trang được quan tâm nhờ mùa lễ hội đầu năm. Đáng chú ý, Tiến Xuân (Hà Nội) nơi có chùa Tây Phương ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm ấn tượng, cho thấy du lịch tâm linh và lễ hội truyền thống vẫn giữ sức hút bền bỉ với người Việt.

sydney-australia.png
Ảnh Vietravel

Ở thị trường quốc tế, bên cạnh các điểm đến quen thuộc tại châu Á, xu hướng mở rộng sang những đô thị toàn cầu như Paris (Pháp) hay Sydney (Australia) ngày càng rõ nét. Du khách không chỉ đi chơi, mà còn tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa sâu sắc, chậm rãi và mang tính khám phá nhiều hơn.

Theo Booking.com, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm điểm đến của người dùng Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1/12 đến 29/12/2025, với thời gian nhận phòng từ 31/1 đến 13/2/2026, phần nào phản ánh bức tranh sinh động của du lịch Việt dịp Tết Bính Ngọ.

Bài liên quan

Du lịch

Gợi ý lịch trình vi vu Hà Khẩu tự túc với chi phí vừa túi tiền

Hà Khẩu là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch tự túc 2 ngày 1 đêm với chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn, ẩm thực đa dạng và nhiều góc check-in hấp dẫn.

ha-khau7.jpg
Chỉ cách Hà Nội một chuyến xe đêm, Hà Khẩu (Trung Quốc) là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn cho hành trình “đổi gió” ngắn ngày. Với thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý và thiên đường ẩm thực đường phố sôi động, dưới đây là những chia sẻ của travel blogger Đỗ Vân Anh về chuyến du lịch Hà Khẩu tự túc 2 ngày 1 đêm mang đến trải nghiệm xuất ngoại nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ mới mẻ và hấp dẫn.
ha-khau11.jpg
Để sang Hà Khẩu, du khách cần chuẩn bị sổ thông hành, thời gian làm trước khoảng 2–3 ngày, không tính thứ 7 và Chủ nhật. Người lớn cần ảnh chụp hai mặt căn cước công dân kèm ảnh 4x6 rõ mặt, không đeo kính, tóc gọn gàng. Trẻ em đi cùng cần bản sao công chứng giấy khai sinh và ảnh chụp rõ mặt; hiện nay còn phải bổ sung giấy xác nhận cư trú hoặc tạm trú do công an phường, xã cấp. Theo quy định hiện hành, du khách cần có hướng dẫn viên đón – dẫn tại hai đầu cửa khẩu để hỗ trợ làm thủ tục nhập – xuất cảnh, chi phí tính theo đoàn.
Xem chi tiết

Du lịch

Chinh phục đỉnh núi 'năm ngón tay', ngắm biển mây giữa đại ngàn Tây Bắc

Ẩn mình giữa dãy Hoàng Liên Sơn, Ngũ Chỉ Sơn thu hút du khách bởi địa hình hiểm trở, biển mây bồng bềnh và vẻ đẹp nguyên sơ hiếm gặp của núi rừng Tây Bắc.

ngu-chi-son1.jpg
Ngũ Chỉ Sơn nằm trên ranh giới giữa xã Ngũ Chỉ Sơn (tỉnh Lào Cai) và xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu), thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn. Với độ cao 2.858m, nơi đây góp mặt trong danh sách những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Nhìn từ xa, dãy núi gồm năm mỏm đá lớn đứng cạnh nhau, vươn thẳng lên bầu trời như một bàn tay khổng lồ, vì thế người dân địa phương còn gọi nơi này là “núi năm ngón”. Ảnh Bùi Đình Sơn
ngu-chi-son8.jpg
Khác với nhiều ngọn núi khác trong khu vực, Ngũ Chỉ Sơn là một khối núi đá độc lập, đóng vai trò như cầu nối tự nhiên giữa Fansipan và Bạch Mộc Lương Tử. Địa hình hiểm trở, vách đá dựng đứng cùng những lối đi hẹp len giữa rừng già khiến hành trình lên đỉnh trở nên gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng. Ảnh Mầu Trời Adventure
Xem chi tiết

Du lịch

Làng nghề chỉ xơ dừa An Thạnh, điểm chụp áo dài Tết bên sông Thom

Những ngày giáp Tết, làng nghề chỉ xơ dừa An Thạnh bên sông Thom trở thành điểm check-in áo dài độc đáo, níu chân du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc miền sông nước..

lang-xo-dua3.jpg
Những ngày cận Tết, khi nắng phương Nam trải dài trên mặt nước sông Thom, làng nghề chỉ xơ dừa An Thạnh (xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long) bỗng trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ, nhiếp ảnh gia và du khách tìm về để lưu giữ khoảnh khắc xuân trong tà áo dài truyền thống.
lang-xo-dua5.jpg
Từ sáng sớm, bến sông đã vang lên tiếng máy móc xen lẫn tiếng dao bổ dừa lách cách. Những người thợ lành nghề thoăn thoắt đưa trái dừa lên chiếc dao sắt được cố định chắc chắn vào trụ gỗ, khéo léo tách đôi lớp vỏ cứng. Chỉ trong vài động tác gọn gàng, phần vỏ và phần sọ dừa đã được phân loại rõ ràng, chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo.
Xem chi tiết

